Jairo, gallego de 45 años tras sufrir un ictus: "Mi día a día es casi al 95% el de una persona normal"

Las cosas malas siempre pasan sin avisar y cuando menos te las esperas. Lo que debería haber sido una jornada normal de trabajo para Jairo Sánchez (Fene, 45 años) cambió su vida para siempre hace dos años. Aquel día de agosto de 2024, este comercial de automóviles se desplazó hasta A Coruña para reunirse con un cliente. Sin embargo, cuando llegó a la ciudad sintió que algo no iba bien.

"Al aparcar el coche empecé a sentirme como mareado, así que decidí salir e ir a tomar un café antes de ir a ver al cliente", relata. Al salir del coche se dio cuenta de que las llaves se habían quedado puestas en el contacto, así que volvió a entrar a por ellas. Fue entonces cuando comprendió que se trataba de algo más grave. "No era capaz de sacar las llaves del coche. Llamé a mi mujer y le dije que creía que me estaba pasando algo y que iba a ir al médico", recuerda.

En un primer momento pensó que estaba sufriendo una bajada de tensión o de azúcar. Cuando llegó al hospital apenas podía mover la parte derecha del cuerpo, había perdido sensibilidad y parte del habla. Lo derivaron rápidamente a la Unidad de Críticos: estaba sufriendo un ictus. Dos años después, al recordar lo sucedido, admite que cometió una temeridad al volante, pues, en lugar de ir al hospital de A Coruña, cogió el coche y se fue hasta Ferrol, conduciendo por la autopista.

"No sabía que me estaba pasando algo tan grave. Yo solo pensaba en que quería que me atendiesen cerca de casa porque mi mujer se encuentra pasando por un proceso oncológico y si me tenía que quedar ingresado, era más cómodo para ella y los niños que estuviese allí que tener que ir hasta A Coruña", dice Jairo.

Sentía una sensación similar a la de un mareo, acompañado de un entumecimiento en la mano y la pierna. Estuvo ingresado un día en la Unidad de Críticos del hospital de Ferrol y después en planta una semana. "Me cogieron a tiempo y estoy muy agradecido por ello", asegura.

Rehabilitación tras el ictus

Durante su estancia en el hospital empezó la rehabilitación para recuperar la movilidad y la fuerza perdidas: "No tenía control sobre lo que llaman movilidad fina. Cuando cogía un vaso de agua y me lo acercaba para beber o me lo golpeaba contra los dientes o lo volcaba antes de que llegase a mi boca". No era capaz de controlar dónde estaba el vaso y lo mismo le ocurría a la hora de comer al manejar los cubiertos.

Al tercer día en el hospital la rehabilitadora le hizo coger las muletas: "Metí mucha caña a mí mismo para recuperarme. Ahora, físicamente no noto problemas al moverme, pero mentalmente es complicado".

Secuelas invisibles

Jairo ha conseguido mejorar su memoria a corto plazo, aunque todavía experimenta dificultades en determinadas situaciones, especialmente en aquellas relacionadas con situaciones de estrés. "A veces, cuando tengo un estímulo de fuera, hago un reseteo, como si perdiese el hilo de lo que esté haciendo", relata.

Aunque las secuelas físicas fueron mejorando, las cognitivas siguen condicionando tareas cotidianas que antes realizaba con normalidad, como hacer la compra o conducir, y que ahora requieren un mayor esfuerzo de concentración.

Le ocurre, por ejemplo, cuando va a hacer la compra y su mujer le pide que coja varios productos. "Si estoy yendo a coger dos cosas y mi mujer me pide una nueva, las dos primeras se me olvidan y me acuerdo más tarde, cuando a lo mejor estamos ya de camino a casa", cuenta.

Lo mismo le pasa al volante. En su caso, la principal barrera que se encuentra es la de recalcular las rutas cuando hay obras o cortes de tráfico en la carretera: "No puedo salir en coche desde Fene y venir hasta A Coruña solo al volante". Aunque puede conducir si va acompañado, reconoce que esta limitación resulta muy fastidiosa a la hora de llevar una vida normal.

Hacia la normalidad

Desde marzo de 2025, acude una vez a la semana a las instalaciones de Dano Cerebral Galicia en A Coruña, donde hace una hora de rehabilitación con una neuropsicóloga. Conoció la labor de la asociación a través de su médico del hospital, el Doctor Mora.

En Ferrol no hay centros especializados en daño cerebral, aunque sí que recibió rehabilitación por parte del Sergas. De hecho, hasta hace unos meses combinaba ambos tratamientos: "El de A Coruña se enfoca más específicamente en mi caso. En Ferrol no tenemos nada semejante a los servicios que tiene aquí la asociación".

"Metí mucha caña con la rehabilitación. Ahora físicamente no noto problemas al andar, pero mentalmente es complicado"

Destaca que una de las cosas que necesitan las personas que han sufrido un ictus es llevar una rutina diaria. "Hacemos ejercicios de memoria, sumas, juegos de lógica. Entrenamos para ayudarme a no perder el hilo. Si en una semana ese día cae en festivo y no tenemos sesión lo notas mucho aunque hagas los mismos ejercicios en casa. Te rompe el esquema diario de A, B y C, de repente tu rutina es B, A y C", comenta.

En estos momentos, el ferrolano se encuentra de baja médica laboral. "La empresa nunca me puso ningún problema. No sé si podré volver a trabajar con ellos si me dan el alta, pero a día de hoy pienso en recuperarme", añade. Y es que lo recomendado por sus médicos es que evite someterse a situaciones de mucho estrés: "Como comercial vives de objetivos de ventas y es un mundo estresante. También trabajo con muchos productos químicos y herramientas".

El gallego continúa trabajando para recuperar la mayor autonomía posible. "Ahora mismo mi día a día es casi al 95% el de una persona normal. Las dificultades que tengo son con el tema de la conducción, pero vivir en un pueblo pequeño como Fene me ayuda a tener una normalidad y unas rutinas marcadas", concluye.