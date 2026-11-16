La Comisión de Centro del CHUAC exige a Sanidade un cronograma "real" de las obras del Nuevo CHUAC

La Comisión de Centro del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) ha presentado este lunes ante el registro un escrito dirigido al conselleiro de Sanidade, Gómez Caamaño, por la preocupación que tienen ante el retraso de las obras de ampliación del centro hospitalario. "Llevamos años de retraso, las primeras previsiones eran para el año 2027, ahora se sitúan en el 2032 y ni siquiera estará terminado del todo", señalan.

Por ello, exigen un cronograma "real" de las obras del Nuevo CHUAC y un aparcamiento "tanto para pacientes como para profesionales", ya que denuncian que "a día de hoy no es posible aparcar en el CHUAC". Además, señalan que el gerente del área sanitaria de A Coruña les indica que no va a haber más plazas gratuitas disponibles, por lo que todo el aparcamiento pasará a ser privado y de pago. "Por eso exigimos al conselleiro de Sanidade que dé respuesta a nuestras demandas".

Asimismo, la comisión denuncia que el retraso de las obras está provocando "saturación en el servicio de urgencias y la tercera cama en muchas unidades de especialización". Lo que, indican, compromete la seguridad de pacientes y de profesionales que trabajan en el complejo.

En otra línea, apuntan que desde el derribo del escalextric del CHUAC en la AC-12, los atascos de acceso al hospital son continuos: "Todos los días hay colas y horas de espera para entrar en el Nuevo CHUAC tanto para pacientes como para profesionales".