Así es 'La novia gitana', la serie que prepara Atresplayer Premium sobre la novela de Carmen Mola

Uno de los grandes proyectos de series que prepara ATRESplayer Premium para este 2022 es La novia gitana, que acaba de completar su reparto e iniciar su rodaje. La producción adaptará la exitosa novela superventas de título homónimo de Carmen Mola, el seudónimo tras el que se esconden los guionistas de televisión Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero (el hijo del aclamado director español), que acaban de ganar el Premio Planeta por su última novela, La Bestia.

En esta prometedora serie de thriller, misterio y crimen seguiremos los pasos de Elena Blanco, una inspectora de policía obsesionada con el trabajo y que vive atormentada por su pasado. La protagonista, que será interpretada por Nerea Barros después de rodar la serie de Amazon Prime Video Operación Marea Negra, es una policía que tendrá que investigar el asesinato de Susana Macaya, una joven gitana que fue víctima del mismo macabro ritual que reproduce la muerte de su hermana siete años atrás.

Os contamos todo lo que sabemos, por ahora, de la adaptación de la novela que veremos a lo largo del 2022.

De qué va la serie

La presentación de la serie 'La novia gitana' en un evento de la plataforma.

Basándose en la novela La novela gitana, la ficción nos presenta al personaje de Elena Blanco (Nerea Barros), una mujer que ya es veterana como inspectora de homicidios de la BAC (Brigada de Análisis de Casos). Está obsesionada con el trabajo y vive atormentada por un oscuro suceso de su pasado, al que intenta evitar a base de alcohol, sexo y música.

Mientras tanto, Elena se enfrasca en una nueva investigación para encontrar al culpable del asesinato de Susana Macaya, una joven gitana que desapareció tras su despedida de soltera y que, por si fuera poco, fue víctima de un macabro ritual que reproduce la muerte de Lara, la hermana de Elena, siete años atrás. Lo que no cuadra es que el asesino de su hermana cumple condena desde entonces, por lo que, o tiene un imitador o en realidad es inocente.

La historia de la familia Macaya quedará enlazada a la de Elena de forma irremediable, que vive sumida en la amargura y la adicción desde que su hijo desapareció ocho años atrás. De esta manera, la protagonista tendrá que hacer frente a su propio trauma mientras intenta resolver un puzle del que reconoce las piezas.

El éxito de la novela

La novela se ha convertido en uno de los mayores fenómenos editoriales de los últimos años, acumulando hasta 150.000 ejemplares vendidos y habiéndose publicado en diez países. Su éxito ha sido tal, que ya se han editado dos novelas más, que continúan y cierran la trilogía: La Red Púrpura y La Nena.

La novia gitana será una de las adaptaciones más prometedoras que realizará ATRESplayer este año, añadiéndose a una lista de otros títulos basados en bestsellers como La edad de la ira, entre los estrenos que llegarán este año a la plataforma.

Los escritores son guionistas de televisión

Los tres guionistas Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero que se esconden tras el seudónimo Carmen Mola.

Uno de los grandes misterios que se esconden detrás de las novelas de Carmen Mola tiene que ver con la identidad de su "autora" y con la persona real que se esconde tras el nombre. De hecho, fue esto mismo que suscitó la polémica cuando el libro La Bestia recibió el Premio Planeta del pasen su última edición. Carmen Mola era un seudónimo detrás del que estaban los guionistas de televisión Antonio Mercero, Agustín Martínez y Jorge Díaz. Tres amigos que llevan trabajando en series de nuestro país tan exitosas como Hospital Central, Monteperdido, Hache, Sin tetas no hay paraíso, Crematorio o Víctor Ros.

Un director reconocido y un reparto llamativo

Paco Cabezas en el rodaje de 'Adiós'.

La novia gitana tendrá inicialmente ocho capítulos de 50 minutos que han comenzado a rodarse en distintas localizaciones de Madrid, Alcalá de Henares y Segovia. Al frente de la producción está el director Paco Cabezas, una persona que acumula años de experiencia dirigiendo otras producciones para la televisión americana como Penny Dreadful, Into the Badlands o Fear The Walking Dead, además de haber realizado su más reciente largometraje Adiós, que fue nominado a los Goya.

El director explicó que "llevaba mucho tiempo buscando un proyecto de thriller policiaco, donde mezclar una trama callejera y humana con una pizca de terror para aplicar todo lo aprendido en Hollywood rodando series americanas" y que "con 'La novia gitana' ha encontrado el material perfecto". Cabezas incidió en el tipo de serie que quería hacer, dejando claro que "será algo que no se ha hecho nunca, como una especie de 'True Detective' gitano".

En el reparto, la protagonista será interpretada por Nerea Barros, completando el reparto que forman Darío Grandinetti, Ignacio Montes, Mona Martínez, Lucía Martín Abello, Vicente Romero, Francesc Garrido, Ginés García Millán, Mónica Estarreado, Moreno Borja, Lola Casamayor, Miguel Ángel Solá, Carlos Cabra, Zaira Romero, Daniel Ibáñez, Miguel Hermoso, Cecilia Gómez, Emilio Palacios, Oscar de la Fuentey Manel Sans, entre otros.

En esta ficción, el guion está coordinado por José Rodríguez y Antonio Mercero, encargados de escribir la serie junto a Jorge Díaz y Susana Martín Gijón. La producción corre a cargo de Diagonal TV (Banijay Iberia) y ViacomCBS International Studios (VIS) para ATRESplayer PREMIUM.

