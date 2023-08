‘One Piece’: las claves que podrían convertir a la adaptación de Netflix en un éxito

Así es como el fenómeno fan de 'One Piece' podría convertir la adaptación de Netflix en un éxito

'One Piece'

Una de las series que más expectativas ha generado desde que se anunció fue One Piece, el remake de acción real del anime de Eiichiro Oda, que además de ser uno de los más longevos con sus más de 1.050 episodios, también es uno de los más populares de la historia. Se estrena en Netflix el próximo 31 de agosto y cada vez queda menos para saber si la espera ha merecido la pena.

Después de varios años en fase de desarrollo, por fin comienza la cuenta atrás para el lanzamiento de la serie, que promete acabar con la racha de las decepcionantes adaptaciones de animes que la preceden.

Es cierto que comparte con las anteriores el mismo punto de partida, y que esto puede llevar a pensar que será un producto parecido, pero también hay muchas otras razones de peso detrás de las cámaras que pueden servir para depositar en One Piece más de un voto de confianza.

De hecho, serán estos motivos los que tratarán de convencer a los fans del anime original, que después de muchos años siendo partícipes de una historia tan compleja e inabarcable como esta, serán los que acaben sentenciando el éxito de su adaptación.

El papel de Eiichiro Oda

Desde el principio, hubo una razón por la que fans del anime quisieron depositar, incluso ciegamente, su confianza en la adaptación. A diferencia de otros ejemplos anteriores, el remake de One Piece cuenta con la supervisión de Eiichiro Oda, que no sólo es el autor del manga y el cerebro detrás del anime, sino que además es conocido por ser un artista meticuloso y especialmente cuidadoso con su trabajo.

Cuando le ofrecieron participar en el proyecto, Oda se mostró reticente y pensó en dejarlo pasar, viendo la trayectoria de la plataforma con otros animes. Sin embargo, se dio cuenta de que también podía ser una oportunidad para hacer de su creación algo incluso más grande y que llegara a una audiencia más global.

El hecho de que finalmente se decantara por implicarse en el remake podría llevar a pensar que será un acto de amor y justicia con su obra. Y eso también puede dar cierta esperanza a los más desconfiados.

Respetando la obra original

Una de las primeras imágenes de 'One Piece'

Detrás de Eiichiro Oda, las siguientes personas en las que deberá confiar el público serán los showrunners de la serie Steve Maeda y Matt Owens, que además de haber trabajado en series como Perdidos, Luke Cage o Agentes de S.H.I.E.L.D., también son grandes fans de One Piece.

Ambos han invertido mucho tiempo en esta historia, tratando de comprender a los personajes y su evolución, y no sólo la conocen al dedillo, sino que también mantienen una férrea conexión con el fandom, especialmente Matt Owens, que interactúa con ellos y ha aparecido en varios debates relacionados con el anime. En definitiva, no dejan de ser también fans de One Piece que, con la ayuda de Oda, han hecho que cobre vida este increíble universo de piratas.

Y por si esto no fuera suficiente, otro argumento a favor es la elección del elenco, que ha causado furor entre los fans y que cuyos miembros fueron escogidos teniendo en cuenta el criterio de Oda, que estuvo involucrado en el procesoo de casting.

El presupuesto

El último dato a tener en cuenta es el del presupuesto de la producción, que ha contado con alrededor de 18 millones de dólares por cada episodio -y un total de 144 millones en su primera temporada-. Una cifra que respalda las ideas y objetivos de los creadores.

Iñaki Godoy es Luffy en el remake de 'One Piece'. Netflix

Esto sitúa a One Piece entre las series más caras que se han estrenado recientemente. Recordemos que El señor de los anillos: Los anillos de poder, sigue siendo la serie más cara de la historia con sus 465 millones de dólares de presupuesto, pero One Piece no queda muy por debajo de otras ficciones como Juego de Tronos, que alcanzó los 15 millones de presupuesto en su octava y última temporada.

El veredicto de los fans

Todo lo expuesto anteriormente pueden considerarse como pilares fundamentales y motivos de peso por los que One Piece puede ser un producto de calidad y hecho con cariño para los amantes del manga y el anime.

Sin embargo, a pesar de todos ellos, los únicos que pueden garantizar su éxito son los fans, que condicionarán el destino del remake con su opinión y a través de las cifras de audiencia.

Roronoa Zoro en 'One Piece'. Netflix

One Piece es una serie millones de seguidores en todo el mundo y aunque todavía es pronto para saber su opinión de la serie, sí que se puede adelantar que sus reacciones a las primeras imágenes están siendo muy positivas.

Sólo queda esperar al día del estreno para saber si la dedicación de los creadores está a la altura de la genialidad de Eiichiro Oda, que ha desatado la locura en todo el mundo.

'One Piece' se estrena el 31 de agosto en Netflix.

