Así cambiarán los accesos a pie al Novo CHUAC de A Coruña: los dos puntos donde se instalarán los ascensores

Llegar caminando al futuro Novo CHUAC de A Coruña será más sencillo gracias a dos nuevos ascensores que permitirán salvar los desniveles de la AC-12 y conectar las sendas peatonales de los alrededores con el complejo hospitalario. La Xunta de Galicia ha sacado a licitación por 1,5 millones de euros las obras para mejorar la accesibilidad en este entorno, una actuación que también contempla la construcción de nuevas escaleras y la mejora de las rampas de la pasarela peatonal que ya existe.

El proyecto busca facilitar los desplazamientos de los pacientes, sus familiares y los trabajadores del hospital, además de mejorar la conexión entre los itinerarios peatonales y las paradas de transporte público. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 9 de diciembre y el plazo previsto para ejecutar los trabajos será de 12 meses.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, acompañada por la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, ha presentado este jueves los detalles de una intervención que considera fundamental dentro de la transformación del complejo sanitario. "Estamos trabajando en distintos ejes del Novo CHUAC, especialmente en los accesos y en el viario perimetral, pero no podíamos olvidarnos de algo tan importante como la accesibilidad peatonal y universal", ha señalado.

La actuación se concentrará en tres puntos del entorno de la AC-12. El primero de ellos estará en As Xubias, donde se instalará uno de los dos ascensores previstos. El segundo se ubicará en el margen contrario de la carretera, en las inmediaciones de la parada de autobús y del nuevo viaducto. A estas dos infraestructuras se sumará la mejora de los accesos a la pasarela peatonal metálica existente, que actualmente presenta dificultades para las personas con movilidad reducida.

Tres paradas para llegar a pie

Una de las principales intervenciones se desarrollará en el entorno de As Xubias. Allí se construirá un ascensor que tendrá tres paradas y permitirá conectar diferentes alturas: la zona inferior del barrio, el nivel de la carretera AC-12 y la pasarela peatonal que continúa hacia el hospital.

De esta manera, los peatones podrán acceder desde As Xubias hasta la pasarela sin tener que afrontar los desniveles que existen actualmente. El elevador tendrá una estructura de aproximadamente 15 metros de altura y permitirá salvar una diferencia de cota de unos 9,5 metros entre el nivel inferior y el de la pasarela.

El ingeniero Felipe de la Vega, encargado de explicar los detalles técnicos del proyecto, ha recordado que ya existe una infraestructura peatonal que permite cruzar y conectar ambos lados de la zona, pero sus actuales rampas no reúnen las condiciones necesarias de accesibilidad. La instalación del nuevo ascensor permitirá resolver este problema y ofrecer una alternativa a quienes no pueden utilizar los recorridos existentes.

La segunda infraestructura se levantará en el margen opuesto de la AC-12, en la zona próxima a la parada de autobús. Este elevador conectará directamente la acera de la carretera con el nivel superior del futuro paso sobre la vía, facilitando el acceso peatonal hacia el complejo hospitalario.

En este caso, el ascensor tendrá una estructura de unos 22 metros de altura y permitirá salvar un desnivel aproximado de 16 metros. Su ubicación evitará que los peatones tengan que realizar actualmente un recorrido por una zona que no dispone de las condiciones adecuadas para garantizar un desplazamiento accesible.

Mejoras en la pasarela

Además de los dos elevadores, el proyecto incluye actuaciones para mejorar la conexión peatonal a través de la pasarela metálica que ya existe en el entorno. Se construirán nuevas escaleras y se acondicionarán los accesos mediante rampas para facilitar los desplazamientos entre los diferentes niveles.

El objetivo es que los recorridos a pie resulten más cómodos y seguros y que las personas puedan desplazarse sin encontrarse con barreras arquitectónicas. La actuación también busca favorecer la conexión entre el transporte público y las entradas peatonales al hospital, de forma que quienes lleguen en autobús puedan continuar su camino sin tener que afrontar desniveles o itinerarios poco accesibles.

Martínez Allegue ha destacado que estas infraestructuras no están pensadas únicamente para los trabajadores del complejo sanitario, sino también para los pacientes y las personas que acudan a visitar a familiares. "Queremos mejorar la conexión peatonal y garantizar que tanto el personal sanitario como los pacientes y sus acompañantes puedan acceder al hospital en las mejores condiciones. La accesibilidad universal tiene que estar presente en una infraestructura sanitaria de estas características", ha explicado.

La inversión autonómica asciende a 1,5 millones de euros y el plazo de ejecución será de 12 meses desde el inicio de las obras. La Xunta prevé agilizar los trámites administrativos una vez se complete la adjudicación para que los trabajos puedan comenzar cuanto antes.

La torre polivalente

Durante la visita, la conselleira también ha repasado la situación de otras actuaciones vinculadas al desarrollo del Novo CHUAC. Una de ellas es la torre polivalente, cuyos trabajos permanecen suspendidos mientras se resuelve la revisión de los sobrecostes derivados de las dificultades geológicas detectadas durante la excavación.

Las características del terreno obligaron a realizar microvoladuras para poder avanzar en los trabajos, una circunstancia que ha provocado la necesidad de analizar el incremento económico que plantea la empresa adjudicataria. La Xunta está revisando ahora la documentación y las facturas aportadas para determinar qué cantidades están justificadas por los trabajos efectivamente realizados.

"Estamos evaluando los sobrecostes desde un punto de vista técnico y jurídico, siempre sobre datos objetivos y teniendo en cuenta los trabajos que se han ejecutado realmente. La empresa nos ha presentado las facturas correspondientes y son los servicios técnicos los que están analizando esa documentación", ha explicado Martínez Allegue.

La responsable autonómica no ha concretado todavía a cuánto ascenderá el incremento económico, puesto que la valoración continúa en marcha. Sí ha avanzado que la intención es resolver los trámites pendientes en los próximos días y levantar la suspensión para que puedan retomarse los trabajos. "Los procedimientos administrativos, jurídicos y de intervención ya están en marcha. En cuanto finalicen, se levantará la suspensión y se podrá volver a trabajar en el edificio", ha asegurado.

La conselleira ha recordado que esta torre tendrá un uso administrativo y no asistencial. Su reanudación estaba pendiente de resolver precisamente las discrepancias económicas surgidas durante la ejecución de los trabajos.

Ofertas para la excavación

Por otra parte, la Xunta también está evaluando las siete ofertas presentadas para ejecutar la gran excavación vinculada al desarrollo del Novo CHUAC, una actuación que cuenta con un presupuesto de 52 millones de euros.

Martínez Allegue ha explicado que el procedimiento se encuentra todavía en fase de valoración técnica y que aún no se ha completado el análisis de toda la documentación presentada por las empresas. La previsión del Gobierno gallego es que la adjudicación pueda resolverse antes de que termine este año.

Esta actuación se suma a los trabajos que ya se están desarrollando en los accesos y en el viario perimetral del futuro complejo hospitalario, así como a la supervisión del proyecto correspondiente a la segunda fase de las obras. La Xunta mantiene así diferentes frentes abiertos para avanzar en la construcción del nuevo hospital coruñés, al tiempo que incorpora mejoras en las conexiones peatonales de su entorno.