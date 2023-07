Muere Bo Goldman, guionista de 'Alguien voló sobre el nido del cuco' y ganador de dos Oscar, a los 90 años

In Memoriam

Bo Goldman, guionista ganador de dos premios Oscar por las películas Alguien voló sobre el nido del cuco y Melvin y Howard, ha fallecido a los 90 años en su casa en California, según informó su yerno, el director Todd Field. No se ha informado sobre las causas de su muerte. Tenía 90 años

Goldman luchaba por ganarse la vida como escritor en televisión y Broadway hasta que el director Milos Forman leyó el guion que había escrito para un proyecto llamado Shoot the Moon, el primero que había escrito en su carrera, sobre un matrimonio en crisis a causa de la aventura del marido. Ganó muchos admiradores, pero ningún productor quiso hacerla porque, como Goldman solía decir, la historia les resultaba demasiado cercana.

Impresionado, Forman le propuso que intentara adaptar al cine la novela de Ken Kesey One Flew Over the Cuckoo's Nest. La película resultante, protagonizada por Jack Nicholson, en el papel de un nuevo paciente rebelde que perturba el funcionamiento de un psiquiátrico, se estrenó en 1975.

[Las 5 mejores series de julio de 2023: 'Círculo cerrado', 'Secuestro en el aire', 'Poquita fe' y más]

Goldman y Lawrence Hauben, que compartieron el crédito de guionistas, ganaron el Oscar al mejor guion adaptado, que se sumó al de mejor director, mejor actor protagonista para Nicholson, y mejor actriz secundaria para Louise Fletcher, que interpretó a la enfermera Ratched.

En 1980, Melvin y Howard le valió a Goldman su segundo Oscar, esta vez al mejor guion original. La película se basaba en la historia de Melvin Dummar, propietario de una gasolinera de Utah que afirmaba que Howard Hughes le había dejado una parte de su inmensa fortuna en un testamento manuscrito. También trabajó con el director Martin Brest en otras dos aclamadas películas, Perfume de mujer (1992) y Meet Joe Black (1998).

'Perfume de mujer'

"Yo le llamaba el hombre con los oídos de rayos X", dijo Brest en una entrevista telefónica con The New York Times. "Recordaba a la perfección los matices de un comentario que alguien había hecho a otra persona 50 años antes: podía reproducir el tono, y la razón por la que lo recordaba era porque el tono contaba toda la historia".

Goldman recurría a esos recuerdos para dar forma a los personajes, como hizo en Perfume de mujer, la historia de un oficial del ejército retirado y ciego y el estudiante de secundaria contratado para cuidarle, por la que recibió otra nominación al Oscar. Goldman declaró a The Times que tomó prestados aspectos de su padre, de uno de sus hermanos y de su sargento primero del ejército para escribir el papel que interpretó Al Pacino.

Nacido en Nueva York, Robert Spencer Goldman estudió en la Phillips Exeter Academy y en Princeton, donde se licenció en 1953. Mientras escribía para el periódico de la universidad como Bob Goldman, un cajista omitió accidentalmente la segunda "b" de su nombre. A Goldman le gustó tanto el error que más tarde cambió legalmente su nombre por Bo.

Tras pasar tres años en el ejército, se convirtió en ayudante del compositor Jule Styne. También se dedicó a escribir chascarrillos y bromas para programas de televisión en directo.

Goldman obtuvo un crédito en Broadway en 1959 como uno de los letristas de First Impressions, un musical basado en la obra de Jane Austen Orgullo y prejuicio que produjo la compañía de Styne.

Siguió trabajando en televisión como editor de guiones y productor asociado de la serie antológica Playhouse 90, pero le resultó difícil mantener el éxito. Goldman aprovechó finales de los sesenta y principios de los setenta para escribir su primer guion, Shoot the Moon, basado en sus observaciones de los matrimonios en crisis de sus contemporáneos. El resto es historia.

Sigue los temas que te interesan