El canal TNT se convierte en Warner TV incluyendo un extenso catálogo de series y cine

Warner Bros. Discovery acaba de anunciar que el próximo 14 de abril estará disponible Warner TV, su nuevo canal de entretenimiento. Este cambio llega con la celebración internacional del centenario de Warner Bros. Studios y afectará a la marca TNT España, que cambiará de nombre a partir de esa fecha.

Bajo el eslogan "Puro entretenimiento", la marca ofrecerá una amplia programación de series y cine de éxito internacional, incluyendo un amplio catálogo de títulos de referencia del prestigioso estudio. De esta manera, España se alineará con otros países europeos como Francia, Italia y Alemania, donde ya está disponible Warner TV.

Estará disponible en las principales operadoras de televisión de pago como Movistar Plus+, Vodafone TV, Orange TV, Euskaltel, R, Telecable, Virgin Telco, Tivify y a través de Agile TV.

Amplia oferta

Fotograma de 'The Rookie'.

La apuesta de la marca es desarrollar una oferta de contenidos de calidad con un triple denominador común: variedad, entretenimiento y mucha diversión para todos los públicos.

En su programación incluye series que ya estaban disponibles en TNT, como The Rookie, FBI y FBI: Internacional, y otras comedias como Friends, Big Bang o Fantasmas.

Además, incluirá las mejores películas de Warner Bros y del Universo DC, con títulos como Joker, ¡Shazam!, Wonder Woman, Aquaman, Liga de la Justicia o Escuadrón suicida, y otras sagas del estudio Warner Bros como El señor de los anillos, Harry Potter, Animales fantásticos, Ocean’s y las trilogías de Batman de Christopher Nolan y Blade.

Poco a poco, Warner TV irá sumando a estos títulos se añadirán otras producciones locales e internacionales del grupo Warner Bros. Discovery, como el estreno de Nadie sabe nada, un programa original con Andreu Buenafuente y Berto Romero, todo un referente del humor desde que nació como programa de radio y podcast.

Programación especial

‘Joker'

El fin de semana de su lanzamiento, Warner TV arrancará con una programación especial. El viernes 14 de abril estrena Joker, la película dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix, ganadora de dos Oscar y nominada a once estatuillas.

El sábado 15 de abril el canal celebrará por todo lo alto el centenario de Warner Bros. con la emisión, durante toda la jornada, de títulos tan emblemáticos como Blade, Godzilla: Rey de los monstruos, Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald, Ha nacido una estrella, El guardaespaldas o Wonder Woman, entre otros.

Para completar la lista, la tarde del domingo 16 de abril Warner TV estrenará en primicia en España Expedición: Regreso al futuro, un programa de cuatro episodios que propone un viaje épico en busca de los coches DeLorean de la mano de Josh Gates y Christopher Lloyd, en el que se recorrerán las localizaciones más icónicas de Hollywood donde se rodó la mítica trilogía de Regreso al futuro.

Tras el estreno, se emitirá Aquaman, con Jason Momoa interpretando al rey de la nación submarina de Atlantis.

Bajo demanda

Además de esta amplia oferta del canal lineal, Warner TV se suma su servicio Warner TV Now, que ofrece 800 episodios de contenido bajo demanda integrado por las series de referencia de Warner TV, un amplio catálogo de ficciones de Warner Bros. Discovery y producciones originales del grupo como No me gusta conducir -que obtuvo tres premios Feroz en su edición de 2023, entre ellos el de mejor serie de comedia del año-, Maricón perdido, El gran sarao, Vota Juan y Vamos Juan.

Warner Bros. Discovery inició oficialmente en enero su campaña mundial del centenario, bajo el lema Celebrando cada historia. Durante todo este año se celebrarán actividades y eventos en todo el mundo, al que se sumarán las marcas que integran el grupo Warner Bros. Discovery.

