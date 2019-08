La familia de Mimi señala a Sergio y otra tercera persona como asesinos del crimen de la joven de Meco

El crimen de la joven Miriam Vallejo, en Meco, está a punto de resolverse. Hace más de una semana, la Guardia Civil detenía en su vivienda a Sergio Sáez, novio de su compañera de piso. El abogado de la familia de Mimi, Vicente Sánchez, ha apuntado que el crimen pudo no ser cometido solamente por él, sino por más personas. "Analizando la totalidad de esas declaraciones, puede que hayan participado más personas en el asesinato de Miriam. El problema es que no conocemos ni el contenido de la autopsia y solamente podemos intuir que alguien más pudiese participar", ha comentado en El Programa de Ana Rosa.

Además, Sánchez ha apuntado que la versión de Sergio tiene diversas contradicciones; no tanto en lo que cuenta, sino en sus actos. Carece de sentido la ropa que llevaba en el velatorio y el tanatorio, además de las lesiones que tenía en la cara y en las manos: "Ha sido muy doloroso para la familia Vallejo que una persona tan cercana sea el presunto asesino de Miriam. Ya que hay secreto de sumario, solo se nos pusieron en conocimiento 83 testificales".

El abogado ha comentado que "en alguna de ellas" se puede derivar algún indicio de que el joven "sería el asesino": "Sergio, a pesar del calor que hacía en el velatorio, llega con un gorro y gafas de sol. Esto llamó la atención de mucha gente e iría en consonancia de los arañazos que presentaba". También, las testificales de Celia también llama la atención, ya que hay una contradicción en la descripción de la ropa que da él y la que da ella.

Las palabras de Celia a Sergio: "Me doy asco"

Celia, a través de las redes sociales, ha roto su silencio. Tras enterarse, ocho meses después, de que quien acabó con la vida de su mejor amiga y compañera de piso, Miriam Vallejo, de 26 años, fue su entonces novio, Sergio Sáez, con quien ambas compartían techo en un chalé de Villanueva de la Torre (Guadalajara).

De izquierda a derecha; Sergio, Mimi y Celia.

A continuación, EL ESPAÑOL reproduce el contenido del mensaje que Celia compartió en sus redes sociales el domingo pasado, cuatro días después de que la Guardia Civil detuviese en su casa de Azuqueca de Henares a Sergio Sáez, de 29 años, como presunto autor del asesinato de Miriam Vallejo.

Estas fotos hijo de puta te las hice yo, antes de saber que me habías puestos los cuernos con Esa, antes de saber que eras el asesino de mi niña. Cuando me decías que me querías y que como yo, nadie. Cómo pudiste fingir siete meses, mirándome a la cara y sabiendo que me estaba muriendo por dentro. Lo sigues negando, pero también me negaste que tuvieras ningún tipo de relación con esa. Eres un psicópata y un loco, pero me da igual, te odio y te deseo lo peor. Cómo me pudiste llamar y pedirme que confiara en ti, que tú no habías sido sabiendo todo lo que me habías mentido. Pero a cada cerdo le llega su San Martín. Reza, reza por no salir de la cárcel y que yo te encuentre hijo de puta. Te odio y me doy asco, me doy tanto asco por haber confiado en ti, haberte defendido y haberte cuidado. Nadie de aquí sabía que eras mi novio, porque claro, después de haber estado engañando a Estefi todo el año pasado conmigo... que me podía esperar... de la que se ha librado esa chica.

Sergio no estuvo toda la tarde jugando a la Play

La coartada de Sergio ha sido desmontada por los investigadores de la Guardia Civil. Según afirmó el joven en su momento, la tarde en la que fue asesinada Miriam estuvo frente a la televisión jugando a la Play Station. Al menos eso es lo que reflejaba su actividad. Ahora, se ha comprobado que hubo un periodo de tiempo -menos de veinte minutos- donde no se registró ningún movimiento en la videoconsola. Tiempo suficiente para que dejase el juego, se desplazase unos metros hasta donde estaba Mimi, la matase y volviese a casa. Las horas coincidían, la distancia también.

Su ADN también arrojó una pista fundamental: coincidía con las muestras recogidas en el escenario del crimen y, según ha relatado la familia de Mimi a EL ESPAÑOL, "tenía preparado un viaje y había sacado bastante dinero de sus cuentas bancarias".

Sergio, el detenido por el asesinato de Mimi.

Indicios suficientes como para que la Guardia Civil, tras meses de diligencias, detuviera el miércoles pasado en Azuqueca de Henares a Sergio Sáez como presunto autor del asesinato de Miriam Vallejo. Dos días después, una vez pasó a disposición judicial, el juez ordenó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. El detenido negó los hechos, pero las pruebas pesaron más. Su abogado ha afirmado que Sergio está colaborando, en todo momento, con los agentes.

Todavía se desconoce qué sucedió durante esos diez minutos en el paraje que rodea la casa de Sergio, Mimi y Celia. El móvil sexual quedó descartado desde un primer momento, al igual que el robo. Tras la detención, lo que apuntan fuentes cercanas al caso —ahora en manos del juzgado número cinco de Alcalá de Henares- es que el detenido sentía "un gran odio" y "celos" por la joven, amiga íntima de su pareja en ese momento.