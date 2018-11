La madre de Denisa: "Es un drama para nosotros y para los padres de la detenida"

La madre de Denisa, la joven de 17 años asesinada este domingo en Alcorcón por la novia de su expareja, ha contado que su hija llevaba recibiendo amenazas por parte de la supuesta asesina "desde noviembre".

Una joven de 17 años mueretras ser apuñalada en Alcorcón (Madrid).

"Mi hija me enseñó los mensajes pero me decía que no era la primera vez, que la chica no estaba bien pero que no iba a hacer nada", recordó, antes de lanzar una alerta a los padres de adolescentes que estén pasado por lo mismo. "Es una señal de alarma y los padres tenemos que denunciar. Esta chica ha hecho justo lo que ponían los mensajes", señaló.

Daniela, en declaraciones a Espejo Público, ha resaltado que "lo que ha pasado es un drama tanto para nosotros como para los padres de la detenida". La madre confesó que nunca pensó que las amenazas "llegaran a esto" y volvió a hacer hincapié en que los padres, "a la mínima, tienen que denunciar".

Según cuenta su madre, Denisa había dejado la relación con el actual novio de la detenida en junio y, desde entonces, no había vuelto a tener contacto con ese chico.

En el momento de la agresión, Denisa estaba hablando por teléfono con una amiga "que escuchó el nombre de la detenida y lo que pasó después" y a la que la policía tomó declaración en la misma noche de los hechos. Según los padres de la víctima, su hija "no era la única que había recibido amenazas de la detenida"

También el padre de Denisa ha querido hacer un llamamiento a los padres para que se tomen en serio cualquier amenaza que reciban sus hijos y actúen. "Yo hablé con mi hija, le pregunté si quería que hablara con los padres de esta chica o que lo denunciáramos a la policía y me dijo que no, que lo tenía controlado y yo me confié y no entendí que podía llegar más allá. No tenía que haberme retirado", cuenta.

"Esto ha pasado porque no hemos tomado decisiones a tiempo y por eso pido a los padres que no esperen, que no dejen pasar el tiempo porque les puede pasar lo mismo que a nosotros. Nuestros hijos se hacen los mayores, pero son niños y tenemos que protegerlos", señaló.