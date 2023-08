Crítica: ‘One Piece’ supera las expectativas y se convierte en la mejor adaptación de un anime en acción real

La espera ha terminado y ha llegado el momento de levar anclas para asistir al estreno de One Piece, la adaptación de acción real de un manga y un anime creados por Eiichiro Oda que han llegado a conquistar el corazón de millones de fans en todo el mundo. La serie de Netflix acaba de zarpar y después de mucha expectación, por fin ha llegado la hora de disfrutarla en la plataforma.

Ficha Creadores: Matt Owens y Steven Maeda



Reparto: Iñaki Godoy, Mackenyu Arata, Emily Rudd, Taz Skylar, Jacob Romero Gibson, Morgan Davies, Peter Gadiot, Jeff Ward, Aidan Scott, Ilia Isorelýs Paulino, Celeste Loots, Alexander Maniatis Género: Aventuras / Acción / Comedia / Fantástico Fecha de estreno: 31 de agosto Plataforma: Netflix

Cuando se anunció que One Piece iba a tener su propia adaptación, las reacciones se generalizaron y muchas de las personas recibieron esta noticia con mucho miedo. Y lo cierto es que este temor estaba justificado.

Muchas personas han crecido con estos personajes y les tienen un cariño especial, y temían que una historia y un lore tan especiales como estos acabasen siendo maltratados. Además, los fans desconfiaban de que Netflix hiciera de su serie preferida un intento más de adaptación que acabase descuidando el material original como ya ha ocurrido anteriormente. Sin embargo, los nubarrones se acabarán disipando cuando descubran cuál ha sido el resultado final.

De hecho, se puede afirmar sin miedo que la sorpresa será más que grata y también que el objetivo de su creador -muy implicado en el proyecto- se ha terminado cumpliendo. No sólo es la adaptación que los otakus merecen, sino que además es capaz de cautivar a los que lleguen de nuevas, y que -como es mi caso- incluso se animarán a darle una oportunidad al anime y al manga. Algo que quizá no habría sido posible para los que se sienten intimidados por los más de mil episodios y capítulos que abarcan cada uno.

La clave principal que define a una serie como One Piece son sus personajes, que son los que, en definitiva, convencen al público de acompañarles en sus aventuras. Y no puede haber mejor protagonista que Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy), que desde pequeño está empeñado en encontrar el legendario tesoro One Piece y convertirse en el Rey de los Piratas. Junto a él viajarán sus compañeros de tripulación, que aunque duden al principio le acabarán siguiente hasta los límites de cualquier océano dibujado en el mapa.

Serán estos personajes los que logren ganarse al público como ya hicieron sus versiones animadas, en gran medida gracias al carisma desbordante del elenco principal, que con mucha facilidad y desde el cariño que sienten por ellos no sólo les han hecho cobrar vida, sino que además les han dotado de alma.

Verles interpretar a los personajes con los que tantos fans han conectado emociona, pero también nos hace sentir como en casa incluso a los que no sean tan veteranos en el universo de Eiichiro Oda, y esto acaba encendiendo la chispa que tanto se le demandaba a la serie y que permanecerá a lo largo de toda la primera temporada.

Fotograma de 'One Piece' Netflix

Ellos elevan el trabajo previo de comprensión y condensación de la historia base, la estupenda desenvoltura del equipo técnico con los efectos especiales y el magnífico desempeño de los directores tras las cámaras. Y dejan claro que se ha amortizado cada uno de los dólares invertidos -alrededor de 15 millones por episodio-, dando con el mejor resultado posible. Algo que es incluso más meritorio teniendo en cuenta todos los pronósticos que jugaban en su contra.

También es cierto que el objetivo era llegar a una audiencia lo más global posible, y que hay ciertos aspectos del anime que no se encuentran en la nueva versión, pero el remake de One Piece ha logrado algo muy complicado, alcanzando el punto medio perfecto entre los formatos que le precedían. Esto implica aparcar el lado más excesivo del anime y la explosión de fantasía que le definen, pero para priorizar otras cualidades que también son fundamentales en un proceso que no deja de ser introductorio y que pretende darle la bienvenida a todo tipo de públicos.

En definitiva, One Piece ha llegado a Netflix dispuesto a disipar todas las dudas, demostrando que hacer una buena adaptación de un anime es posible si cuentas con el talento y el tesón necesarios y con la ayuda del cerebro que fue capaz de idear este magnífico e inabarcable mundo. El reto era mantenerse fiel al material original mientras se aporta algo nuevo y lo han conseguido.

Al final, sus creadores han probado que a veces merece la pena seguir navegando contra viento y marea. Y también que, como dijo Shanks: "si el camino hacia lo que quieres es fácil, en realidad es el camino equivocado".

Nota: 4,5/5 Te gustará si: - Tenías miedo de que se repitiera el resultado de otros remakes como Death Note o Cowboy Bebop. - Has crecido con la tripulación de piratas protagonistas y eres un amante del increíble universo creado por Eiichiro Oda. - Adoras las historias de aventuras, fantasía y mucho humor. No te gustará si: - Exigías un calco del anime y no te convence que la animación se transforme en algo más realista.

