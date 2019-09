Elena, la coach que ‘curaba’ gays en Madrid volviéndolos ‘normales’: la multa que pagará

"Nacemos heterosexuales. Si no es así, que me lo digan y lo demuestren". Esta es la inverosímil afirmación con la que la instructora Elena Lorenzo se presenta en su página web. La experta se define como coach profesional, especializada en identidad personal y capaz de hacer que sus pacientes puedan sobreponerse a sus luchas internas. Ahora, la Comunidad de Madrid ha condenado a Lorenzo a pagar 20.001 euros por promocionar terapias para curar la homosexualidad.

Se trata de la primera sanción a una persona por infracción muy grave contra la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad en España. La Asociación Arcópoli -Asociación LGTB de la Comunidad de Madrid y de las Universidades Complutense y Politécnica- interpuso la denuncia hace más de tres años. Una vez resuelta, Ignacio Aguado ha afirmado que “no van a dar ni un paso atrás” en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI. "Se trata de una sanción histórica, pero no suficiente", apunta Rubén López, portavoz de Arcópoli.

Se formó en Estados Unidos

Elena Lorenzo Rego nació en Madrid, donde comenzó sus estudios como coach profesional. Obtuvo la certificación por la escuela Lider-Haz-Go en Madrid, España y por la Asociación de Coaching Ejecutivo-Organizativo y Mentoring de Madrid (AECOP). Tras esto -y todo según apunta su página web- consiguió un título en Estados Unidos especializado en orientación sexual. Luego se formó como Instructora Certificada en Artes Expresiva. Se presenta como una profesional que se centra en coaching de identidad y procesos de acompañamiento de adicción a la pornografía.

Elena Lorenzo, coach.

Entre ellos, destaca el coaching especializado en cambio de hábitos y comportamientos dirigido a "homosexuales y heterosexuales" que desean entrar en un "proceso de experimentación y consejo", ofrecido por la profesional. Lorenzo finaliza su presentación: “Me importa la PERSONA independientemente de su orientación sexual”. Junto a ella trabaja un equipo de “mujeres y hombres” que ofrecen a los clientes “todos los elementos necesarios para el máximo aprovechamiento del proceso”.

Sus terapias -la mayoría de ellas- las realiza a través de videoconferencia, con un precio que oscila entre los 150 y los 200 euros. "Lo más probable es que tenga sede en Madrid, pero no se ha podido corroborar", explica Rubén. "Cuando se anunciaba en diversas plataformas informaba que daba las sesiones en Toledo, porque así no podía incurrir en ningún delito", apunta el portavoz de la Asociación. Además, se promociona en webs y apps de citas como Grindr, "aunque la mayoría lo hace el 'boca a boca", cuenta Rubén.

Las delirantes afirmaciones de Elena Lorenzo

Las propuestas y la mentalidad de Elena Lozano está bien definida en cada resquicio de su página web. Con un lenguaje sincero y directo explica sus objetivos. La página se divide en diversos apartados que intentan dar respuesta a las preguntas de los más jóvenes. Grupos de apoyo, terapias para padres y adultos, y un gran despliegue de material, conforman su página web.

En el apartado "Mis afirmaciones" se pueden encontrar algunas opiniones -difíciles de creer-: "Quienes defienden el estilo de vida gay nos lo dicen a gritos, para ellos es una lucha. Aunque estos no son una representación real y fidedigna de las personas con AMS (Atracción por el Mismo Sexo), ellos mismos nos transmiten un lenguaje velado y subliminal: incomprensión y dolor".

La página web de la coach Elena Lorenzo.

Además, explica que -evidentemente- la persona debe tener libertad de elección, aunque sin dejar de ser conscientes de los “problemas” y las “limitaciones” que se van a encontrar si finalmente se dejan llevar. “Se deben conocer en profundidad las diferentes opciones que se le presentan ante la constatación de su tendencia, ya tome un estilo de vida u otro”, explica.

Para ello, deberá conocer ”qué implicaciones y consecuencias tendrá en su vida presente y futura ‘salir del armario”. Y, finaliza, tajantemente -sin ofrecer ninguna duda al lector-: “El Coaching de Identidad funciona. Es un proceso que aporta resultados positivos, reales y duraderos. Lo constato todos los días en las personas con las que trabajo”.

Los "casos de éxito" de la coach

“Miguel es un chico homosexual de 20 años que decide contarnos sobre el camino que recorre buscando respuestas… el mundo LGTB al que Miguel le había adscrito su corazón, no le ofrecía ni las respuestas ni el sentido que él buscaba”. Este es el comienzo del Diario de Miguel, una especie de blog donde este joven, de 20 años -supuestamente- narra sus emociones, dudas y todo el beneficio que le ha proporcionado acudir a las sesiones de Lorenzo. “Durante estas primeras sesiones aprendí que tener atracción sexual por personas de tu mismo sexo (AMS) no es más que una confusión muy normal que suele aparecer durante el periodo de la adolescencia”, explica el joven en la segunda página del diario.

Los diarios de coaching.

Igual que Miguel, Álvaro también le abrió su corazón -y sus sentimientos- a la coach. Ella le presenta así: “Un día recibí un mail donde me decía que no se sentía bien al aceptar ser gay y quería luchar; así se presentó. Le dije que siendo menor de edad no podría atenderle y le recomendaba que lo hablase con sus padres. Le costó dar el paso, pero lo hizo. Sus padres me llamaron por teléfono y vinieron a verme”.

Álvaro explica que su infancia no fue fácil; sus padres se separaron y se fue a vivir con su madre, en un ambiente “muy femenino”: “Como sabéis, hasta los tres años es cuando los hombres nos desprendemos de la madre y empezamos a formar nuestra identidad masculina… mirando al padre y claro, al no tener yo ese referente, acabé integrándome en el mundo de las mujeres como si fuera el mío propio”.

Pero no todos los protagonistas de las controvertidas terapias de Elena son hombres. Emma es la primera mujer que dio el paso para ponerse en manos de la coach. La joven, de 27 años y madrileña, estaba cansada “de sentirse atraída por mujeres, de “luchar” por lo que no es. Tras casi un año de terapias, logró su objetivo: “Creo que la AMS era una excusa mental que yo tenía para ciertos tipos de pensamientos auto-destructivos o ciertos comportamiento”. Y pone un ejemplo: “Es como si te acostumbrases a vivir con algo que no necesitas, por ejemplo, es como si fuese de noche y llevases gafas de sol. No las necesitas, no te hacen bien, pero te has acostumbrado a ellas”.

La denuncia de Arcópoli

Arcópoli, como asociación de LGTB, consideró que “las prácticas o terapias de ‘curación de la homosexualidad’ son una estafa que hace daño a la persona, sobre todo en el libre desarrollo de la personalidad ya que, en vez de ofrecerle a solucionar los miedos que pueda tener por la LGTBfobia social que aún existe en la Comunidad de Madrid, se le ofrece a la persona una alternativa que es radicalmente falsa y que solo le crea más dolor, mientras se le va cobrando por unos servicios que no ofertan realidad”.

Recordad que asistir a terapias de "curación por ser LGTB" es algo muy serio y que puede causar daños irreparables. Desde Arcópoli lo consideramos una aberración. https://t.co/8fczWzb5WD — Arcópoli (@arcopoli) September 18, 2019

Asimismo, desmontan uno a uno los argumentos de Lorenzo y sus terapias milagrosas, apoyándose en otros certeros como leyes y asociaciones psiquiátricas. “La American Psychiatric Association (Asociación Psiquiátrica Americana) declaró que la terapia de aversión y otras terapias de conversión usadas para modificar la orientación homosexual usadas hasta entonces son prácticas dañinas psicológicamente, no avaladas por estudios científicos contrastados y no eficaces”, explican desde la Asociación.

Además, se apoyan en Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid, donde se prohíbe este tipo de terapias de aversión.

“Ni un paso atrás por la defensa del colectivo LGTBI”

El pasado martes 17 de septiembre, el Consejo de Gobierno resolvió el proceso sancionador. La Comunidad de Madrid autorizó la multa de 20.001 euros a Elena Lorenzo por promocionar terapias contra la homosexualidad en Internet. Se trata de la primera sanción a una persona por infracción muy grave contra la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad en España -y la Comunidad de Madrid-.

Día del Orgullo LGTB en Madrid.

Ignacio Aguado explicó que no se va a dar “ni un paso atrás” en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI. Además, explicó que esta primera sanción "demuestra que lo que se ha firmado se cumple", ya que es una de las medidas de la 155 del pacto de gobierno entre el PP y Cs. Esta sanción supone el "mensaje importante y necesario de que el Gobierno regional tomará cartas en el asunto cuando se violenten derechos y libertades de un colectivo que ha tardado mucho tiempo en conquistar esos avances".

El expediente, que se ha resuelto esta semana, comenzó en el año 2016 a raíz de un escrito que la asociación Arcópoli presentó en la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad para denunciar una presunta infracción administrativa derivada del contenido de las imágenes de un programa de investigación en el canal Cuatro. En el mismo, se presentaban las terapias de Elena Lorenzo. Tras esto, decidieron comprobar si existía esa página web. Y así fue. "Esto es una primera victoria, aunque todavía nos queda mucho camino por delante", apunta Ruben López.

El Obispo de Alcalá y sus terapias "ilegales"

El pasado mes de abril, eldiario.es informó, en exclusiva, que el Obispo de Alcalá de Henares ofrecía terapias ilegales y "clandestinas" que buscaban curar la homosexualidad. El obispo confirmó que se estaban impartiendo, pero que se trataban de "terapias reparativas", con carácter educativo-sexual -educación en el amor-. Sin embargo, el mencionado diario comprobó en primera persona que se trataban de sesiones enfocadas en que la persona dejara de ser homosexual.

Otro asociación, Es Posible la Esperanza, -que también ha sido denunciada por Arcópoli- se presenta como "un grupo de personas e Iberoamérica" que "han tenido dudas" y buscan "la verdad". En sus vídeos de YouTube se expone cómo "sanar la masculinidad" y testimonios en exclusiva de personas que "quieren dejar de ser homosexuales".

Abogados Cristianos ha recurrido la sanción

La Asociación Española de Abogados Cristianos recurrirá, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la sanción de 20.000 euros impuesta a la coach que realizaba terapias de acompañamiento.

La organización de juristas acudirá a la Mesa de la Asamblea de Madrid para pedir que se derogue la Ley LGTBI, aprobada por el Partido Popular, por ser una ley “inconstitucional”. Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, denuncia que la sanción no ha sido todavía notificada y que “es una vergüenza que nos hayamos tenido que enterar de esto por la prensa”. Añade que su objetivo es "llegar a derogar la ley LGTBI por su inconstitucionalidad, al vulnerar derechos tan básicos como la presunción de inocencia”.

Castellanos subraya que “es indignante que las multas por homenajear a etarras o tener a personas en situación precaria sin ser dadas de alta en la Seguridad Social sean menores que las que se han impuesto a esta coach”.