El guardaespaldas del rapero Future, noqueado en Ibiza en una brutal agresión en el aeropuerto

Un grupo de personas han agredido al guardaespaldas del conocido rapero Future en el aeropuerto de Ibiza cuando este acababa de desembarcar. Sin comerlo ni beberlo, un joven británico le propinó un puñetazo al escolta por la espalda justo cuando seguía al artista para coger un taxi en dirección al hotel.

La persona que agrede al guardaespaldas, después, se vanagloria de su acción. Mira a la cámara de una persona que graba toda lo lo que ocurre a la salida del aeropuerto de Ibiza y, con una mirada retadora, se ríe tras haberle pegado un puñetazo a dicho escolta.

No hay ningún motivo para que se produzca semejante acción, pero la persona que agrede lo hizo porque el rapero Future no quiso fotografiarse con ellos, aludiendo que tras un viaje muy largo estaba muy cansado, que no tenía tiempo y que necesitaba descansar.

Future’s bodyguard got knocked out while in the UK, future didn’t help pic.twitter.com/8IYZE0nE5B — BallerAlert (@balleralert) 22 de julio de 2019

“Hoy no, muchachos”, les dijo el cantante, evitando dar autógrafos o hacerse fotos con ellos. Entonces, ellos empezaron a lanzarle insultos raciales. Después, fueron tras él y le propinaron un puñetazo en toda la cara al guardaespaldas, que se puso en medio para que no agredieran a Future, que llegó a Ibiza para asistir al evento semanal Rich Bitch en Hi Ibiza.