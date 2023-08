Todas las series y películas que se estrenan en septiembre de 2023 en las plataformas de streaming

Después de un verano protagonizado por el fenómeno cinematográfico de Barbie y del regreso a lo grande del universo cinematográfico de DC con Blue Beetle, comienza la temporada otoñal y el mes de septiembre, que se presenta cargado de novedades de series y películas que se estrenarán en Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Movistar Plus+, Apple TV+, Filmin, SkyShowtime, COSMO, Calle 13 y SyFy.

En agosto hemos asistido al regreso de series como Heartstopper, Solo asesinatos en el edificio, Tiempo de victoria: La dinastía de Los Lakers, Billions, y también a otros grandes estrenos como Ahsoka, One Piece y películas como Rojo, blanco y sangre azul.

Y ahora le llega el turno al mes de septiembre, en el que habrá estrenos tan potentes como Continental, la serie precuela de la saga cinematográfica John Wick, y la española El cuerpo en llamas, que se basa en el mediático caso del Crimen de la Guardia Urbana. Además, también vuelven series como La rueda del tiempo, The Morning Show y Sex Education; y veremos los spin-offs Daryl Dixon y Generación V, que amplían el universo de The Walking Dead y The Boys, respectivamente.

Viernes, 1 de septiembre

'Un día y medio' (película) - Netflix

'La rueda del tiempo', temporada 2 (serie) - Amazon Prime Video

'(Des)encanto', parte 5 (serie) - Netflix

'Trenque Lauquen' (película) - Filmin

'Wildflower' (película) - Amazon Prime Video

'Las ocho montañas' (película) - Filmin

'Huérfanos de Brooklyn' (película) - HBO Max

'Cómo satisfacer a una mujer' (película) - Filmin

'Plan de viernes por la noche' (película) - Netflix

'Hinterland' (película) - Filmin

'Kingdom' (serie completa) - Amazon Prime Video

'El viaje de Julieta' (documental) - Filmin

Domingo, 3 de septiembre

'Chicago Fire', temporada 11 (serie) - AXN

Lunes, 4 de septiembre

'The Winner', temporada 1 (serie) - SkyShowtime

Miércoles, 6 de septiembre

'Hudson & Rex', temporada 5 (serie) - Calle 13

'F.C. Barcelona: Una nueva era', temporada 2 (serie documental) - Amazon Prime Video

'Seis nueve: La serie', temporada 1 (serie) - Netflix

'Yo soy Groot', temporada 2 (serie) - Disney+

'Bendita paciencia (Breeders)', temporada 4 (serie) - HBO Max

'Informe Plus+: La España de Clemente' (serie documental) - Movistar Plus+

'La casa Tahir', temporada 1 (serie) - Netflix

'Justified: Ciudad salvaje', temporada 1 (serie) - Disney+

'Predadores' (serie documental) - Netflix

Jueves, 7 de septiembre

'Mi dulce niña' (miniserie) - Netflix

'Kung Fu Panda: El caballero del Dragón', temporada 3 (serie) - Netflix

'Un lugar para soñar (Virgin River)', temporada 5. Parte 1 (serie) - Netflix

'GAMERA: Renacimiento' (miniserie) - Netflix

'La mar de posibilidades' (película) - Netflix

'Top Boy', temporada 3 (serie) - Netflix

Viernes, 8 de septiembre

'Tu tiempo llama', temporada 1 (serie) - Netflix

'The Changeling', temporada 1 (serie) - Apple TV+

'Dialogando con la vida' (película) - Filmin

'Prisioneros' (película) - HBO Max

'Sitting in Bars with Cake' (película) - Amazon Prime Video

'Misiones de espionaje' (serie documental) - Netflix

'Las buenas compañías' (película) - HBO Max y Filmin

'Los artistas: Primeros trazos', temporada 1 (serie) - Amazon Prime Video

'El cuerpo en llamas' (miniserie) - Netflix

Domingo, 10 de septiembre

'Los crímenes de Cassandre', temporada 7 (serie) - Calle 13

'Beyond Paradise', temporada 1 (serie) - COSMO

Lunes, 11 de septiembre

'The Walking Dead: Daryl Dixon', temporada 1 (serie) - AMC+

Martes, 12 de septiembre

'Leo Talks' (especial) - Movistar Plus+

'Panhandle', temporada 1 (serie) - Calle 13

Miércoles, 13 de septiembre

'The Morning Show', temporada 3 (serie) - Apple TV+

'Bernard Taple' (miniserie) - Netflix

'Wrestlers: Lucha libre, pasión y sacrificio' (serie documental) - Netflix

Jueves, 14 de septiembre

'Ehrengard: El arte de la seducción' (película) - Netflix

'Wolf', temporada 1 (serie) - HBO Max

'Leverage: Redemption', temporada 1 (serie) - Calle 13

'Las viudas de los jueves', temporada 1 (serie) - Netflix

'Rubius: Next Level Japón' (serie documental) - Amazon Prime Video

'Érase una vez un asesinato' (película) - Netflix

Viernes, 15 de septiembre

'El reto de Summer', temporada 2 (serie) - Netflix

'Reality' (película) - Filmin

'Uno para dos' (película) - HBO Max

'Sundown' (película) - Filmin

'Club Estambul', temporada 2 (serie) - Netflix

'Las distancias' (película) - HBO Max

'Eismayer' (película) - Filmin

'A Million Miles Away' (película) - Amazon Prime Video

'Sica' (película) - Filmin

'El asesino de los caprichos' (película) - HBO Max

'Inside the World's Toughest Prisons', temporada 7 (serie documental) - Netflix

'Murina' (película) - Filmin

'Código criminal' (película) - HBO Max

Sábado, 16 de septiembre

'El curioso caso de Natalia Grace' (serie documental) - HBO Max

Lunes, 18 de septiembre

'El arte del crimen', temporada 3 (serie) - AXN

'Quantum Leap', temporada 1 (serie) - SyFy

Miércoles, 20 de septiembre

'Las supermodelos' (serie documental) - Apple TV+

'Kim vs. Kanye: El divorcio' (serie documental) - HBO Max

Jueves, 21 de septiembre

'Sex Education', temporada 4 (serie) - Netflix

'Sospechoso X' (película) - Netflix

'Dragon Women' (película) - Filmin

Viernes, 22 de septiembre

'Spy Kids: El armagedón' (película) - Netflix

'Terenci: La fabulación infinita' (serie documental) - Filmin

'El padre' (película) - HBO Max

'Flora y su hijo Max' (película) - Apple TV+

'La canción de los bandidos', temporada 1 (serie) - Netflix

'Blanquita' (película) - Filmin

'Cassandro' (película) - Amazon Prime Video

'Noches en vela', temporada 1 (serie) - Apple TV+

'Continental' (miniserie) - Amazon Prime Video

Domingo, 24 de septiembre

'Golpe de revés', temporada 1 (serie) - Movisar Plus+

Miércoles, 27 de septiembre

'The Worst of Evil', temporada 1 (serie) - Disney+

'La maravillosa historia de Henry Sugar' (película) - Netflix

Jueves, 28 de septiembre

'Castlevania: Nocturno', temporada 1 (serie) - Netflix

'Toda una vida' (documental) - Filmin

Viernes, 29 de septiembre

'Jusqu'ici, tout va' (película) - Filmin

'Primer plano de un cineasta' (documental) - Filmin

'Generación V', temporada 1 (serie) - Amazon Prime Video

'Medusa Deluxe' (película) - Filmin

'Pedro' (documental) - Filmin

