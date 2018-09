El vídeo contra el porno machista que fabrica 'manadas': "¿Cómo aprendiste a follar?"

Nuevo spot promocional del Salón Erótico de Barcelona. Y como en pasadas ocasiones llega cargado de polémica. "¿Y tú, cómo aprendiste a follar? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Cuánto de lo que sabes sobre sexo lo has sacado del porno?", se pregunta la actriz porno Silvia Rubí, protagonista del anuncio bajo el lema Sin educación sexual. Un spot que carga directamente contra la sentencia de La Manada y los magistrados del juicio.

"En una sociedad sin educación sexual el porno es tu libro de instrucciones. Pero resulta que con ese libro de ficción no sólo has aprendido a follar. También has aprendido que (...) esto es una oportunidad, que si ella no opone resistencia no es una violación", explica la protagonista mientras aparece una chica con claros síntomas de embriaguez.

SIN EDUCACION SEXUAL | Salón Erótico de Barcelona from Salón Erótico de Barcelona on Vimeo.

Es entonces cuando varios chicos la acorralan contra una pared. "El porno más machista seguirá siendo la única clase de educación sexual a la que asistirá tu hijo. Y mientras siga así seguiremos fabricando violadores en manada, seguiremos acumulando minutos de silencio y seguiremos fabricando jueves que crean que una violación es un jolgorio sexual", dice justo antes de que aparezcan tres jueces levantando la pancarta con la frase "Pero qué zorra". Detrás, cinco jóvenes descamisados, en clara alusión a los cinco sevillanos condenados a nueve años por la agresión sexual de San Fermín 2016.

El vídeo está dirigido por Carles Valdés, ganador de un León de Oro por el spot de hace dos años. En aquella ocasión el anuncio titulado Patria estaba protagonizado por la también actriz porno Amarna Miller.

"El objetivo es hacer reflexionar a la sociedad sobre la responsabilidad y las construcciones mentales sobre sexualidad y género, incluyendo temas tan cruciales y tan presentes en el debate social como el consentimiento y las dinámicas de poder", argumentan los organizadores del Salón Erótico -que se celebra del 4 al 7 de octubre en Barcelona. Este año, por primera vez, estará dirigido por un equipo de mujeres.