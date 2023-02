Fallece a los 95 años Gerald Fried, compositor de ‘Star Trek’ y las primeras películas de Kubrick

Gerald Fried, compositor de bandas sonoras nominado al Oscar, responsable ene ste apartado de las cuatro primeras películas de Stanley Kubrick, de series como Star Trek (1966-1969) y Raíces (1977), que le valió un premio Emmy, ha fallecido a los 95 años. Así lo comunicó su esposa, informando de que la causa de la muerte fue una neumonía.

Después de conocer a Stanley Kubrick en un campo de béisbol en el Bronx a principios de los años 50 y entablar amistad, Fried llegó a componer la banda sonora de Fear and Desire (1953), Killer's Kiss (1955), The Killing (1956) y Senderos de gloria (1957).

Fried también fue el autor de la banda sonora de algunos clásicos del cine de culto como Machine-Gun Kelly (1958), The Cry Baby Killer (1958) y I Mobster (1959); y llegó a trabajar con los directores Larry Peerce en One Potato Two Potato (1964) y The Bell Jar (1979), y también con Robert Aldrich en The Killing of Sister George (1968), What Ever Happened to Aunt Alice? (1969), Too Late the Hero (1970) y The Grissom Gang (1971).

También llevan su firma melodías como las de La isla de Gilligan, Perdidos en el espacio, Misión: Imposible, El hombre de U.N.C.L.E., ¡Emergencia! y Flamingo Road.

Fried trabajó por primera vez en televisión en la serie Star Trek de la NBC, durante la mitad de la primera temporada, pero dejó su huella con el tema inicial de la segunda entrega, Amok Time y con la banda sonora The Ritual/Ancient Battle/2nd Kroykah, que dramatiza una lucha a muerte en el planeta Vulcano entre Kirk (William Shatner) y Spock (Leonard Nimoy).

En el libro de The Music of Star Trek, el autor Jeff Bond describió la banda sonora de la serie como "un modelo de grandilocuencia de escenas de acción, tremendamente percusivo y lleno de exclamaciones de trompeta, flauta y trinos de viento de madera, que acentúan el martilleo de la fanfarria interpretada con metales".

Estas composiciones se utilizaron después en otros 18 episodios de Star Trek e incluso en The Cable Guy (1996) y episodios de series animadas como Futurama.

'Raíces'

"Empecé a recibir cheques para Los Simpson", dijo Fried en una entrevista de 2003. "No escribí música para Los Simpson. Lo que hicieron fue que cuando Bart Simpson se enfadaba y cruzaba la sala de estar o algo así, citaban la música de Amok Time".

Un año después, Fried fue nominado al Oscar por Birds Do It, Bees Do It (1976), un documental sobre los rituales de apareamiento de aves e insectos, y ganó un Emmy por su trabajo en el primer episodio de la serie Raíces (1977).

Quincy Jones había sido contratado para llevar a cabo la composición de la música de la miniserie, pero a medida que se acercaba la fecha de estreno, no llegó a cumplir con los plazos y finalmente se encargó Fried.

"Por alguna razón, Quincy entró en una especie de bloqueo y no se le ocurrió un tema principal", dijo Fried. “Y lo necesitaban para la publicidad. Esto ocurrió tres semanas antes del estreno. Así que me llamaron y lo escribí. Terminé el episodio número uno, porque Quincy hizo el 56 por ciento del total, y yo solo lo tuve que terminar. Fue todo un honor".

Fried también fue nominado solo por su guion del octavo y último episodio de la miniserie.

'Star Trek'

"Hubo dos series que hice que tuvieron una repercusión mucho más allá de lo que cabría esperar del lugar y de las posibilidades", dijo Fried en una entrevista de 2013. "Una era Star Trek y la otro era Raíces. Había una atmósfera, que las hacía especiales y ciertamente más importantes que la mayoría de series. No estoy del todo sorprendido, pero la enormidad de Star Trek es maravillosa".

Nacido en Manhattan el 13 de febrero de 1928, Gerald Fried fue criado en el Bronx y heredó de su familia materna el talento musical, aunque su padre también era músico. "Ella era un tipo de persona que podían escuchar y reproducir cualquier tipo de sonido", llegó a decir. "Estudié con ella y como me obligaron a tomar lecciones de piano, me vengué siendo el peor pianista del mundo".

Su amor por la música creció después de ingresar en la Escuela Superior de Música y Arte de Nueva York, donde se le asignó el oboe, que sería el instrumento que acabaría dominando.

En 1948, comenzó un período de tres años como trompetista inglés de la Orquesta Sinfónica de Dallas, donde regresó después de varios conciertos con la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh. También actuó en Nueva York con The Little Orchestra Society.

Un día, Fried estaba jugando béisbol en el Bronx cuando conoció a un niño del que observó que "no era muy buen atleta". Animó a sus compañeros de equipo a dejar que el chico se uniera y se hicieron amigos. "Resultó ser Stanley Kubrick", dijo Fried. "Se enteró de que yo era músico, ahorró un dinero e hizo un cortometraje que en realidad era bastante bueno".

"Creo que yo era el único músico al que conocía. Me dijo: 'Oye, Gerry, ¿sabes cómo escribir y dirigir música para películas?' 'Claro', dije, 'lo hago todo el tiempo'. Pasé los siguientes tres o cuatro meses yendo a ver unas 20 películas al día para aprender qué hacer".

Este cortometraje sería Day of the Fight (1951), el que ayudaría a catapultarles a ambos en el mundo del espectáculo.

Después de esto, Fried viajó a Los Ángeles y trabajó en Terror in a Texas Town (1958), protagonizada por Sterling Hayden de The Killing y escrita bajo el seudónimo de Dalton Trumbo; también compuso las partituras de episodios de series como M Squad, Wagon Train y Riverboat.

'Day of the Fight'

También participó en otras series como Gunsmoke, Ben Casey, My Three Sons, Mannix, The Flying Nun, It's About Time y Police Woman y películas como Dino (1957), I Bury the Living (1958), Cast a Long Shadow (1959) y Soylent Green (1973).

Fue nominado en hasta tres ocasiones más al Emmy, por sus composiciones para los telefilmes The Silent Lovers (1980) y The Mystic Warrior (1984) y para la miniserie Napoleón y Josephine: Una historia de amor (1987).

