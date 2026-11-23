El área sanitaria de A Coruña y Cee recibe 45 millones de euros para servicios complementarios

El área sanitaria de A Coruña y Cee, que utilizan cerca de 547.000 personas, recibirá 44.963.132 euros para la contratación de servicios sanitarios complementarios, tal y como aprobó este mismo lunes el Consello da Xunta.

Con este contrato se busca reforzar los recursos del Sergas y reducir los tiempos de espera y mejorar la accesibilidad a los servicios sanitarios.

Para ello, el contrato contempla tres lotes.

El primero de ellos, valorado en 24.055.186 euros, incluye procesos médicos que requieran hospitalización e intervenciones quirúrgicas, tanto con ingreso como de ambulatorio. Algunas especialidades son traumatología, oftalmología, cirugía general y vascular y urología.

El segundo, con 10.092.154 euros, incluye la realización de pruebas diagnósticas y terapéuticas necesarias para completar el estudio y seguimiento de los pacientes, tales como electromiografías, gastroscopias, resonancias magnéticas, ecografías, TAC, pruebas neurofisiológicas y cardíacas, colonoscopias con sedación y estudios poligráficos del sueño.

Por último, el tercero, con un valor de 10.815.792 euros, se reserva para la prestación de tratamientos de hemodiálisis en centros hospitalarios, tanto en la modalidad convencional como mediante hemodiafiltración para atender a pacientes que necesiten estas terapias de sustitución de la función renal.

La disponibilidad de los recursos permitirá agilizar la realización de intervenciones quirúrgicas, consultas y pruebas diagnósticas, para reducir así las listas de espera y evitar desplazamientos innecesarios de los pacientes.