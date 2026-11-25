El Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC) ha alcanzado los 1.000 trasplantes de corazón desde que puso en marcha este programa en 1991. El hito se produjo a finales del pasado mes de septiembre, cuando el equipo de trasplante cardíaco realizó la intervención que permitió al centro hospitalario coruñés llegar a esta cifra después de 35 años de actividad. El paciente evolucionó favorablemente tras la operación, recibió el alta hospitalaria y se encuentra actualmente en su domicilio.

El director quirúrgico del programa de trasplante cardíaco, José Cuenca, ha aprovechado este aniversario para hacer balance de la trayectoria de una actividad que ha cambiado profundamente desde sus comienzos. "Es una cifra que se utiliza muchas veces para servir como punto de reflexión y analizar el pasado, presente y futuro", explicó, antes de recordar que han sido necesarios 35 años para alcanzar los mil procedimientos.

Su primer mensaje fue para quienes hacen posible que un trasplante llegue a realizarse: los donantes y sus familias. "Nada de esta actividad existiría sin generosidad, nada en absoluto", afirmó. El responsable insistió en que el agradecimiento a estas personas debía ser el punto de partida de cualquier celebración, porque la medicina puede avanzar en las técnicas quirúrgicas y en los tratamientos, pero necesita que haya órganos disponibles para poder salvar vidas.

"Son 35 años de generosidad y esperamos que sean muchos años más", señaló. También quiso reconocer el trabajo de todos los profesionales que han participado en el programa desde sus inicios, tanto los que intervinieron en su puesta en marcha como quienes han mantenido y desarrollado la actividad a lo largo de estas décadas.

Una técnica más compleja

Cuenca recordó que el trasplante cardíaco ha experimentado una transformación importante desde que el CHUAC comenzó a realizar estas intervenciones en 1991. En los primeros años, los pacientes presentaban generalmente una enfermedad cardíaca terminal, pero mantenían un buen estado del resto de sus órganos. Ahora, en cambio, los equipos se enfrentan a situaciones clínicas mucho más complejas.

"Hoy en día son pacientes que tienen afectación a veces de más de un órgano", explicó. A esta circunstancia se suma que muchos enfermos necesitan permanecer con vida hasta que llega el momento del trasplante mediante dispositivos mecánicos de asistencia circulatoria, tanto de corta como de larga duración.

Estos sistemas permiten mantener al paciente mientras espera un corazón, pero también pueden provocar complicaciones que los especialistas deben tener en cuenta durante la intervención. El responsable puso como ejemplo las alteraciones de la coagulación, que pueden tener una especial importancia cuando llega el momento de realizar el injerto.

"Son 35 años de cambios, 35 años que siempre es bueno recordar y analizar qué hemos aprendido y cómo hemos cambiado", resumió. Para el equipo, alcanzar los mil trasplantes supone también un punto de partida para pensar en los retos de los próximos años y anticipar las necesidades de una actividad que continúa evolucionando.

El trabajo de todo el hospital

El responsable de cirugía cardíaca también tuvo palabras de reconocimiento para los profesionales que han formado parte del programa durante estas tres décadas y media. Recordó que él mismo se incorporó cuando el hospital llevaba realizados 32 trasplantes y ha acompañado su evolución hasta alcanzar los mil, una trayectoria que coincide con el final de su carrera profesional.

En su agradecimiento incluyó a los equipos sanitarios y no sanitarios del CHUAC, así como a los distintos responsables directivos y a la estructura del Servizo Galego de Saúde (Sergas), cuyo respaldo ha permitido mantener esta actividad durante tantos años.

El programa requiere la coordinación de numerosas especialidades. En él participan urólogos, cirujanos cardíacos, torácicos y generales, nefrólogos, cardiólogos, neumólogos y anestesistas, además de los profesionales de las unidades de reanimación y cuidados intensivos, personal de enfermería y trabajadores de otros servicios del complejo hospitalario.

Más de 250 trasplantes en 2026

El CHUAC mantiene una importante actividad trasplantadora este año. Desde enero, sus equipos han realizado 131 injertos de riñón, 49 de hígado, 47 de pulmón, 21 de corazón y cinco de páncreas. Además, el mismo día en que se alcanzó el trasplante cardíaco número 1.000 se llevaron a cabo otras dos intervenciones de riñón y una de hígado.

Desde la puesta en marcha de los programas de trasplante en el hospital, en 1981, y hasta el cierre de 2025, el CHUAC había realizado un total de 7.766 injertos de órganos. La mayor parte fueron de riñón, con 4.087 intervenciones, seguidos de los 1.584 trasplantes de hígado, 985 de pulmón, 983 de corazón y 127 de páncreas.

Con los mil trasplantes cardíacos, el hospital coruñés se sitúa entre los primeros centros españoles en alcanzar esta cifra. Según explicó su director quirúrgico, únicamente La Fe de Valencia y el Puerta de Hierro de Madrid habían llegado a ese registro en 2025, mientras que el Gregorio Marañón de Madrid habría alcanzado una cifra similar en fechas próximas.

El equipo insiste en que detrás de cada una de estas intervenciones hay una cadena de solidaridad sin la que no sería posible mantener el programa. Los avances en las técnicas quirúrgicas y en los fármacos para evitar el rechazo de los órganos necesitan ir acompañados de donaciones. "La mejora de las técnicas injertadoras y los avances farmacológicos para evitar el rechazo no sirven de nada si paralelamente no se produce un incremento en la donación de órganos", recuerda.