"Necesitamos un año para ver que no envenenamos a nadie con la vacuna": el aviso de un científico CSIC

Saúl Ares, científico del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), no es tan optimista como los políticos. Preguntado por la vacuna contra el coronavirus, ha reconocido que las autoridades competentes van a tardar más de un año en corroborar que funciona correctamente. "El tiempo que tenemos que probar una vacuna para saber que no estamos envenenando a la gente es del orden de un año", ha reconocido.

Su opinión dista de la de los políticos. Salvador Illa, ministro de Sanidad, ha reconocido que España podría estar vacunando en diciembre ante el aumento de casos. En total, España, tras incorporar al acumulado 23.572 nuevos casos a lo largo del fin de semana, se queda al borde de los 100.000 en los últimos 14 días (7.000 cada 24 horas), con una incidencia acumulada de 205,53 casos por cada 100.000 habitantes.

En este contexto, Saúl Ares ha sido bastante pesimista: "Nos estamos ilusionando mucho. El otro día leí una entrevista de un investigador de la vacuna de Oxford, que es la que se supone que vamos a tener aquí, que dice que se daría con un canto en los dientes si nos estamos vacunando a finales de 2021, así que yo prefiero hacerle caso a él a lo que digan los responsables políticos", ha reconocido en El Programa de Verano de Telecinco.

"Hay cosas que no podemos atajar y el tiempo que lleva comprobar si hace daño y funciona no son dos meses. El tiempo que tenemos que probar una vacuna para saber que no estamos envenenando a la gente es del orden de un año. De aquí a un par de meses no vamos a tener la vacuna y se va a acabar con esto. Tenemos que aprender a convivir con este virus al menos un año", ha proseguido.

Y, para finiquitar, ha mandando un recado a los negacionistas: "Todos tenemos que vacunarnos, pero no podemos decir que la vacuna va a estar en noviembre cuando no es así. No hagamos cuentas de la lechera porque la población no es tonta y no necesita que la engañemos".