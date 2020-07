Los dos dramas de las viudas y familiares de los marineros del Rúa Mar: sin cuerpos y sin pensiones

En la madrugada del jueves 23 de enero de 2020, el pesquero ‘Rúa Mar’ naufragó en aguas atlánticas del Estrecho de Gibraltar con seis marineros de Algeciras a bordo, de los que sólo se han encontrado los cuerpos de dos. El operativo oficial de búsqueda acabó el 26 de febrero sin hallar el barco ni restos de los otros cuatro tripulantes.



Mientras empezaba la búsqueda en enero, se supo que el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional estaba investigando al ‘Rúa Mar’, como a otros pesqueros gaditanos del Campo de Gibraltar, por posible implicación en redes de tráfico de hachís entre Marruecos y España. Y ahora, casi seis meses después de la tragedia, el armador de la embarcación, Pedro Maza (hijo del homónimo presidente de la patronal pesquera andaluza), acaba de ser detenido, este martes, como principal investigado en la denominada ‘Operación Matraca’ contra el tráfico de hachís en barcos pesqueros, en la que han intervenido 200 agentes de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria. El ‘Rúa Mar’ ya había sido apresado en 2014 con un alijo de hachís, cuando pertenecía a otro armador.



Familiares de las víctimas quieren que la detención del armador por supuestamente usar el barco naufragado u otros para traficar droga sirva para que las autoridades reactiven la búsqueda, tal como ellos llevan meses reclamando sin éxito. Una de las viudas, Rocío Muñoz, decía ayer a EL ESPAÑOL que precisamente encontrar el pecio y a sus hombres perdidos permitirá saber qué ocurrió. Las circunstancias conocidas hasta ahora apuntan a un accidente repentino sin implicación de otros buques. La instrucción por el naufragio del ‘Rúa Mar’ la dirige el Juzgado 1 de Algeciras.

Screenshot_20200714_143603_com.facebook.katana

Despedida

Parientes de los desaparecidos, en una entrevista con este periódico celebrada antes de la detención de Maza, ruegan al Gobierno central y a la Junta de Andalucía que apoyen una nueva búsqueda a cargo de una empresa privada española de servicios oceanográficos, Azul y Verde, que dispone de tecnología de rastreo submarino más avanzada que la que emplearon la Armada, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil.



A las viudas de los pescadores Iván Cazorla y Daniel Gallego, que lideran la reclamación, les indigna un hecho en verdad sorprendente: el dueño de Azul y Verde, Carlos Fierro, ofreció gratis su ayuda desde el primer día tanto a la empresa armadora del ahora detenido como a Salvamento Marítimo, dependiente del Ministerio de Fomento, pero éstos no la aceptaron para invitarlo a participar en la búsqueda. “No le contestaron siquiera”, lamentan Rocío Muñoz y Milagros Figueroa, las mujeres de Iván y Daniel. Denuncian que se perdió una gran oportunidad entonces con esa oferta desaprovechada, de la que no tuvieron noticia hasta después de concluir el operativo oficial un mes después del naufragio.

Rocío Muñoz y Milagros Figueroa, las mujeres de Iván y Daniel.

La oferta altruista del empresario de servicios submarinos sigue en pie para realizar una segunda búsqueda con su vehículo autónomo de rastreo submarino. Por eso estas mujeres y sus familiares (hijos, padres, hermanos…) se están movilizando para reclamar a las autoridades que esta vez no dejen pasar la ayuda y respalden esta iniciativa privada. El empresario, con un acreditado historial de trabajos especializados para la Administración, les ha reiterado a las familias que hará la búsqueda gratis pero siempre que las autoridades abanderen su operación mediante un convenio de colaboración y le faciliten los datos del primer rastreo, para no actuar por libre.

Han pasado seis meses desde la tragedia y no podrán descansar hasta que los encuentren, explican a EL ESPAÑOL una quincena de familiares de Iván y Daniel a la entrada del puerto de Algeciras, después de que la Guardia Civil les haya impedido encontrarse para la foto en el muelle pesquero, junto a la sede del armador del barco palangrero, el ahora detenido Pedro Maza hijo. Usan mascarillas y se separan entre sí porque estamos en tiempos de pandemia, otro obstáculo para la búsqueda.

El barco Rúa Mar, en una imagen facilitada por las familias.

Los cuatro marineros del Rúa Mar cuyos cuerpos no se han encontrado.

La búsqueda del pecio en el fondo marino corrió a cargo del barco oceanográfico de la Armada ‘Tofiño’ y del buque de Salvamento Marítimo ‘Clara Campoamor’. El primero mapeaba el lecho submarino con diversos sondadores y un sónar de barrido lateral, a entre 180 metros y 690 metros de profundidad, y cuando detectaba algún posible blanco (hallaron cinco pecios antiguos y 22 formaciones rocosas), a continuación el segundo enviaba a explorar el sitio al robot subacuático con cámaras que le había prestado el Instituto Español de Oceanografía, manejado por control remoto a través de un cordón umbilical. No hallaron rastro de la embarcación.

Segunda búsqueda

El barco 'Ocean Explorer', de la empresa de trabajos submarinos Azul y Verde, que se ha ofrecido para buscar gratis el 'Rúa Mar'

Sin posibilidad de rescate

Vehículo submarino autónomo como el que la empresa Azul y Verde ofrece emplear en la búsqueda del 'Rúa Mar'.

Para no crear falsas expectativas, el experto ha informado a las familias de que la búsqueda es muy difícil, como ha demostrado el hecho de que el amplio despliegue oficial entre enero y febrero no obtuviera resultados. Es posible sondear una zona y que un pecio pase desapercibido. En su plan de búsqueda presentado a la Junta de Andalucía, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la empresa Azul y Verde de Carlos Fierro destaca en el apartado final que aunque encuentre el barco en el fondo y a través de las cámaras del submarino autónomo y de los robots halle cadáveres, no se compromete a que pueda rescatarlos de su interior. Lo principal en esta etapa, que llama “Segunda fase de búsqueda”, es que le faciliten la información acumulada en el rastreo anterior, para aguzar la investigación y localizar el pecio. Sacarlo a la superficie es factible pero quedaría para una fase posterior, más compleja y costosa. La empresa, aparte de su personal, barco e instrumental, se encargaría, dice el plan, de gestionar los permisos de búsqueda en aguas de Marruecos, país en el que trabaja habitualmente y cuyas autoridades ya han colaborado en la fase inicial tras el naufragio.



No sólo se han quedado sin sus hombres queridos, todos padres de familia, de barrios populares como la Piñera o el Saladillo. Seis meses después, aún no han empezado a cobrar pensión de viudedad y no reciben ninguna ayuda. Rocío Muñoz, de 34 años, la mujer de Iván Cazorla, de 37, trabajaba limpiando casas pero, con la pandemia, ya no tiene ni ese ingreso, y ella y sus dos hijos se mantienen yendo a comer a casa de sus padres. Pero más que la necesidad de salir de esta pobreza la mueve ahora el deseo de encontrar a su marido. ¿Han recibido ayudas? “Nada. No tenemos nada. Pero lo que nos interesa ahora mismo es la búsqueda. Que nos apoyen esto”, contesta Muñoz, antes de que los familiares, la mayoría mujeres, disuelvan su improvisada concentración con un gran aplauso final a ellas mismas, para darse ánimos y no caer derrotadas.