Vuelve Spiriman y desvela dónde se trata su agresivo cáncer: "Estoy fuerte con lo que me toca vivir"

Spiriman ha vuelto. El popular médico granadino de 44 años, Jesús Candel, quien esta semana ha anunciado que padece un "cáncer muy agresivo", ha reaparecido en las redes sociales tras el anuncio de su enfermedad. Este sanitario, incasable luchador por la sanidad pública y azote de la Junta de Andalucía durante el Gobierno de Susana Díaz por sus recortes en Sanidad, asegura estar "fuerte y optimista". De hecho, ha publicado también un vídeo en el que sale rompiendo un palo, que simboliza su agresivo cáncer. Además, en el propio hilo compartido a través de Twitter rechaza que le vayan a poner su nombre al hospital de Granada.

"Estoy fuerte y optimista afrontando lo que me ha tocado vivir, pero siempre luchando por lo justo y rompiendo cada palo que se me ponga por delante", asegura en una de las publicaciones, en referencia a la dura batalla que ha iniciado contra el cáncer. Y es que ya ha desvelado, incluso, dónde se trata. Spiriman acude a los servicios de oncología del hospital Clínico Universitario San Cecilio de Granada. De hecho, se enorgullece de ser "paciente y usuario de la sanidad pública".

El médico, que se hizo famoso por liderar las mareas blancas en defensa de la sanidad pública, ha aprovechado el hilo para romper una lanza contra los negacionistas de la pandemia y los movimientos antivacuna. "Me enfurece enormemente que algunos profesionales aprovechen para hacer campaña de su incompetencia y temeridad, trasladando un mensaje de irresponsabilidad e insolidaridad con falsas verdades a gente desesperada que necesita agarrarse a conspiraciones o mensajes divinos sobrenaturales".

Siempre he defendido la sanidad pública como profesional contra cualquier interés espurio privado, sindical, corporativista, colegial y político, pero ahora como paciente oncológico que soy también, la voy a seguir defendiendo más que nunca.

Porque para el médico Spiriman, la batalla contra la Covid-19 sólo se ganará con la vacuna. "Hay que esperar a que llegue la vacuna sí o sí para salir de este caos", sentencia el sanitario granadino.

La sanidad pública, un tesoro

Spiriman, una vez más, ha defendido con fuerza a la sanidad pública. "No sabéis el tesoro tan grande que tenemos en este país. No abuséis de ella mucho y cuidadla. No dejéis tampoco los profesionales sanitarios que los políticos de izquierdas y de derechas jueguen con ella a su antojo y despilfarren todo el dinero que destinamos a alimentarla", ha tuiteado el médico influencer.

El médico granadino, además, ha aprovechado su publicación para agradecer "todos los mensajes de apoyo" que ha recibido en la última semana tras conocerse que padece un cáncer de gravedad. Eso, sin duda, le servirá de ánimo para ganarle la batalla a la enfermedad.

Jesús Candel, en una imagen compartida en Facebook que acompañaba el mensaje donde desvela su enfermedad.

De hecho, son varios los conocidos que han confirmado a EL ESPAÑOL su delicado estado de salud y desde su familia argumentan que tienen puestas todas sus esperanzas en que "pueda superarlo". Creen que Jesús "es fuerte" y que podrá salir de esta. Mientras tanto, Spiriman ha vuelto para defender la sanidad pública.