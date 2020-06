La furia de las sanitarias que rechazan el Princesa de Asturias: "Queremos un contrato, no un premio"

Tras casi tres meses haciendo frente al COVID-19 en condiciones adversas, el jurado acordó otorgar este miércoles el Princesa de la Concordia a los sanitarios españoles. Un premio dirigido a todos los médicos, enfermeras, técnicos auxiliares y el resto del personal que se han dejado la piel y, en muchos casos, la propia vida para salvar la vida de cientos de personas en los hospitales.

Una distinción internacional sin duda merecida pero que contrasta con la triste realidad que viven todos estos profesionales ahora premiados: precariedad en los contratos, paro y un sistema sanitario que agoniza. Sin ir más lejos, 13 comunidades autónomas han confirmado que el próximo año no renovarán el contrato a los 39.000 sanitarios que contrataron durante la pandemia. ¿Cómo deben reaccionar frente a estas dos noticias?

Cynthia lo tiene claro. "Yo estoy dispuesta a renunciar al premio, si nos prometen un contrato digno y dejan de hacer recortes tanto en personal como en material", afirma esta enfermera madrileña a EL ESPAÑOL.

Esta sanitaria comenzó desde el inicio de la crisis cubriendo una baja en el Hospital Gregorio Marañón hasta que la concluyó y se reincorporó, en plena crisis sanitaria, al área de Urgencias en el Hospital La Paz. Allí le han asegurado que le han renovado por vía telefónica hasta el próximo 31 de diciembre, pero todavía no ha firmado ningún contrato de ampliación. "¿Y en diciembre qué pasa? ¿Volveremos a toda la precariedad que arrastrábamos?", se pregunta esta enfermera.

"No te dejan avanzar"

El Princesa de la Concordia premia a los sanitarios españoles que han luchado frente al Covid-19

Lourdes, a diferencia de su compañera, ni siquiera tiene ya trabajo. Esta técnico auxiliar en cuidados de enfermería (TCAE) estuvo en La Paz desde el 8 de marzo al 30 de abril. En mayo, le dijeron que no le renovaban, pese a que era trabajadora covid. El 12 de mayo le contrataron en una residencia de la Comunidad de Madrid para cubrir una baja, pero este jueves le han dicho que mañana vaya a firmar el cese porque se reincorpora su compañera. ¿Le servirá de algo un premio a esta técnico?

"Por supuesto que la distinción se agradece, pero se queda ahí, como un dato en la historia. Sin embargo, nuestras historia continúan porque la vida sigue y es complicada con estos contratos que no te dejan avanzar ni en tu vida profesional ni personal porque no te da la seguridad económica que necesitamos; más que un premio, necesitamos un contrato digno", denuncia Lourdes.

A Arancha, estudiante y enfermera del Hospital La Paz, le hace mucha ilusión recibir el Princesa de Asturias, pero en ningún caso "quiere que se queda como un acto simbólico". "No quiero que piensen que nos dan el premio y todo solucionado, es el momento de que nos apoyen y que nos cuiden, que den más atención y más recursos para cuidar de quien nos cuida", dice esta profesional.

Su situación laboral "es la mejor hasta el momento", cuenta, con cierto sarcasmo. "Nos han renovado hasta el 31 de diciembre, pero eso no deja de ser malo. Yo no la he firmado hasta ese día, la voy firmando mes a mes, lo que quiere decir que cuando ellos quieran pueden rescindir de mis servicios", apunta.

Tres sanitarias con tres situaciones distintas y extensivas a miles de sanitarios que en la actualidad están o deberían estar trabajando en los centros sanitarios. Profesionales que, al igual que ellas, también creen que un premio no es suficiente para reforzar, mejorar y cuidar al sistema sanitario. "Para nosotros, el premio refleja el apoyo a los servicios sanitarios y ahora lo que falta es que los responsables políticos recojan ese apoyo y los traduzcan en recursos suficientes", explican fuentes sindicales a este diario.

39.000 sanitarios

Una enfermera en la UCI de un centro hospitalario. EFE

Por el momento, lo único que han asegurado los políticos es que los 39.609 sanitarios que han contratado 13 autonomías para afrontar el coronavirus (10.224 menos que los previstos por el Ministerio de Sanidad) perderán su trabajo antes de fin de año, según publica Diario Médico. Una situación, alertan los sindicatos, que llevará de nuevo al colapso del sistema.

Estas comunidades, en las que no se cuenta con datos de Canarias, País Vasco, Galicia y La Rioja, han señalado que se contrató a 39.609 sanitarios desde marzo. Y sólo Asturias y Cantabria especifican cuántos siguen en activo a fecha de hoy (1.256 de los 2.160 iniciales en el Principado, y 471 de 505 en Cantabria). Sin embargo, ninguna de las 13 comunidades tiene previsto prorrogar esos contratos más allá de 2020.

Madrid y la Comunidad Valenciana aseguran que mantendrán esos contratos hasta el 31 de diciembre; Cantabria hasta noviembre; Aragón, hasta mediados de octubre; Castilla-La Mancha, hasta el 30 de septiembre pero solo al 96% de los contratados covid, y Extremadura, que asegura ir renovando según se van cumpliendo plazos.

El resto de regiones no dan fechas concretas sobre el tiempo que mantendrán en sus plantillas a los sanitarios, y solo dos, Andalucía y Cataluña manifiestan su intención de estabilizar a parte de ellos. No obstante, no precisan cuántos, cuándo y con qué tipo de contratos.