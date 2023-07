Muere Pamela Blair, actriz de 'Poderosa afrodita', '21 gramos' y 'Sabrina, la bruja adolescente', a los 73 años

Pamela Blair, conocida especialmente por el papel de Valerie Clark en el éxito de Broadway A Chorus Line, falleció el domingo en su casa de Phoenix, Arizona, tras una larga enfermedad. Tenía 73 años.

Su muerte fue comunicada por amigos en las redes sociales, entre ellos su coprotagonista en A Chorus Line, Baayork Lee. "Estoy muy triste de decir que mi hermana sagitariana Pam Blair se ha ido a jugar con sus colegas entre las nubes", escribió Lee en una publicación de Facebook.

Las dos actrices compartían cumpleaños el 5 de diciembre y "siempre nos escribíamos, estuviéramos donde estuviéramos ese día", dijo Lee, recordando cómo Blair "arrasaba todas las noches" con la actuación de "Dance": Ten, Looks: Three".

Pamela Blair

"Ahora eres libre, Pammie, así que baila, baila, baila entre las estrellas", escribió Lee.

La canción emblemática de Blair, un canto a los beneficios de la cirugía plástica en el mundo del espectáculo, es quizás más conocida como "T&A", debido a su repetida referencia a las partes del cuerpo -declaradas explícitamente- tan mejoradas.

El título real de la canciónse refería a las puntuaciones dadas al personaje de Val por un director de casting de Broadway tras una audición. "Era fea, hogareña, flaca, poco atractiva y plana como una tortita", decía Val en la introducción de la canción. "¿Te haces una idea? El personaje se basaba en la historia de la propia Blair, pero sin cirugía plástica.

Ella "formó parte del musical desde el primer taller", escribió en Twitter la cuenta oficial del fallecido compositor de A Chorus Line Marvin Hamlisch. "Nuestros pensamientos están con sus seres queridos y fans".

Blair ya había actuado en Broadway en Promises, Promises, Wild and Wonderful, Sugar y Seesaw cuando fue elegida para interpretar a "la mujer de Curly" en una reposición de Of Mice and Men protagonizada por James Earl Jones. Michael Bennett, que había coreografiado Promises, Promises, invitó entonces a Blair a participar en la creación de A Chorus Line.

Tras el éxito de la obra, Blair interpretó el papel de "Amber/Angel" en The Best Little Whorehouse in Texas (1978). Más tarde actuó en Broadway en King of Hearts, The Nerd y A Few Good Men, dirigida por su entonces marido Don Scardino.

'Sabrina, la bruja adolescente'

En televisión, Blair apareció, en varias series, entre ellas Ryan's Hope, Loving, Another World y, en un papel como estrella invitada que le valió una nominación al Daytime Emmy en 1987, por su participación en All My Children.

Los seguidores de Sabrina la bruja adolescente la recordarán por haber interpretado a Diana Spellman, la madre humana de la protagonista, en la segunda temporada de la serie. Entre sus créditos cinematográficos figuran Poderosa Afrodita, de Woody Allen, Annie y 21 gramos.

