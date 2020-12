El palacio de ensueño de Mohamed VI al que se retirará: naturaleza, salida al mar y frente a Melilla

Tras dos décadas en el trono y con una enfermedad respiratoria crónica heredada de su padre Hassan II, el rey Mohamed VI ha decidido poner el broche final a su reinado en los próximos años antes de retirarse a su palacio de Nador. Después, pasará la corona a su hijo y heredero, Moulay Hassan, que está a punto de cumplir 18 años y se convertirá en Hassan III.

Ni la Covid-19 ha conseguido frenar el infatigable trabajo de la Casa Real este 2020. El monarca alauita ha conseguido, por un lado, el reconocimiento mundial por su política. Y, por otro, convertir a Marruecos en la potencia de África.

Pese a todos estos éxitos, el rey de Marruecos prepara ya su futuro retiro, previsiblemente, al norte, con un clima beneficioso para su salud. Se alejará de la capital. El lugar elegido es el Palacio Real de Nador, en el cerro de Atalayón, con vistas a la laguna de Mar Chica. Un emplazamiento extraordinario y rodeado de naturaleza, a pocos kilómetros de Melilla.

El rey Mohamed VI de Marruecos. GTRES

Ese palacio fue construido por Hassan II aunque nunca puso un pie en el interior. Hay una leyenda que cuenta que cuando vio su ubicación dentro de un bosque, dijo: “¿Pensáis que soy un mono?”.

Sin embargo, su hijo no quiso deshacerse de él, a pesar de que recibió una oferta de un emir de Emiratos Árabes para comprarlo. Entonces confesó que “ese es el único que no puedo vender”. Un político de esa región asegura a EL ESPAÑOL que la causa de que no quisiese deshacerse del palacio que no entusiasmaba a su padre es “probablemente la cercanía a la ciudad de Melilla”.

Cuando lo visitó, ordenó su reforma total con materiales nobles al estilo de los palacios de Rabat y Fez. Cuenta con un conducto por los sótanos que comunica directamente con el Mar Mediterráneo. Además de asegurar la privacidad, en su momento Hassan II también lo diseño para defenderse de posibles ataques. Está custodiado por la guardia real aunque, por el momento, no ha recibido ninguna visita real.

Los kilómetros de costa escarpada de difícil acceso a los turistas le permiten al monarca cada verano disfrutar de los deportes náuticos que adora, y navegar con sus yates, en intimidad.

Allí, Mohamed VI también estará acompañado de la familia. Las princesas han adquirido chalés de 800 metros cuadrados con acceso a un puerto pequeño privado para atracar las embarcaciones, por valor de un millón de euros cada uno.

El heredero, Moulay Hassan, cumple la mayoría de edad el próximo 8 de mayo, y aunque todavía seguirá formándose y acompañando a su padre en todos los actos oficiales, la intención de Mohamed VI es delegar sus funciones en pocos años y acompañarle en la sombra desde Nador.

El rey de Marruecos y su hijo heredero en un acto en Rabat Gtres

Se reanuda la guerra

El rey marroquí ha ganado una batalla por la vía diplomática en el Sáhara Occidental, silenciando el enfrentamiento que existe sobre el terreno con el Frente Polisario desde el 13 de noviembre cuando rompieron el alto el fuego después de 29 años de paz.

El rey, además, ha enviado al ministro de Asuntos Exteriores y jefe de la diplomacia en el país, Nasser Bourita, a seguir cortando las cintas rojas y verdes de inauguración de nuevos consulados en El Aaiún y Dajla, las principales ciudades del Sáhara Occidental.

En la actualidad, existen 18 representaciones diplomáticas de países africanos, árabes y hasta de Haití. También, existen dos nuevos contratos ya firmados a punto de inaugurar, uno de ellos el de Estados Unidos, que se instalará en enero.

Nasse Bourita, ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, inaugurando un consulado en el Sáhara Occidental.

En la lista de los compromisos con Marruecos de apertura de nuevas delegaciones, adquiridos en encuentros diplomáticos y cumbres económicas para el 2021, sobresalen Reino Unido (UK), Polonia, Hungría, Italia y Portugal. Y, según ha podido saber EL ESPAÑOL, Alemania ha mostrado interés por su necesidad de invertir en energías renovables. En este momento la UE tiene un política exterior común y serán estos países quienes propondrán que en la cuestión del Sáhara Occidental se puedan tomar decisiones individualmente. Las reuniones serán a principios de 2021, después de la salida de UK de Europa.

Un asunto que, por el momento, no se ha hecho oficial a la espera de una reunión en el mes de febrero con el recién elegido presidente en Estados Unidos, Joe Biden, para determinar si seguirá la línea marcada por su antecesor o, por el contrario, revocará el decreto de reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental de Trump.

“Europa está histórica y económicamente ligada a África pero debe redoblar sus esfuerzos porque hay nuevos jugadores que se están instalando allí hoy y están inmersos en una dura competencia”, advirtió Youssef Balla, embajador de Marruecos en Roma, en la revista italiana Forniche.

Así mismo, se espera que países asiáticos también abran consulados, tras el periplo del consejero real Yassin Mansouri por el continente los últimos meses. Igualmente, el próximo reconocimiento del Estado de Israel por parte de Erdogan, acerca también Turquía a Marruecos, donde ya tienen inversiones.

La iniciativa estadounidense ha animado a otros países. El exministro británico Derek Conway afirmó en la agencia de noticias nacional MAP que el decreto emitido por Estados Unidos sobre el Sáhara “es muy útil y alentador”, y que la apertura de un consulado estadounidense en Dajla “no solo refleja la legitimidad de la soberanía marroquí sobre el Sáhara, sino que también reconoce el progreso económico que está presenciando la región gracias a los esfuerzos realizados por el Estado marroquí”.

El mismo camino lleva Londres, que abrirá próximamente un consulado en el Sáhara Occidental. De hecho, ya hay comunicación con Marruecos acerca de la inauguración de la nueva sede.

“La visión económica y política panafricana del rey Mohammed VI ha mejorado el potencial de Marruecos y ha dado un nuevo impulso a la relación Reino Unido-Marruecos. El país está bien ubicado como una puerta de entrada a África”, apuntó Thomas Reilly, el ex embajador británico en Rabat, en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL.

Ambos países han conformado un binomio económico y comercial que se reforzará tras la salida de Reino Unido de la UE con el brexit, especialmente al abastecerse de productos agrícolas, pesqueros y fosfatos; además de la mano de obra de trabajadores contratados en Marruecos.

El Sáhara 'marroquí'

Lo cierto es que Mohamed VI despedirá el año con el mapa de Marruecos y el Sáhara Occidental —sin línea divisoria— que le regaló el embajador estadounidense en Rabat, David Fischer. Se lo obsequió al día siguiente de que Trump hiciera público el decreto de reconocimiento de la soberanía marroquí sobre todo el territorio del Sáhara Occidental.

Las llamadas y mensajes del 10 de diciembre culminaron con una cumbre de empresarios, que viajaron a Tel Aviv y Rabat, recibidos por el rey el 22 de diciembre para firmar lo acordado.

Obras en el desierto de Marruecos.

El director ejecutivo de la mayor institución financiera de desarrollo en el mundo, Abram Boehler, presente en la recepción del palacio real, señaló que “Marruecos es un importante aliado de Estados Unidos en la región; y su vibrante economía y ubicación en la intersección de África, Europa y Oriente Medio lo convierten en un lugar estratégico”. Su objetivo es catalizar 1.000 millones de dólares en nuevas exportaciones e inversiones entre los Estados Unidos y Marruecos y otros países de la región para 2025, de un total de 5.000 millones de inversión estadounidense.

Tres consejeros reales

Hay quienes se empeñan en señalar la enfermedad de Mohamed VI, pero la realidad es que el trabajo del monarca es incesante y siempre a la sombra. Tiene a los tres consejeros reales y amigos alrededor, Fouad Ali Himma, André Azoulay y Yassin Mansouri; a sus hermanos y a sus hijos, que siguen el protocolo de la casa real alauita y le apoyan en los actos oficiales.

A ellos se ha unido recientemente, su primo el príncipe Moulay Hicham, autoexiliado durante años en Estados Unidos y con quien ha recuperado la relación familiar. De hecho, fue quien contactó telefónicamente con Biden tras el decreto firmado por Trump.

Por su parte, el consejero real André Azoulay y Jared Kushner, asesor principal y yerno de Trump, han sido las piezas clave para terminar con los años de distanciamiento entre Marruecos e Israel, que han reanudado las relaciones diplomáticas con el decreto del presidente estadounidense.

Tras años de negociaciones con Estados Unidos, el rey Mohamed VI dio el paso de acercarse a la tradición israelí de manera pública. A principios de año visitó Bayt Dakira, el museo de la memoria histórica en la medina de Esauira, entró en la sinagoga y se retrató con los rabinos leyendo la Torá, el texto que contiene la ley y el patrimonio identitario del pueblo judío. Momento simbólico que llevaba implícito un acercamiento cultural que meses más tarde fue culminado con el económico y, sobre todo, con el político.

El rey Mohamed VI, con unos rabinos en enero en Essauira.

Incluso ha conseguido hacer cambiar de opinión públicamente al Partido Justicia y Desarrollo (PJD), de corte islamista y defensor de la causa palestina. El primer ministro, Saadeddine El Othmani terminó firmando, en presencia del rey y su heredero, cuatro acuerdos con la delegación israelí sobre aviación civil, innovación y desarrollo de los recursos hídricos y la cooperación en el ámbito de las finanzas y las inversiones.

Al final el poder de la causa territorial y la decisión de Mohamed VI prevalecieron, a pesar de que unos meses antes El Othmani había publicado en Twitter que Marruecos no reconocería el Estado de Israel.

Unidos tras Mohamed VI

Así, el PJD mantuvo una reunión excepción en su sede la noche del 23 de diciembre. Los líderes de la formación enfatizaron “la importancia de la última decisión de Estados Unidos y la necesidad de permanecer unidos detrás del rey Mohamed VI en sus esfuerzos por servir a la causa nacional”, según anuncian en su página web. También recordaron la posición marroquí respecto a Palestina, que “será reforzada bajo el liderazgo de Su Majestad el Rey”.

El secretario general del PJD y exprimer ministro, Abdelillah Benkiran, pidió solidaridad con El Othmani que tuvo que firmar con los israelíes delante de Mohamed VI, y el respaldo unitario para la decisión real de apoyar el Estado de Israel, que también abrirá legación en la antigua colonia española.

El sentir popular en las calles a favor del pueblo palestino permaneció esta vez mudo al tratarse de una decisión real con consecuencias que revertirán económicamente en el país. Y junto a Israel, sus países aliados, Baréin, Jordania y Emiratos Árabes también se implantan en el Sáhara Occidental.

La relación de Marruecos con Israel y Estados Unidos se ha fortalecido.

En todo caso, el rey preside actualmente el Comité Al Quds, una organización internacional que reúne el apoyo árabe a la causa palestina y cuyo objetivo es trabajar por la preservación del patrimonio religioso, cultural y urbano de la Ciudad Santa ocupada por Israel. Por lo que reitera su posición con la causa palestina.

Un rey experto en negocios

Analistas políticos comentan que Mohamed VI está más dotado para los negocios que para la política, o que al menos se siente más cómodo en el ámbito empresarial. De hecho, controla el mayor grupo financiero de Marruecos, Al Mada, presente en sectores estratégicos de la economía nacional.

Esa mano derecha para los negocios se ve reflejada en los acuerdos comerciales rubricados a lo largo de este año por miles de millones con Reino Unido, Estados Unidos, Rusia —Marruecos es el tercer socio económico más poderoso de Rusia en África y el segundo árabe— e Israel. Además, parece que seguirá firmando y cerrando acuerdos en el mundo hasta el último momento de 2020. Estos días es el turno de Japón y Polonia.

Reunión entre los representantes de Israel, Marruecos y Estados Unidos.

El número de empresas japonesas en Marruecos casi se ha duplicado en los últimos tres años. El 8 de enero, en la quinta sesión de la Comisión Mixta Marruecos-Japón, se firmó un acuerdo de Protección y Promoción de Inversiones entre Marruecos y Japón.

La adopción de esta alianza permitirá reforzar la presencia del sector privado japonés en Marruecos, representado actualmente por 72 empresas en los sectores automovilístico, energético, químico, bancario y logístico, según la información de la Embajada de Marruecos en Tokio.

El 18 de diciembre se realizó uno de los últimos pasos para la adquisición de un nuevo buque oceanográfico para la investigación pesquera, anunció el Ministerio de Agricultura y Pesca. La embarcación de última generación está destinada a ser un laboratorio flotante para la observación y exploración de los océanos.

Esto se enmarca en la iniciativa Halieutis 2020, que tiene como objetivo modernizar los diferentes segmentos del sector pesquero marroquí y mejorar su competitividad. “Está dando muy buenos resultados hasta la fecha”, publicó el ICEX en su página tras la visita del Rey Felipe VI a Marruecos en febrero de 2019.

Acuerdos con Polonia

Por otro lado, este miércoles se ha hecho público que la empresa polaca Flyargo, especialista en la tecnología de fabricación de helicópteros ultraligeros con diferentes fines, incluso para la industria sanitaria y agrícola, se instalará en el Sáhara Occidental. Se espera su visita a Marruecos en el mes de febrero.

Una empresa polaca de helicópteros se instalará en el Sáhara para producirlos.

El presidente de Flyargo, Krzysztof Majkowski, explicó en un comunicado que la elección de la compañía de establecer una fábrica en Marruecos “se debe principalmente a su estabilidad política, bajo el liderazgo del rey Mohammed VI y al favorable entorno de inversión que ofrece el Reino”.

A principios de 2020, los polacos emprendieron un primer viaje de prospección a Marruecos y entonces destacaron “la fuerte presencia del país en el continente africano y su posición como puerta de entrada a África para explorar el mercado del continente”.

El mismo día, 23 de diciembre, la compañía británica Sound Energy firmó un acuerdo con la empresa italiana Italfluid Geoenergy para diseñar, construir, operar y mantener una planta de Sound Energy capaz de producir GNL en el Sáhara Occidental, según un comunicado.

Observatorio Africano de Migraciones

Todas estas empresas se están instalando en la costa atlántica, en el Sáhara Occidental, donde Marruecos reclama la extensión de sus fronteras marítimas con dos leyes aprobadas en el parlamento en el mes de marzo para establecer la competencia jurídica sobre su dominio, que se solapa con las aguas del archipiélago canario.

A través de esa ruta, a fecha 15 de diciembre, habían llegado a España 21.452 personas migrantes frente a 2.168 en el mismo periodo de 2019, produciendo la mayor crisis migratoria hasta el momento en las Islas Canarias.

Mientras, en el país se ha inaugurado este mes el Observatorio Africano de Migraciones (OAM) para analizar la presión migratoria en África. La creación del organismo, que recabará e intercambiará datos entre países africanos, se anunció en el Pacto Mundial para la Migración de Marrakech en diciembre de 2018. Nace con Mohamed VI liderando el asunto migratorio en la Unión Africana (UA).

Esta iniciativa encaja con las últimas declaraciones de Nasser Bourita recordando a la Unión Europea que Marruecos “no es el gendarme de Europa” y que “la inmigración es responsabilidad de los países de origen y de llegada”.

Un caza F-35 y el rey de Marruecos, Mohamed VI.

En el norte, la presión a España también continúa con las fronteras terrestres cerradas con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Precisamente, a pocos kilómetros es donde se termina de construir el puerto Nador West Med y el aeropuerto de Monte Arruit, que alberga también una base militar.

Marruecos no ha ahorrado en inversión militar este 2020. Ha ampliado su porcentaje de gasto en defensa del Producto Interior Bruto (PIB) hasta el 3,2% con tres padrinos: Arabia Saudí, Estados Unidos y Francia. Mohamed VI firmó el 2 de octubre un acuerdo histórico por diez años con el Pentágono por el que se hace con armamento de última generación y, con el reconocimiento de Israel, ingresa en el club de los países que pueden armarse con los cazas F-35.

La carrera es incesante. Con los británicos tienen pendiente un acuerdo también en materia de defensa que se hará efectivo cuando el país salga de la Unión Europea y renueve su armamento.

Por lo que se ha visto en 2020, Marruecos guiará a África hacia el futuro en la próxima década. Y ya está jugando un papel importante el príncipe heredero, presente en todos los actos y presidiendo las firmas y acuerdos en el ámbito internacional. Su figura y semblante recuerdan a la elegancia de su abuelo Hassan II, a quien consideran como un gran embajador en el exterior del país.

Hassan II ya había recibido una delegación israelí durante su reinado. En un discurso que se ha difundido estos días se ve a la comunidad judía marroquí emocionada con las palabras del entonces soberano.

De esta manera, Mohamed VI va cerrando un círculo con los deseos y los proyectos que su progenitor dejó pendientes, entre ellos el expansionismo territorial con la anexión del Sáhara Occidental y la cosoberanía con Ceuta y Melilla.