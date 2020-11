Vox ya tiene drag queen: Madame Perlan, el látigo del colectivo LGTBI al que defiende Macarena Olona

“Hoy vengo a hablar de la “Asociación/colectivo/secta LGTBIQ+ y más y más”. La del buenismo hipócrita de la izquierda. Lo único que han hecho es hacernos esclavos de su adoctrinamiento político. Están convirtiendo nuestra sexualidad en un arma para sembrar discordia en la sociedad. Lo han politizado todo. El ecologismo, el animalismo, el feminismo y todos los ismos del mundo... ¡Mira, un seísmo!”, cuenta Madame Perlán en uno de los vídeos de su canal de Youtube, mientras de fondo simulan un terremoto.

Lo curioso es que todo esto lo afirma una drag queen que apoya a VOX. Madame Perlán es el seudónimo de José Javier Bravo, un maquillador de Alicante, gay, que se ha convertido en el azote de lo que él llama “la secta LGTBIQ y más y más”. Además de maquillar hacía espectáculos de transformismo a domicilio. Hasta que llegó la pandemia. Empezó entonces a subir sus vídeos de protesta contra el gobierno, por el abandono que sienten los profesionales del espectáculo. Abrió un canal de Youtube y desde ahí lanza sus mensajes.

Esta semana se ha hecho viral por haber obtenido el apoyo público de Macarena Olona en una extraña polémica. Madame Perlán le pidió en un tuit que participase en un streaming para “desmentir las falacias que se dicen de VOX sobre la sexualidad”. La diputada, contra todo pronóstico, contestó: “Será un placer” y lo acompañó del icono de un corazón. A Olona le cayeron críticas por ello, principalmente de votantes de su propio partido, que le acusaban de haberse “vendido al discurso oficial”.

Madame Perlán en uno de sus vídeos

Tras la vorágine, Madame Perlán agradeció el apoyo de la parlamentaria y sigue batallando en sus vídeos para “desmentir que VOX sean fascistas ni nada por el estilo, que eso es algo que se ha inventado la izquierda. Yo estoy de acuerdo con el 80% de su programa”, resume. EL ESPAÑOL quiso hablar con Madame Perlán, que primero aceptó y luego se retractó. Sea como fuere, esta es, a grandes rasgos, Madame Perlán. La drag queen que admira a Ortega Smith y hace campaña por el partido de Abascal.

“Viva España”

“Aquí, “Viva España” y en las siguientes elecciones “Viva Vox”, si no la lían”, cierra uno de sus controvertidos vídeos, en los que aparece maquillado, Madame Perlán. Es una de las drag queen y transformistas más populares de la costa levantina. Su programa se llama Madame in Spain y allí carga contra la izquierda, la inmigración ilegal o el colectivo LGTBI, al que considera un lobby.

De fondo, el logo de VOX, la bandera de España o imágenes de Ortega Smith, la persona por la que José Javier Bravo se empezó a interesar por el partido de Abascal. “Estoy harta de que la gente me pregunte con estupor y perdiendo el respeto, que por qué soy gay, drag queen y encima voto a VOX. Pues chica, porque pienso con la cabeza y no me dejo influenciar por todos los medios y los políticos falsos que tenemos. Me leo las propuestas de VOX y me representa en un 80%”.

“Cuando no estaba tan demonizado VOX, escuché un discurso de Ortega Smith. Muy contundente, porque cuando habla Ortega Smith lo hace con una contundencia y claridad que me encanta. Me llamó la atención, empecé a investigar, vi que corroboraba la manera que creo yo que se tiene que sacar un pais adelante y lo voté, sin más. Yo no siento que sea tan terrible ni extrema derecha. Eso os lo habéis sacado de la chistera”.

Madame Perlán se vio atraída a VOX tras escuchar a Ortega Smith

La defensa que hace Madame Perlán del partido de Abascal es férrea: “Es el único partido que quiere quitar senadores, diputados, aforados, sueldos vitalicios y todas estas cosas. Todos los demás votan en contra. Y asesores ya ni te cuento, querida, que sale cada político a 20 asesores. Es que es un descaro, chica. ¿para qué os pagamos entonces? El único partido que lo apoya es VOX. También quieren reformar la ley electoral para que tu voto valga lo mismo que el mío. Eso se llama democracia”, concreta en su discurso.

País manicomio

Sobre la cuestión de la inmigración, Madame Perlán se moja del todo: “Las fronteras, yo apoyo una inmigración que quiere venir a trabajar, regularizarse y respetar el país. Pero si vienen como estamos viendo en las fronteras, a chorros, que aquí vienen a delinquir y los sueltan aquí como si esto fuera el manicomio, que esto cada día parece un manicomio más que un país, pues no”.

Prosigue diciendo que “Yo soy partidaria de la unidad de nuestro país, de nuestra soberanía, de proteger las fronteras y dotar a los cuerpos y seguridad del estado para que los devuelvan a su país. Yo con eso estoy de acuerdo y ahora llámame racista y lo que quieras. Estoy a favor de defender nuestras fronteras como estoy a favor de ilegalizar los partidos separatistas y proetarras, porque con Franco bien que dais por saco, querida”.

Perlán maquillada

Respecto a la inmigración, Madame Perlán señala directamente al ministro Marlaska: “Ahora dice que va a abordar el problema de los inmigrantes que llegan a Canarias. Que lo va a abordar significa que van a pedir más dinero, nuevas partidas para combatir la inmigración. Hay lo que hay que hacer es menorar la política en origen, allí, en Marruecos. Y aquí reforzar las fronteras. Y devoluciones en caliente, por supuesto. Las mafias allí les comen el tarro, que en España les van a dar una paguita. Ahora los meten en hoteles y eso provoca un efecto llamada. La culpa no la tienen los inmigrantes, sino este gobierno que lo permiten”.

La secta LGTBIQY+

Pero, sobre todo, la cruzada por la que ha saltado a la palestra José Javier ha sido la que mantiene contra todo lo que él considera el lobby LGTBI. Cree que es un movimiento politizado que no mira por los individuos, sino por adoctrinar. Asegura que se siente totalmente fuera de ese movimiento y lo ataca. “Aunque yo sea drag queen y gay, estoy en contra del chiringuito LGTBI. Y lo que quiero es quitar el sambenito que nos colgó la izquierda de que VOX es racista y fascista y todo eso. El LGTB son una secta”, insiste.

Javier Bravo, sin maquillar

“¿Quién ha dicho que VOX nos quiere quitar los derechos? ¿De dónde lo habéis sacado? Porque en lugar de matrimonio lo quieren llamar ‘unión civil’ y quieren mandar la fiesta del Orgullo en la casa de Campo, como cualquier otro evento que destroce el centro. Yo he escuchado hablar a Abascal sobre el tema y yo no he visto ninguna cosa fuera de la normal que quiera sepultarnos por ser de una condición sexual. ¿Perdona?”

“¿Quién ha dicho que VOX sea franquista? Simplemente que respeta la memoria histórica tal y como sucedió. Unos perdieron, otros ganaron y la historia es como es. No hay por qué cambiarla, ni que ellos la reescriban como vean conveniente. Y chimpún y se acabó. Que eso es súper importante ahora teniendo el país como lo tenemos, ¿verdad querida? El Valle de los Caídos, la cruz que queremos quitar…” cuenta en un vídeo, mientras sale una imagen de Franco en el Valle de los Caídos y una señal de “Stop Desahucios”.

Polémica con Olona

Fue precisamente este propósito de “desmontar bulos sobre VOX respecto a la homosexualidad” el que le llevó al foco mediático. Suele hacer directos con otro youtuber llamado Carlitos de España, Allí organizan tertulias, orientadas muchas a dicho propósito, a dar una imagen de VOX que consideran menos distorsionada. Pidió ayuda a Macarena Olona por redes y ella contestó afirmativamente. Eso provocó un terremoto inesperado. Precisamente la semana en la que la diputada había sido noticia la misma semana por unas declaraciones en las que defendía la libertad de los gays para asistir a terapia y curarse.

Madame Perlán defendiendo la unidad de España

Los ataques de los propios votantes o simpatizantes de VOX no se hicieron esperar tras constatar el apoyo a la drag queen y aceptó ser entrevistada por Madame Perlán. Aquí varios tuits de ejemplo:



“Después de lo de "el amor es orden natura", esta buena mujer no parece que tenga los conceptos básicos previos para explicarle nada que pueda entender. Aún les voy a votar, pero yo cada día menos de Vox. Macarena, elegid a quién queréis servir.”



o



“Tenía nulas esperanzas en un partido de vividores como el vuestro. Pero con cosas como esta demostráis lo que habéis sido siempre. Unos acomplejados y degenerados”



o



“A perder votos por un discapacitado mental con un 70% de posibilidades de que se suicide antes de la dichosa entrevista”



o



“Os va a votar vuestra puta madre”

La respuesta de Olona enardeció más a sus críticos, a los que llamó malas personas:



“Por encima de las ideologias hay dos clases de personas: buenas personas y malas personas. Y de ambas encontramos en todas las ideologías. Hoy malas personas han compartido un discurso vomitivo. No era ideología, sólo malas personas”.



En plena tormenta y recibiendo numerosos ataques procedentes de supuestos votantes de sus propias filas, Macarena Olona zanjó su participación en la polémica con un tuit dirigido a Madame Perlán:



“Eres una gran luchadora. Estoy convencida que lo has tenido que demostrar muchas veces. Ahora todos tenemos la suerte de contar con esa valentía para dar la batalla cultural. Y es un placer luchar a tu lado.”.

Tuits cruzados entre Olona y Perlán



José Javier lo agradeció y volvió a abordar el tema en alguno de sus vídeos diarios. Su canal, que apenas tiene unos meses de vida, ha visto cómo se ha incrementado el número de suscriptores exponencialmente en los últimos días, después de la polémica en la que Olona le echó un capote. Porque además de críticos insultando, también hubo votantes que la defendieron: Ha rechazado ser entrevistado por EL ESPAÑOL. Su respuesta ha sido la siguiente:

“Tengo 41 años y vivo en Alicante. Mi oficio es maquillador y drag queen, no trans como veo por ahí. No soy de VOX, sólo les voto, esto de ‘la drag de VOX’ no me gusta. No soy de nadie y el día que me decepcionen dejaré de hacerlo. Sólo doy voz a una parte de las personas gay de derechas que nos sentimos acosados y rechazados por el propio colectivo”.

De momento va a seguir sus rutinas: subir vídeos en su canal dándole caña al gobierno y demostrando que un drag queen gay puede ser tan de derechas como cualquiera. Defender esa postura le ha supuesto un mal rato una diputada de VOX. A Madame Perlán, en cambio, solamente le refuerza su postura de que está apoyando al partido adecuado. No tiene pensado meterse en política, pero desde su atalaya audiovisual ha provocado un terremoto político en el entorno de VOX, el partido al que va a seguir votando. Lo revela en el final de algunos de sus vídeos, cerrando con un “Viva España y Viva Vox”. Un concepto impensable en boca de un drag queen gay… hasta que llegó Madame Perlán