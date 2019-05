Gema Secret, la número uno en el Tripadvisor de la prostitución en España que cada vez gana más clientes

¿En qué se parece un hotel o un restaurante a una prostituta? La respuesta resulta obvia: en nada, salvo por que los tres son servicios que se prestan a diferentes clientes. Sin embargo, todavía guardan algo más en común: su búsqueda. En los primeros casos, cuando queremos localizar los mejores, recurrimos a paginas en internet como Tripadvisor, donde los clientes opinan y puntúan. Ahora, en el segundo caso, los españoles también pueden decantarse por la mejor escort de la ciudad en la que estén y después, valorar su servicio, su higiene, su belleza e incluso hasta su simpatía con hasta cinco estrellas.

Para ello, solo es necesario registrarse en Escort Advisor, la primera plataforma de revisión de trabajadoras sexuales en España, y que bien podría denominarse como un Tripadvisor de la prostitución española, aunque con diferencias: esta web sexual no es gratis, las mujeres se muestran como un producto y tienen que pagar hasta 135 euros al mes por estar en la página. Se trata de un fenómeno en auge en toda Europa ideado por el italiano Mike Morra y que cada vez gana más adeptos en España.

"Hola, me llamo Gema Secret, soy una escort venezolana, que ocasionalmente ofrece sus servicios a caballeros respetuosos y educados cuya prioridad sea tener un encuentro de calidad total donde prime la espontaneidad, complicidad, entrega, pasión, sensualidad, y placer mutuo. Si esto es lo que buscas el éxito en nuestra cita está asegurado. Como puedes ver en mis fotos, por supuesto reales y actuales, soy morena de pelo y piel, tengo 40 años y llevo un estilo de vida saludable. Nuestras citas serán totalmente apasionadas, sin patrones, ni guiones, totalmente genuinas y auténticas donde fluirá la naturalidad, donde la actuación y el teatro no tienen cabida".

Barbara, la 'número seis' de Escort Advisor en Barcelona.

Así reza la descripción del perfil en Escort Advisor de Gema (1979, Venezuela), afincada en Madrid y desde hace dos años la escort número 1 en toda la región. En su página también especifica los servicios prestados (masaje profesional, orgasmo múltiple, atiende a discapacitados...); información personal (seno pequeño perfecto); su tarifa (de 200 a 500 euros, dependiendo del lugar y el desplazamiento) su disponibilidad, toda la semana, aunque con excepciones y la ubicación, al igual que en cualquier restaurante, aunque nunca se especifica el número de la calle.

Y más abajo, las opiniones verificadas —la página ya cuenta con más de 6.000— por el equipo de Escort Advisor de los que han sido sus clientes:

— Encuentro en mi hotel. Discreta y sensual. Después de varios intentos fallidos al fin pudimos concertar un encuentro. Quedamos en mi hotel, he de decir que llegó puntual y como una auténtica dama, discreta pero sensual...el encuentro transcurrió con una naturalidad excepcional, besos suaves y con pasión, busca crear una complicidad a veces difícil de encontrar en este mundillo. Sin duda intentaré contactarla cuando vuelva por Madrid. (El comentario también va acompañado de calificaciones sobre aspectos concretos de la escort: el físico, cómo trabaja o cómo se comporta. En todo, cinco estrellas. Valoraciones que bien recuerdan a lo que podría ser la habitación de un hotel al que queremos ir de vacaciones).

— Muchas gracias! (responde Gema) Fue un verdadero placer, literalmente, me alegro de que finalmente pudiésemos coordinar nuestras agendas y coincidir... besos muy cálidos desde Madrid.

"Funciona de maravilla"

"Todo en Escort Advisor es positivo y funciona de maravilla", insiste esta venezolana, que conversa con EL ESPAÑOL. Para Gema, el tiempo es limitado y no tiene todo el que desearía para poder trabajar en el negocio del sexo. Y, precisamente, lo que le proporciona esta página es concretar encuentros con clientes que sean efectivos. La razón, según ella, además de las opiniones y valoraciones de su trabajo, es que en la página haya todo tipo de publicidad. Eso hace que el cliente se fíe más y contrate un servicio sexual.

"Cuando me anunciaba en otras páginas, en las que no había publicidad, recibía cincuenta llamadas, pero no tenía ningún cliente. Ahora, si recibo una o dos llamadas son siempre clientes que van a contratar un servicio. Sé que me han visto en Escort Advisor porque cuando vienen les pregunto dónde me han encontrado", cuenta esta escort.

El Tripadvisor del sexo funciona igual que otras páginas de revisión online. Las escorts se registran, rellenan una ficha con datos comunes y otros más hot como el tipo de senos, culo, los tatuajes, el pubis o los piercing que tienen; colocan las fotos —que pueden ir sin rostro o enseñando las partes de su cuerpo—, introducen los servicios que ofrecen (experiencia novia, masaje sexual con el cuerpo, tántrico, reporte sexual...) si quieren hacen pública su tarifa y después el equipo que hay detrás de la web verifica todos estos contenidos, incluso hasta pidiéndoles el documento de identidad, para los clientes no se encuentren con perfiles falsos. Ni tampoco tengan experiencias no permitidas como el consumo de drogas, al que algunas hacen alusión como "fiesta blanca".

Además de Gema, que fue de las primeras en formar parte de Escort Advisor España, en esta página ya pueden verse hasta 485 perfiles de escorts, gigolós y masajistas sexuales repartidos por diferentes puntos de la geografía nacional. La web ya ronda el medio millón de visitas al mes, lo que supone un incremento prácticamente del 100% desde que este proyecto llegase a España a finales de 2017.

Para la venezolana, el hecho de que la valoren al igual que a un restaurante o a un hotel no tiene nada de negativo. Ni le hace sentirse cosificada. "Yo lo llevo de maravilla, la página es una herramienta más, es un trabajo como cualquier otro. Yo solo hago lo que me gusta y si no me gusta no lo hago, ni aunque me paguen. Por eso en mi perfil pongo específicamente lo que yo estoy buscando", cuenta Gema a este periódico.

Perfil de Gema Secret en Escort Advisor.

En cuanto al tipo de cliente que recibe, nunca ha tenido ningún problema con ninguno. "Me visitan buenos chicos, la mayoría suelen ser bastantes respetuosos y adecuados, y si no cumplen con lo que ofrezco, no lo hago". En su caso, siempre suelen ser hombres extranjeros o que vienen de otras partes de España, siempre casados. En cuanto al perfil del cliente en España, según explica el responsable de Marketing del portal, son hombres de 20 hasta 70 años, pero prima especialmente la franja de 25 a 44 años —60% del mercado— y de 45 a 65 años, que representa al 40% del total de clientes.

Los clientes

Los clientes o usuarios, hombres en un 90%, en cambio, tienen más fácil registrarse en la web. EL ESPAÑOL ha hecho la prueba y lo único que se requiere es un nombre (que especifican sea falso), correo electrónico, contraseña y provincia. Una vez rellenados estos campos, Escort Advisor verifica tu cuenta enviándote un correo y ya puedes empezar a revisar perfiles y opiniones sobre los servicios que ofrecen estas trabajadoras en las principales capitales españolas. Si no quieres ver publicidad, puedes pagar y tener un perfil premium.

La cosa cambia cuando los usuarios deciden escribir comentarios o valorar a las trabajadores sexuales con estrellas —pueden ir de una a cinco, de inaceptable a excepcional—. "Un equipo especializado de la empresa realiza una selección cuidadosa de los comentarios publicados, eliminando los falsos o los que pretenden manipular", cuenta a este periódico Joan Miró, director de Marketing en Escort Advisor España. Las escort pueden denunciar un comentario falso e incluso solicitar segundas revisiones de aquellos que no consideren adecuados, pero también interactuar con el cliente después del servicio para intercambiar opiniones sobre el encuentro. En general, los comentarios que se pueden ver en la página suelen ser bastante correctos.

Aunque como dice Gema: "No se puede gustar a todo el mundo, habrá comentarios buenos, pero también menos buenos, no todo el mundo tiene química". En su caso, no hay ninguno negativo. Haber alcanzado el top 1 en Madrid se ha debido a las opiniones y las valoraciones de los usuarios, pero también a la tarifa premium que ella paga cada mes para estar bien posicionada cuando le buscan en Madrid. Un requisito obligatorio para cualquier trabajadora sexual en Escort Advisor. Se puede elegir categoría basic o premium, tarifas que pueden rondar entre los 50 y 150 euros al mes, dependiendo de la visibilidad que quiera tener la escort. Después, "es un algoritmo interno de la plataforma quien clasifica a los mejores anunciantes en tiempo real", explica Joan Miró.

Su jefe, el empresario italiano Mike Morra, decidió crear en 2014 esta página web en su país —aunque la sede social está en Suiza—, 20 años después de haber trabajado en el mundo digital. "Descubrí que los italianos se encontraban entre los mayores consumidores de sitios para adultos en el mundo. Noté que la prostitución estaba creciendo a un ritmo muy rápido, pero nadie había creado una forma simple y rápida para que los usuarios confirmaran la calidad y la veracidad de los miles de anuncios de chicas publicados online. Estaba Facebook, pero era desorganizado y difícil de usar", cuenta Morra a EL ESPAÑOL.

Así que decidió crear la primera plataforma europea de reseñas sobre servicios sexuales. Un proyecto que se expandió rápido a Alemania, Reino Unido, y España, donde ya es la cuarta página más visitada del sector. A nivel europeo, alrededor de 20 millones de personas visitaron el sitio en 2018. Y en menos de cinco años, pasaron de lo que sería un experimento a más de dos millones de usuarios únicos, que han tenido en cuenta más de 150.000 opiniones sobre escorts.

"Muy, muy recomendable..."

¿La clave del éxito? La transparencia, según su fundador. Ser un web moderna, que aplique las reglas normales de opiniones como hace Amazon, Booking o Tripadvisor: evaluación en estrellas, datos resumidos, comparación con anuncios publicados, precios precisos, posibilidad de buscar por tu zona y también el tipo de servicio.

Barbara lleva dos meses anunciándose como 'escort' en Barcelona.

Barbara (1991, México) vive desde hace dos meses en Barcelona y ya es la escort número seis en toda la provincia. Pero no fue allí donde conoció Escort Advisor, sino cuando estuvo viajando durante dos meses por distintas ciudades de Italia para trabajar. Le había ido bien entonces, y cuando volvió a España decidió crearse un perfil premium, por el que paga 135 euros al mes.

En su caso, su trabajo a través de las páginas web solía ser complicado porque es transexual y no todo el mundo estaba dispuesto a tener un encuentro con ella una vez el cliente llegaba a su domicilio. Sobre todo aquellos que solo veían las fotos y no se molestaban en leer su descripción en otras páginas en las que se anunciaba.

Ahora, desde que utiliza Escort Advisor, sí que ha notado que los clientes saben a "lo que vienen" (haciendo referencia a su transexualidad) y si antes le contactaban 10 y finalmente solo tenía dos clientes, ahora sí que son más los que finalmente optan por contratar su servicio. Al igual que Gema, esta mexicana de 28 años tiene un perfil en el que especifica con detalle todo lo que busca y ofrece, y que por ahora todo cliente ha cumplido, sin llegar a excederse. "Hoy por hoy, cumplen con todo lo que está escrito y soy de las que más visualizaciones tengo", cuenta Barbara a este diario.

Hola chicos, soy una trans mexicana, estoy recién llegada y de paso unos días en Barcelona capital. Soy de apariencia muy femenina, guapa, tetona y con ese morbo que llevo entre las piernas... el trato es de novios sin prisas, besos, masajes, juguetes...

Servicios prestados, datos personales, su tarifa (de 50 a 100 euros), la disponibilidad y su ubicación, en el centro de la ciudad condal, son otros datos que también incluye en en su página, en la que ha recibido calificaciones de cuatro y cinco estrellas por parte de dos de sus clientes. "Increíble es el adjetivo que define mejor lo vivido con ella..."; "Muy femenina, dulce y sexy. Cuerpo espectacular y muy bonita de cara. Muy, muy recomendable...".

Puntuaciones de Barbara en Escort Advisor.

Esta mexicana sabe muy bien que ella misma "es un negocio", ahora más cuando alguien te valora y califica como si fueses un hotel o un restaurante. Pero la página funciona y al final "a nosotras nos conviene", cuenta.

— ¿No te sientes cosificada?

— Sí y no eres un objeto. Hay clientes de todo tipo, pero nosotras ganamos mucho porque la gente viene y sabe lo que hay. También otros que ponen malos comentarios por joder y nos afecta, y eso ahora ha cambiado. Aunque se nos vea como objetos, hay más versatilidad, no es lo clásico. Antes de ir a un negocio, ves cómo está calificado y tú decides.

— ¿Ejerces tu profesión de manera libre?

— Sí, hoy por hoy sí la ejerzo libremente. Años atrás diría que no. Ahora todo es mejor y se hace de manera mucho más profesional, con más seguridad. No es que me guste, es algo bueno, pero si alguien me ofreciese un trabajo común diría que sí.

Todo en la empresa se realiza de manera libre, según explica el director de Marketing Joan Miró, y la página no es sino una herramienta para que las escort puedan trabajar mejor y con más seguridad. "El hecho de que la chica no esté más en la carretera o en el club, sino que esté online garantiza a la chica seguridad. Nosotros no favorecemos la trata, al contrario, si vemos cualquier sospecha el perfil es eliminado. Por desgracia ocurre, pero no creo que sean tan tontos como para anunciar a sus chicas en nuestra página", apunta Miró.