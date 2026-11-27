El CHUAC de A Coruña participa en un estudio internacional de nuevas terapias para las bronquiectasias

El Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) forma parte de una investigación clínica internacional en el programa AIRTIVITY™ sobre nuevas opciones terapéuticas para pacientes con bronquiectasias.

Esta enfermedad pulmonar inflamatoria crónica se caracteriza por la tos, producción excesiva de esputo e infecciones recurrentes.

La doctora Marina Blanco Aparicio, neumóloga del CHUAC y presidenta de la Sociedade Galega de Patoloxia Respiratoria (SOGAPAR) explica en un comunicado difundido por el hospital que "as bronquiectasias condicionan moito o día a día dos pacientes, con infeccións de repetición e exacerbacións, e seguen sen ter tratamentos dirixidos aos mecanismos da enfermidade".

Por eso, para la experta, "que un hospital galego participe en estudos internacionais permite aos nosos pacientes acceder á investigación máis avanzada e reflicte o compromiso da neumoloxía galega coa ciencia".

En este contexto la SOGAPAR también supone con su reunión anual un espacio de encuentro para los especialistas de la comunidad donde pueden compartir y debatir los avances diagnósticos, terapéuticos y científicos.

A través de la investigación clínica, los pacientes gallegos tendrán acceso a terapias de evaluación en entornos altamente controlados y supervisados.

Además, su participación contribuye también a generar evidencia científica que, a su vez, favorecerá a futuros pacientes.

Por otra parte, la participación en programas y ensayos internacionales fortalece la capacidad investigadora del CHUAC, uno de los más activos en Galicia, y también de la región, posicionándola como un lugar atractivo para el desarrollo de la investigación biomédica.