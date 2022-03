'Heridas', la versión española de 'Madre' que busca desmontar el mito de la "mala madre"

Atresmedia ya tiene a punto la serie con la que aspira a repetir el éxito de Alba, la adaptación del original turco Fatmagül que ha saltado con éxito a Antena 3 después de estrenarse en primicia en su plataforma de pago, Atresplayer Premium. El Festival de Málaga ha acogido la puesta de largo de Heridas, la adaptación española de un fenómeno internacional originario de Japón, Mother (Madre), que se convirtió en un gran éxito en Nova con su versión turca. Adriana Ugarte y María León protagonizan lo que promete ser un eléctrico duelo en esta producción de 13 capítulos de 50 minutos que presentará a la audiencia una historia cerrada y contada en una única temporada. Abril será el mes de estreno en la plataforma del grupo.

“Nosotros hemos hecho nuestra propia adaptación para que lo que vea el espectador sea creíble sin dejar de emocionar”, explica en la presentación del proyecto Sonia Martínez, una histórica de la ficción española y actual Directora Editorial de Series de Buendía Estudios. “El cóctel era muy difícil. Nuestra cultura es muy diferente a la japonesa y la turca. Socialmente vivimos en mundos completamente diferentes”. Según la antigua Directora de Ficción de Antena 3, después de enfocar la historia en la figura de la mujer, y en este caso particular en el de la mujer que es madre, el equipo de guion ha conseguido adaptar el original y hacerlo propio. Ese siempre es el reto más difícil cuando te inspiras en un título tan importante. No quieres defraudar al espectador, pero tampoco al fan que ya conoce la serie original”.

Al frente del equipo creativo de la serie está Eduardo Galdo, productor de la mítica Arrayán y responsable de traer con éxito a España respetando todos los diferenciales que convirtieron a Madre en un éxito sin renunciar a la idiosincrasia española. ”Teníamos que entender la esencia de las versiones anteriores, comprender por qué funcionaban. Ahí fue cuando nos dimos cuenta de que esta es una fábula sobre los malos tratos pero desde la perspectiva de nuestro siglo. En el fondo, Heridas es una historia sobre cómo nos relacionamos con nuestro entorno y todo lo que nos afecta”.

Los humedales andaluces se convierten en el escenario de una historia que destaca por el poliédrico retrato de dos mujeres imperfectas unidas por una niña. Manuela es una joven que vive sola en una cabaña donde estudia los humedales andaluces. Su vida gira en torno a las aves, las que viven allí y las que están de paso como ella. A pocos kilómetros vive Alba, una niña de siete años que nunca tiene quién le haga el desayuno. Su madre, Yolanda, trabaja de noche como pole dancer y duerme de día. El novio de ella, Lucho, no está por la labor de cuidar a una niña que no es suya. La casa es un desorden de objetos y horarios. Alba, como puede, asiste al colegio, muchas veces sin nada en el estómago. El día en el que Manuela encuentra a la pequeña Alba, comenzarán un viaje que obligará a Manuela a enfrentarse a los demonios de su pasado y a cuestionarse los pilares de su vida.

Adriana Ugarte, una de las mayores estrellas de la televisión española gracias a éxitos como La señora y El tiempo entre costuras, se adentra en los terrenos más pantanosos para dar vida a Manuela, una mujer que emprende un peligroso viaje que puede no tener retorno. “Mi intención era hacer un personaje que fuera difícil de entender. Podría entenderse como un alma compasiva que decide salvar a una niña. Me apetecía mucho que fuera una mujer llena de sombras y con intereses que no fueran políticamente correctos. Ella siente una debilidad por la niña que se acaba convirtiendo en una obsesión”.

Para crear su personaje la madrileña acudió a la ficción en busca de referentes. “Vi muchas cosas, desde La vida es bella para ver cómo una terrible realidad se convierte en un juego, hasta las dos versiones de Lolita, la de Kubrick y la de Adrian Lyne, para intentar entender mejor esa obsesión y esa necesidad que tiene. Precisamente de Lolita me interesaba la necesidad que tiene el personaje que interpreta Jeremy Irons de la niña. De repente se anula como persona ante la idea de perderla. Quería capturar esa sensación de dependencia, de ser un adulto desarmado”.

Al otro lado del metafórico cuadrilátero de Heridas está María León, una actriz que tiene por delante un interesante reto: humanizar el mito de la "mala madre" que tantas veces hemos visto desdibujado en la ficción y que la actriz de La voz dormida quiere explorar en su regreso a la televisión. “Yolanda es un personaje que tiene un punto de partida muy complejo. Heridas es un drama social que por desgracia es más habitual de lo que creemos. Es muy complicado aceptar que una no tiene herramientas, se equivoca y tiene derecho a una segunda oportunidad y creo que este personaje va a pasar por todo ese proceso”.

María León ya había interpretado a una madre cuestionada por la sociedad en Marsella, pero la nueva serie de Atresplayer Premium irá aún más allá con la historia de Yolanda. “No es un personaje luminoso precisamente, pero mi labor era encontrarle esa luz. He disfrutado mucho contando cosas muy duras y muy densas, pero dándole un corazón que late de verdad. Vivimos en un mundo en el que es más fácil señalar y juzgar que defender. Mi trabajo siempre es defender a los personajes, pero en este caso creo que la obligación era doble para poder contar la situación de muchísimas personas, hombres y mujeres”.

