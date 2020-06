El camarero que ha ganado 80.000€ en propinas por no atender a una clienta sin mascarilla

Lenin no ha batido ningún récord, ni ha rescatado a nadie, ni ha salvado la vida de algún paciente... No, él, simplemente, cumplió con su deber: le pidió a una clienta del Starbucks que se pusiera la mascarilla. Y, precisamente por eso, ha ganado 80.000 euros. Desde luego, él no lo hizo para ganar dinero, pero su comportamiento, vitalizado en las últimas horas, ha movilizado tantas personas como dinero a su alrededor.

Él estaba trabajando cuando una mujer llamada Amber Lynn llegó al Starbucks y le pidió un café sin mascarilla. ¿Y qué hizo él? Advertir a su clienta de que no podía estar dentro del local sin mascarilla, algo que no se tomó muy bien la mujer.

Tanto es así que la mujer decidió fotografiar a Lenin y publicar en Facebook un mensaje en su contra: "Os presento a Lenin, de Starbucks, quien se negó a servirme porque no llevaba mascarilla. La próxima vez esperaré a la policía y llevaré justificante médico", escribió la mujer en un post de Facebook.

Lenin, en su puesto de trabajo en Starbucks.

Lo que no esperaba Amber es que todos se pusieran en su contra. La 'culpa' la tiene Matt Cowan, un vecino de la zona que, al enterarse de lo sucedido, abrió una página en GoFundMe para recaudar dinero en forma de propina y premiar a Lenin por sus buenos modales y su cumplimiento de de las normas higiénico-sanitarias.

A partir de ahí, el resto es historia: Amber tuvo que eliminar su publicación de Facebook y el comportamiento de Lenin se hizo viral. Tanto es así que, a través de GoFundMe, se han recaudado 80.000 euros en propinas para Lenin.

Lenin explica por qué no le ha servido el café a una mujer sin mascarilla

"Yo le iba a mostrar a la mujer el cartel que tenemos en el que se explica que hay que llevar mascarilla, pero antes de que pudiese decir nada, ella se encendió y me dijo que no necesitaba llevar una. Empezó a lanzar insultos y le dijo a todo el mundo que eran ovejas y se fue. Al cabo de unos minutos volvió y preguntó mi nombre", contaba Lenin, explicando el incidente.

Esa forma de afrontar el problema le llamó la atención a Matt Cowan, que inició la campaña con la intención de recaudar 1.000 euros como mucho. Sin embargo, el barista se hizo viral y, ahora mismo, ya ha recibido 80.000 euros. Algo muy distinto a lo que ha visto Amber, que tras recibir miles de amenazas de muerte, ha eliminado la publicación, ha explicado que es anti-vacunas y ha reconocido que ella cree que las mascarillas no sirven para nada.