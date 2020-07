El mapa del caos de las mascarillas obligatorias: dónde hay que llevarla para que no te multen

Lo primero, una advertencia: esta información puede cambiar de un día para otro. Los 17 Gobiernos autonómicos están creando su propia legislación respecto al uso de la mascarilla y, tan pronto en una comunidad es obligatorio, como deja de serlo, o viceversa. Con más de 100 brotes activos repartidos por la península; Torra luchando contra los tribunales por aplicar un confinamiento sobre Lérida; y Aragón aplicando una “fase 2 flexibilizada”, las normas sobre prevención se están volviendo un auténtico caos. Vamos a intentar descifrarlas.

La mascarilla ahora mismo es totalmente obligatoria en Cataluña, Baleares, Murcia, Extremadura, Aragón, La Rioja y Andalucía. En algunas ya está implantada, en otras ha llegado este mismo lunes y las hay que tienen fijada su entrada en vigor en los próximos días. Por ejemplo, en Andalucía será obligatoria a partir de este miércoles 15 de julio, según ha anunciado este lunes el presidente autonómico Juanma Moreno.

Además de las ya nombradas, hay comunidades que van en camino de hacerlas también obligatorias. Es por eso que en unos días esta información puede quedar totalmente obsoleta. Son Asturias, Cantabria y Navarra. Por su parte, Galicia endureció recientemente los supuestos en los que se debe llevar la mascarilla, pero no la ha hecho obligatoria. Cada comunidad tiene sus peculiaridades. Vamos por partes.

Cataluña

Cataluña sufre ahora mismo uno de los brotes más graves: el de Lérida, con más de 800 contagios. Por eso el Gobierno de Quim Torra decretó el pasado jueves que el uso de la mascarilla es obligatorio en toda la comunidad en espacios públicos, ya sean abiertos o cerrados y se pueda o no mantener la distancia de seguridad.

El inclumplimiento de esta norma implica una sanción de 100 euros que los Mossos d’Esquadra ya están poniendo en las calles catalanas. La única excepción en la que se permite quitarse la mascarilla es en la playa cuando se vaya a bañar uno o esté tomando el sol, según explicó el director de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, Xavier Llebaria.

Baleares

El archipiélago balear tardó solo un día en replicar la medida de Cataluña. Además, incluye las mismas excepciones: cuando se esté en la playa o la piscina, haciendo deporte, comiendo o bebiendo, y tocando instrumentos musicales de viento.

Asimismo, en Baleares también está penado con 100 euros no llevar la mascarilla en un lugar público. La medida ha entrado en vigor este mismo lunes, según ha anunciado la Consejería de Salud y Consumo. Actualmente hay brotes activos en Inca, Palma, Menorca e Ibiza.

Andalucía

“No podemos volver a la etapa cero, no podemos parar la economía, no podemos ver los fallecidos por miles, no podemos volver pasos atrás, a la etapa de sufrimiento, y desgraciadamente no tenemos un tratamiento eficaz ni vacuna, solo tenemos un instrumento: la responsabilidad individual para protegernos a nosotros y a los demás”. Con estas palabras ha justificado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la obligatoriedad de llevar la mascarilla en la comunidad.

La etapa cero nos llevaría a un nuevo confinamiento y #Andalucía no puede volver a atrás. Si no queremos parar la economía y destruir todo lo que hemos avanzado, sólo hay una opción: responsabilidad. Demos ejemplo una vez más cumpliendo las normas y usando #MascarillaObligatoria. pic.twitter.com/aY0ZJXai7R — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) July 13, 2020

Andalucía tiene actualmente cerca de 20 brotes activos y por eso a partir de la medianoche de este miércoles las mascarillas serán obligatorias en espacios cerrados y abiertos, con independencia de que se pueda mantener la distancia de seguridad de un metro y medio y “con la excepción de la unidad familiar”. Quien no porte este elemento de protección será sancionado, aunque la cuantía de la multa está todavía por determinar.

Extremadura

La comunidad extremeña ha sido la segunda, después de Cataluña, en decretar el uso obligatorio de la mascarilla. Está vigente desde el pasado sábado y es obligatoria en todas las personas mayores de seis años.

El patrón se repite: hay que llevarla en todos los espacios públicos, abiertos y cerrados, aunque se pueda guardar la distancia de seguridad. La multa, de nuevo, es de 100 euros para quien no la lleve. Extremadura tiene actualmente cuatro brotes activos, tres de ellos en la ciudad de Badajoz y uno en Navalmoral de la Mata.

Aragón

Zaragoza, la Comarca Central y la ciudad de Huesca han entrado este lunes en una llamada “fase 2 flexibilizada”, según la consejera aragonesa de Sanidad, Sira Repollés. Esto significa retroceder dos fases para atrás e incluye, como no, el uso obligatorio de mascarillas.

Solo hay dos excepciones. No tendrán que llevarla las personas que presenten alguna enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla, así como quien, por su situación de discapacidad o dependencia, no disponga de autonomía para quitársela.

También están exentas las personas que practiquen deporte de forma individual al aire libre. La consejera no especificó nada sobre su uso en bares y restaurantes, aunque cabe pensar que podemos prescindir de ella para comer.

Murcia

Se ha publicado este mismo lunes en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. La mascarilla ahora es obligatoria en Murcia en todos los espacios públicos, abiertos o cerrados y, de nuevo, independientemente de que esté garantizada la distancia interpersonal.

A partir de hoy, el uso de mascarilla es obligatorio en la #RegióndeMurcia en cualquier espacio público abierto o cerrado, haya o no distancia social de seguridad. Debemos llevarla puesta en todo momento como medida de protección propia y ajena.



Actuemos #ConResponsabilidad. pic.twitter.com/OvqgfstDDl — Fernando López Miras (@LopezMirasF) July 13, 2020

Igual que en Baleares y Cataluña, la multa a quien no la lleve será de 100 euros. Y ojo, la obligatoriedad incluye el puesto de trabajo en todas las empresas. Las excepciones que contempla el Gobierno de Fernando López Miras son durante el consumo de bebidas o alimentos en bares y restaurantes y actividades deportivas. En playas y piscinas se recomienda pero no es obligatorio.

La Rioja

La comunidad con nombre de vino ha sido la última en incorporarse al club de la mascarilla obligatoria. La medida ha sido aprobada este lunes y entrará en vigor este martes, cuando saldrá publicada en el Boletín Oficial de La Rioja.

Esta autonomía fue una de las más afectadas al inicio de la pandemia y este fin de semana ha detectado 24 nuevos positivos. Actualmente tiene un foco activo en el Hospital San Pedro de Logroño.

País Vasco

El País Vasco está en una situación peculiar. Ahora mismo solo es obligatoria en la localidad de Villafranca de Ordicia, que desde hace varios días sufre un rebrote que ya ha contagiado a 73 personas. Según cómo evolucione la situación en este municipio, el Gobierno vasco planteará extender la obligatoriedad a toda la región.

Igualmente, se espera que en los próximos días otras comunidades empiecen a implementar estas medidas. Estas son las comunidades que lo tienen en su agenda.

Y próximamente en...

Asturias, Cantabria y Navarra tienen previsto seguir el ejemplo de las comunidades arriba mencionadas e implantar el uso obligatorio de la mascarilla. El ejecutivo asturiano asegura que lleva varios días trabajando en la norma jurídica que lo hará posible y está previsto que la medida llegue a mediados de esta semana, según ha avanzado en su cuenta de Twitter el presidente autonómico Adrián Barbón.

Quiero haceros un anuncio importante. Esta misma semana, el Gobierno del Principado de Asturias aprobará el uso obligatorio de la mascarilla, con independencia de que se pueda mantener la distancia de seguridad. Llevamos días trabajando la norma jurídica que lo hará posible (1) — Adrián Barbón 🌹 (@AdrianBarbon) July 12, 2020

También Cantabria podría sumarse próximamente. Según manifestó el pasado jueves el vicepresidente y portavoz del ejecutivo regional, Pablo Zuloaga, el Gobierno cántabro lleva tiempo planteándose la medida ya que creen que puede haber cierta relajación en los espacios lúdicos.

Por su parte, Navarra tiene previsto implementar la medida próximamente, ya que está sufriendo varios rebrotes. Ocurre en Tudela, Estella y Pamplona, donde muchas personas se han contagiado celebrando los no-sanfermines.

Por último, Galicia se encuentra en un estado especial. Aunque el uso de la mascarilla no es estrictamente obligatorio, hace dos semanas que el Gobierno autonómico decidió endurecer la normativa que regula su uso. Es obligatoria cuando se transita por la vía pública y en espacios abiertos con otras personas siempre y cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad de metro y medio.

En los espacios cerrados también deberá usarse, sin importar la distancias. Por su parte, en la comarca de La Mariña, que sufre el mayor rebrote de Galicia, su uso sí que es obligatorio.