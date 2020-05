Ignacio y su mujer, la pareja de Getafe elegida para el test de Sanidad: uno da positivo y el otro no

Los estudios de seroprevalencia para conocer cómo se sigue manifestando el Covid-19 en los distintos territorios de España ya han arrancado. De sus resultados, también dependerá que una provincia pueda pasar o no a la siguiente fase en la desescalada anunciada este martes por el presidente Pedro Sánchez. Pero no todas las investigaciones serológicas son iguales. Ni siquiera tienen la misma muestra. La investigación que lidera el Ministerio de Sanidad, por ejemplo, escoge a 36.000 familias con 2,5 miembros de media de todo el país, seleccionadas a través del Instituto Nacional de Estadística (INE).

EL ESPAÑOL ha encontrado a una de las elegidas que explica cómo ha sido su participación en el sondeo nacional que mide el estado de la salud pública española en relación con el coronavirus. Es un matrimonio, en el cual uno de los dos esposos ha dado positivo y el otro negativo. La pareja no quiere desvelar a este medio el resultado de cada uno de los cónyuges para salvaguardar su intimidad. "Es algo extraño porque a pesar de estar en casa, mi mujer y yo hemos compartido todo: platos, cubiertos, vasos, lo normal…", valora, en conversación telefónica con este periódico, Ignacio M. (País Vasco, 1974), el abogado a quien le han practicado los test de sangre para el estudio serológico.

"Me llamaron por teléfono y me contaron que había sido elegido para el estudio del Instituto Carlos III y el Ministerio de Sanidad con motivo de la epidemia. Me dijeron que era voluntario y que si quería participar. Dije que sí”, explica Ignacio. Este abogado vive en Getafe, una localidad del sur de Madrid con su esposa, a la cual también le han realizado las pertinentes pruebas. El motivo: se incentivará a las familias a que todos sus miembros se hagan las pruebas para que el estudio explique también cómo se comporta el Covid-19 en los hogares.

Documento que ha dado el Ministerio de Sanidad y el Instituo Carlos III a Ignacio y su mujer por participar en estudio de seroprevalencia. CEDIDA

Por ello, desde el Centro de Salud de esta familia acordaron que les visitaría un grupo de sanitarios este jueves por la tarde entre las 16:00 y las 20:00. Pese a ello, por motivos logísticos adelantaron su cita a las 13:30 y allí se presentó el equipo: "Eran cinco personas que vinieron en tres vehículos". Así, el equipo que ha realizado la prueba de seroprevalencia a la pareja, según explica Ignacio, estaba compuesto por una coordinadora, dos enfermeras y los conductores de la furgoneta de mensajería -donde se trasladaron, con probabilidad, las muestras de sangre al laboratorio-, y el coche individual "con un cartelito de Salud". El tercer vehículo no ha podido ser identificado por Ignacio.

El procedimiento de la prueba

Pero, cuando el equipo se bajó del coche, "sólo una de las enfermeras se puso un EPI (Equipo de Protección Individual) en la calle. Y, vestida de blanco, con capucha, mascarilla, patucos y todo, fue la única persona de las cinco que entró en casa", en palabras de Ignacio. Fue en ese momento cuando él y su mujer tuvieron que leer varios documentos en los que explicaba el objetivo del estudio, avanzado esta semana por Raquel Yotti, directora del Instituto de Salud Carlos III. "Con los datos, se podrá hacer una estimación del porcentaje de población española que se ha visto afectado por este virus", decía Yotti, acompañada en rueda prensa por Fernando Simón.

Así, este estudio lo realiza el Instituto de Salud Carlos III, de la mano del Ministerio de Sanidad, y ha seleccionado a 36.000 familias -entre 60.000 y 90.000 personas- para observar la penetración del coronavirus en España, que tiene una población de 47.100.396 millones de habitantes. Por ello, el planteamiento ha recibido críticas, ya que uno de los estudios paralelos, como el que lidera la Xunta de Galicia, hará 101.850 pruebas para una población de 2.699.499 millones de habitantes con el mismo objetivo: conocer cómo se ha comportado el Covid-19 en la región. Es decir, la autonomía hará más pruebas a una población menor.

Fernando Simón, junto a la directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti, en rueda de prensa. EP

Y, tras leer y firmar varias hojas de tediosa burocracia sobre el consentimiento de la participación de estudio y la cesión de sus datos, la enfermera pinchó el dedo de Ignacio y su mujer para tomar la muestra de sangre. Lo hizo para el test rápido de anticuerpos, el primero de los dos test que realiza el Ministerio Sanidad para su estudio. Esta prueba médica da el resultado con inmediatez y tiene una sensibilidad superior al 80%. Quizá, por ese margen, el resultado de las pruebas fue sorprendente: uno de los cónyuges dio positivo por Covid-19 y el otro no.

Pese a esto, cabe destacar que lo que aclara el test es si un ciudadano ha tenido el coronovarius Sars CoV-2 o no. En este caso, una de las personas de la pareja ha estado en contacto con él pero no se considerará como infectado activo, ya que no tiene el virus en su organismo. Tras la primera prueba realizada, la enfermera extrajo sangre nuevamente a Ignacio y su esposa. Esta vez para la prueba de anticuerpos del suero, un segundo test que se realiza para garantizar la fiabilidad de los resultados.

Ignacio M., rellenando los formularios pertinentes para participar en el estudio del Ministerio de Sanidad. Ignacio M.

Tomadas las muestras, la enfermera tomó sus bártulos, que había dejado cuidadosamente en una bandejita que trajo consigo y que había apoyado en una mesita del salón de la casa de Ignacio y su esposa. Para que no entraran en contacto el material médico y la mesita la sanitaria también puso -por seguridad- un mantel de usar y tirar, que se llevaría con el resto de desechos.

Los resultados del estudio

Los resultados del estudio de seroprevalencia en el que han participado Ignacio y su mujer, sin embargo, van para largo. Concretamente, las pruebas que se hacen a las 36.000 familias seleccionadas se realizarán en tres oleadas, con intervalos de 21 días entre cada una, para ver "la evolución dinámica de la enfermedad", lo que para los expertos del Ministerio de Sanidad es un dato muy relevante, ya que las conclusiones determinan también, en buena medida, cómo una provincia puede avanzar de una fase a otra en la desescalada.

Sanidad, además, ha explicado que el estudio también ofrecerá al Gobierno de España y a los ciudadanos información sobre cómo se comporta el coronavirus Sars CoV-2 en la transmisión del virus en los distintos hogares españoles. De hecho, aunque la selección de las 36.000 familias haya sido al azar a través de los datos del INE, se ha procurado que haya una representatividad a escala provincial y autonómica garantizando que haya, al menos, 600 personas estudiadas en cada provincia.

Personal de laboratorio realiza pruebas y diagnósticos para detectar el Covid-19. EFE

Pero claro, en las provincias y ciudades donde haya mayor concentración de personas se harán más. Así, en Madrid o Cataluña se harán más tests. Concretamente, 6.000 en la autonomía de la capital y 5.000 en las cuatro provincias catalanas. En el País Vasco se harán unas 5.000 pruebas y en Navarra algo más de 2.000, entre otras Comunidades Autónomas.

El estudio paralelo de Galicia

Pese a ello, no es el único estudio serológico de España. En Galicia, Pilar Martínez (A Coruña, 36 años) fue escogida, al azar, para participar en el estudio de seroprevalencia impulsado por la Xunta de Galicia. De hecho, su presidente, Alberto Núñez Feijóo ha explicado que consiste en una serie de "test de anticuerpos completos" que indican "qué personas han estado en contacto con el virus, ya sea personas que lo han pasado y están inmunizadas o las que tienen una fase aguda de la enfermedad". En otras palabras, el resultado de los 101.850 análisis que se practiquen en esta autonomía permiten ver la radiografía del porcentaje de gallegos que están o han estado infectados de Covid-19 durante la crisis.

Pilar, de esta manera, fue elegida entre los 2.699.499 habitantes de Galicia para participar en el ambicioso estudio. "Se puso en contacto conmigo el enfermero del centro salud de Noia, donde vivo, y me dijo que había sido seleccionada para el estudio serológico. Me dijo que era voluntario y acepté", asegura esta maestra gallega en conversación telefónica con EL ESPAÑOL. Al día siguiente, Pilar acudió a su centro de salud en el que había dos personas en la cola para realizarse las pruebas serológicas. Todos ellos, con sus guantes, mascarillas y respetando la distancia de seguridad.

Pilar Martínez, la maestra que ha participado en el estudio serológico de la Xunta de Galicia. CEDIDA

Una vez dentro del centro sanitario, frente a la puerta 34, lo primero que tuvo que hacer Pilar fue rellenar un cuestionario en el que le preguntaron todo tipo de cuestiones sobre su salud: peso, altura, enfermedades crónicas... todo. Le practicaron la prueba y se marchó a su casa, en el municipio de Noia. Y estando allí llamaron a la maestra para decirle que su resultado había sido negativo, pero su participación vital para el estudio que se está haciendo en Galicia.

Y es que los estudios de seroprevalencia en los que han participado Ignacio, su esposa y Pilar servirán para ver la radiografía social sobre la penetración del Covid-19 en España. Así que los datos que se obtengan marcarán, en buena medida, la hoja del Ejecutivo de Pedro Sánchez para la aplicación de la desescalada en cada una de las provincias y las islas de este país.