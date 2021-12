Critic Choice Awards 2022: Todos los nominados en las categorías de televisión

Mientras empezamos a preparar las listas de lo mejor del año también se da inicio a la temporada de premios 2022. Entre los primeros en anunciar sus nominaciones están los Critics Choice Awards, la asociación de críticos de Estados Unidos (conformada por más de 400 miembros), que ya ha hecho pública la lista de los nominados en las categorías televisivas. Los ganadores se anunciarán en la gala del próximo 9 de enero.

La serie más nominada de todas las categorías ha sido Succession de HBO, con ocho candidaturas, seguida por Evil y Mare of Easttown, con cinco cada una. El juego del calamar, el fenómeno de audiencias indiscutible del año, consigue tres: mejor drama, mejor serie en lengua no inglesa y para su protagonista Lee Jung-jae. También han tenido reconocimiento series como La asistenta, The Good Fight, Bruja Escarlata y Visión y el reciente estreno de Showtime, Yellowjackets, que aún está en emisión y en España puede verse en Movistar+.

Esta es la lista completa de nominados de los Critics Choice Awards 2022 en las categorías de televisión:

Drama

Mejor serie

Evil (Paramount+)

Para toda la humanidad (Apple TV+)

The Good Fight (Paramount+)

Pose (FX)

El juego del calamar (Netflix)

Succession (HBO)

This Is Us (NBC)

Yellowjackets (Showtime)

Mejor actor protagonista

Sterling K. Brown – This Is Us (NBC)

Mike Colter – Evil (Paramount+)

Brian Cox – Succession (HBO)

Lee Jung-jae – El juego del calamar (Netflix)

Billy Porter – Pose (FX)

Jeremy Strong – Succession (HBO)

Mejor actriz protagonista

Uzo Aduba – En terapia (HBO)

Chiara Aurelia – Cruel Summer (Freeform)

Christine Baranski – The Good Fight (Paramount+)

Katja Herbers – Evil (Paramount+)

Melanie Lynskey – Yellowjackets (Showtime)

MJ Rodriguez – Pose (FX)

Mejor actor secundario

Nicholas Braun – Succession (HBO)

Billy Crudup – The Morning Show (Apple TV+)

Kieran Culkin – Succession (HBO)

Justin Hartley – This Is Us (NBC)

Matthew MacFadyen – Succession (HBO)

Mandy Patinkin – The Good Fight (Paramount+)

Mejor actriz secundaria

Andrea Martin – Evil (Paramount+)

Audra McDonald – The Good Fight (Paramount+)

Christine Lahti – Evil (Paramount+)

J. Smith-Cameron – Succession (HBO)

Sarah Snook – Succession (HBO)

Susan Kelechi Watson – This Is Us (NBC)

Comedia

Mejor comedia

The Great (Hulu)

Hacks (HBO Max)

Insecure (HBO)

Solo asesinatos en el edificio (Hulu)

The Other Two (HBO Max)

Reservation Dogs (FX on Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

Lo que hacemos en las sombras (FX)

Mejor actor protagonista

Iain Armitage – El joven Sheldon (CBS)

Nicholas Hoult – The Great (Hulu)

Steve Martin – Solo asesinatos en el edificio (Hulu)

Kayvan Novak – Lo que hacemos en las sombras (FX)

Martin Short – Solo asesinatos en el edificio (Hulu)

Jason Sudeikis – Ted Lasso (Apple TV+)

Mejor actriz protagonista

Elle Fanning – The Great (Hulu)

Renée Elise Goldsberry – Girls5eva (Peacock)

Selena Gomez – Solo asesinatos en el edificio (Hulu)

Sandra Oh – The Chair (Netflix)

Issa Rae – Insecure (HBO)

Jean Smart – Hacks (HBO Max)

Mejor actor secundario

Ncuti Gatwa – Sex Education (Netflix)

Brett Goldstein – Ted Lasso (Apple TV+)

Harvey Guillén – Lo que hacemos en las sombras (FX)

Brandon Scott Jones – Fantasmas (CBS)

Ray Romano – Made for Love (HBO Max)

Bowen Yang – Saturday Night Live (NBC)

Mejor actriz secundaria

Hannah Einbinder – Hacks (HBO Max)

Kristin Chenoweth – Schmigadoon! (Apple TV+)

Molly Shannon – The Other Two (HBO Max)

Cecily Strong – Saturday Night Live (NBC)

Josie Totah – Saved By the Bell (Peacock)

Hannah Waddingham – Ted Lasso (Apple TV+)

Miniserie y TV Movie

Mejor miniserie

Dopesick (Hulu)

Dr. Death (Peacock)

It’s a Sin (HBO Max)

La asistenta (Netflix)

Mare of Easttown (HBO)

Misa de medianoche (Netflix)

El ferrocarril subterráneo (Amazon Prime Video)

Bruja Escarlata y Visión (Disney+)

Mejor TV Movie

Come From Away (Apple TV+)

List of a Lifetime (Lifetime)

The Map of Tiny Perfect Things (Amazon Prime Video)

Robin Roberts Presents: Mahalia (Lifetime)

Oslo (HBO)

Zoey’s Extraordinary Christmas (The Roku Channel)

Mejor actor protagonista

Olly Alexander – It’s a Sin (HBO Max)

Paul Bettany – Bruja Escarlata y Visión (Disney+)

William Jackson Harper – Love Life (HBO Max)

Joshua Jackson – Dr. Death (Peacock)

Michael Keaton – Dopesick (Hulu)

Hamish Linklater – Misa de medianoche (Netflix)

Mejor actriz protagonista

Danielle Brooks – Robin Roberts Presents: Mahalia (Lifetime)

Cynthia Erivo – Genius: Aretha (National Geographic)

Thuso Mbedu – El ferrocarril subterráneo (Amazon Prime Video)

Elizabeth Olsen – Bruja Escarlata y Visión (Disney+)

Margaret Qualley – La asistenta (Netflix)

Kate Winslet – Mare of Easttown (HBO)

Mejor actor secundario

Murray Bartlett – The White Lotus (HBO)

Zach Gilford – Misa de medianoche (Netflix)

William Jackson Harper – El ferrocarril subterráneo (Amazon Prime Video)

Evan Peters – Mare of Easttown (HBO)

Christian Slater – Dr. Death (Peacock)

Courtney B. Vance – Genius: Aretha (National Geographic)

Mejor actriz secundaria

Jennifer Coolidge – The White Lotus (HBO)

Kaitlyn Dever – Dopesick (Hulu)

Kathryn Hahn – Bruja Escarlata y Visión (Disney+)

Melissa McCarthy – Nine Perfect Strangers (Hulu)

Julianne Nicholson – Mare of Easttown (HBO)

Jean Smart – Mare of Easttown (HBO)

Otras categorías

Mejor serie en lengua no inglesa

Acapulco (Apple TV+)

Call My Agent! (Netflix)

Lupin (Netflix)

La casa de papel (Netflix)

Narcos: Mexico (Netflix)

El juego del calamar (Netflix)

Mejor serie animada

Big Mouth (Netflix)

Bluey (Disney+)

Bob’s Burgers (Fox)

The Great North (Fox)

Q-Force (Netflix)

What If…? (Disney+)

Mejor especial de comedia

Bo Burnham: Inside (Netflix)

Good Timing with Jo Firestone (Peacock)

James Acaster: Cold Lasagne Hate Myself 1999 (Vimeo)

Joyelle Nicole Johnson: Love Joy (Peacock)

Nate Bargatze: The Greatest Average American (Netflix)

Trixie Mattel: One Night Only (YouTube)

