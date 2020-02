Cinco de los 10 primeros en la lista de los MIR son de la Complutense: el récord que da que hablar

Victoria indiscutible en el MIR 2020 para la Universidad Complutense de Madrid. Cinco de los 10 primeros puestos en las listas provisionales corresponden a médicos que estudiaron la carrera en el centro madrileño. En concreto, el primer puesto, el segundo, el tercero, el cuarto y el décimo. Se trata de todo un hito en la historia del examen, pues en ediciones anteriores ninguna universidad había logrado hacerse con tan excelentes calificaciones.

Este récord, sin embargo, ha hecho que se disparen distintas teorías sobre el alto grado de acierto de los aspirantes que estudiaron en la Complutense. ¿Ha sido más injusto el examen para estudiantes de otras universidades? ¿Por qué? ¿Qué probabilidad hay de que entre los 15.000 médicos que se presentaron al MIR, cinco del top 10 sean de la misma universidad?

En cuanto a la última pregunta, según expertos consultados por EL ESPAÑOL, la probabilidad es ciertamente mínima. Para que se hagan una idea, en total, fueron 14.945 los médicos que se presentaron al examen para conseguir una de las 7.512 plazas de formación sanitaria especializada que ofertó el ministerio, la mayor oferta hasta el momento. Entre ellos, 500 fueron médicos de la Universidad Complutense de Madrid. El resto procedían de 40 universidades españolas distintas.

Y no es que solo sean cinco complutenses los que se han hecho con el oro médico. A ellos se suman otros seis estudiantes que también han logrado estar entre los 50 primeros puestos en la convocatoria de este año. En otras palabras, un 22% de los cincuenta primeros MIR son de la universidad madrileña. Toda una hazaña. Aunque hay quienes dejan caer que se trate de todo lo contrario.

Examinadores de la Complutense

Algunos médicos a punto de realizar el examen MIR, en una aula de la UCM. EFE

"En años previos, rara vez la Universidad Complutense ha logrado uno de los primeros cincuenta puestos en el MIR. Cuando la Universidad Autónoma de Madrid o de Barcelona lograban dos puestos entre los 10 primeros se consideraba un increíble logro", subrayan fuentes académicas a este periódico. Este año, solo una de estas dos últimas universidades se ha hecho con una posición en el top 10. La Complutense tiene cinco. ¿Casualidad?

Las sospechas, no obstante, van más allá de los datos. Según explican las mismas fuentes, la probabilidad de que haya ocurrido esto "es muy baja" y "temen" que los estudiantes de la Complutense "hayan podido beneficiarse" de preguntas que aparecieron en el examen. "Algunas de las personas que han hecho los exámenes han sido profesores de estos alumnos; otros años el Ministerio solía pedir preguntas a distintos especialistas de toda España, pero en esta convocatoria no hemos recibido ninguna petición", sostiene una experta en Formación Especializada Sanitaria.

Lo cierto es que no existen evidencias, pero esta médico insiste en que esta teoría "cuadraría bastante" y que son muchas las sospechas que existen en el sector porque no es normal que una única universidad "agrupe tantos puestos". De hecho, según esta experta, se cuentan por decenas los MIR que están intentado averiguar cómo denunciar esta situación, que tildan de anómala. "Si el examen lo hacen en su mayoría profesores de la Complutense se crea un sesgo que hace que el examen sea injusto para el resto de aspirantes", apunta otro médico.

Estos argumentos coinciden en el tiempo con las declaraciones que hizo a un medio de comunicación el número 2 del MIR, José Manuel Viñuela Prieto. Este médico obtuvo una puntuación de 93,675 y un baremo de 9,59. "Los que estudiamos en la Complutense no hemos notado diferencia entre el examen y la carrera", dijo, hace unos días, Viñuela.

"Un profesor importante"

La médico Ana Saavedra, junto a otros compañeros de su universidad, en Alemania.

Otro alumno de la Complutense, que se presentará a la siguiente convocatoria MIR, ha publicado un post en un foro médico en el que apunta directamente a lo que sostienen los expertos consultados. "En la universidad se sabe al menos de un profesor importante que este año ha estado en el tribunal que puso el examen". "Ingenuo de mi que pensé que esto no podía ser público y debía guardarse confidencialidad...", añade este futuro médico.

Sean ciertas o no estas teorías, lo cierto es que la proporción de exalumnos de la Complutense presentes en los 100 primeros puestos es muy superior a la de años anteriores. ¿Ha sido mérito o hay alguna razón oculta?

Esta polémica no es la única a la que se enfrenta el Ministerio de Sanidad con respecto al MIR. La semana pasada, una médico, que se había presentado al examen, denunciaba que su nota media en el expediente no era real y, por tanto, su posición en la clasificación provisional tampoco. Todo, según explico la afectada, Ana Saavedra, en exclusiva a EL ESPAÑOL, porque no había convalidado sus calificaciones del sistema alemán al español, tras haber estudiado la carrera en la Universidad de Ulm.

Algo falso, pues según pudo comprobar este periódico, la médico había presentado antes de la celebración del MIR 2020 todos los documentos que le había solicitado el Ministerio de Sanidad. A pesar de ello, esta canaria se encontró con un cinco de nota media. Y no es la única, otros 4.700 médicos se enfrentan a la misma situación.