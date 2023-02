Una vida privada 'secreta' y enamorada de México: así es Aixa Villagrán, la inspectora Millán en 'La chica de nieve'

De la aplaudida ficción La chica de nieve, la segunda serie española más vista de la plataforma Netflix a nivel mundial, sobresalen dos nombres propios: el de Milena Smit (26 años) y el veterano José Coronado (65). No obstante, más allá de sus sonados nombres, y brillantes trayectorias, hay otra profesional que aparece en la ficción con un papel clave en la resolución de la intrincada trama: la sagaz y perspicaz inspectora Millán.

El nombre de la actriz que la encarna es una vieja conocida de la interpretación: la sevillana Aixa Villagrán (44 años). Con una vasta cartera de proyectos a sus espaldas, La chica de nieve no ha hecho más que consolidar y apuntalar y sellar su magno legado en la interpretación. Ahora bien, ¿quién es Aixa Villagrán?

Aixa Villagrán es natural de Sevilla, donde nació un 12 de julio de 1978. Siempre tuvo claro que lo suyo era la interpretación, desde bien pequeña. Educada en un entorno donde el teatro, el cine y la música jugaban un papel determinante -no en vano, su hermano es el celebérrimo Julián Villagrán-, esta actriz encarnó su primer papel con 11 años, recitando el Romancero viejo, e interpretando a autores como Ramón María del Valle-Inclán o Federico García Lorca, entre otros.

A los 20 años, Aixa se dio cuenta de que el futuro y la esperanza estaban en Madrid. Hizo el petate y probó suerte en la gran capital. Se formó en el estudio del actor Juan Carlos Corazza, pero un buen día, con 19 años, estando en Londres, se enamoró de un mexicano y cambió su vida: se fue a estudiar allí.

"Allí conocí a un chico mexicano, me enamoré de él y nos hicimos novios. A partir de ahí, México empezó a venir a mi vida. Cuando empecé a estudiar en la escuela de interpretación, había dos mexicanos en clase, me eché otro novio y también lo era… Así que con 22 años, cuando estaba en tercer curso, cogí mi mochila y me fui a vivir allí durante un año", contó en El Confidencial.

Fue a través de una beca la forma en que Aixa consiguió acabar su formación en México en la escuela de Patricia Reyes Spíndola. Durante su estancia en México DF, Villagrán ingresó en la compañía de teatro del Centro Nacional de las Artes (CNA). Dos años después, regresó a España para trabajar en producciones de su tierra natal, siendo el comienzo de una exitosa carrera interpretativa.

A lo largo de estos años de profesión, Aixa Villagrán ha formado parte de ficciones como Kiki, el amor se hace, Los Serrano, Los hombres de Paco, Allí abajo, Derecho a soñar, entre otras. También ha probado suerte en el mundo del teatro, con producciones tan potentes como La ciudad borracha, Río Seguro, Yerma, La extraña pareja, Hallewin o Juglares.

Su impronta la ha volcado, además, en series como SMS Sin miedo a soñar, Los hombres de Paco y Allí abajo. Eso sí, fue el personaje de Ester en Vida perfecta, la serie dirigida por Leticia Dolera (41) y premiada en el Festival de Cannes, con el que alcanzó la mayor popularidad.

En lo que respecta a su lado más íntimo y familiar, Aixa Villagrán se muestra como una fiel seguidora de las redes sociales. De hecho, en su cuenta de Instagram cuenta con más de 18.000 seguidores. Algunos momentos donde también comparte su lado más cercano y desenfadado. No obstante, si hay algo que la artista mantiene en su más absoluta intimidad es su vertiente sentimental. De momento, se desconoce si en la actualidad su corazón está ocupado.

Se trata de un gran 'secreto', pues su vida más privada la ha tratado de proteger al máximo. A ese respecto, lo máximo que ha llegado a asegurar es lo que sigue, en el citado medio de la interviú: "Me gusta que la gente se interese por mi vida y qué hago con ella, lo considero un halago".

En esa línea, de la protección y el hermetismo, reflexiona: "He aprendido con la edad a no decir todo lo que pienso, a no ser todo lo espontánea que me gustaría. Porque soy capaz de contarte mi vida en un segundo aunque no te conozca de nada. Lo explosivo es bonito, pero te acaba complicando a la hora de relacionarte. Paco León siempre me decía: 'Cuando te miro, veo tus jugos gástricos y la sangre que te corre por las venas'. Como artista eso es bueno, pero he aprendido a protegerme".

En otra entrevista le piden a Villagrán que se defina, y ella sale al paso: "Me siento muy orgullosa de mis padres, que me han inculcado tantos valores. Me han enseñado a escuchar, a tener empatía, respeto. La sociedad nos enseña a ser individualistas y a mí me indignan mucho las injusticias".

