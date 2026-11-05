Así protege Galicia a la población de los riesgos ambientales sobre la salud

La Xunta aprobó el Plan gallego de salud ambiental para reducir el impacto de la contaminación del agua y el aire o del cambio climático sobre el bienestar de las personas. El documento establece siete grandes líneas de actuación y acciones concretas

Galicia cuenta desde el 6 de julio con un Plan gallego de salud ambiental para reducir el impacto de los factores ambientales sobre la salud de la población. Esta herramienta, que recibió luz verde en el Consello da Xunta el pasado verano, también busca promover entornos saludables.

El plan, que cuenta con un presupuesto de 2.722.087 euros en cinco años, intentará prevenir y disminuir el impacto de las patologías asociadas a la contaminación del aire y del agua, al cambio climático y a otros riesgos ambientales que ha identificado. Una forma de proteger a la ciudadanía de las amenazas "invisibles" sobre su salud.

El desarrollo de esta herramienta permitirá reforzar programas de salud ambiental mediante convenios con las universidades gallegas y otras entidades colaboradoras, así como garantizar los recursos necesarios para la actividad inspectora y de vigilancia desarrollada por los servicios de salud pública de la Consellería de Sanidade.

¿Cómo se estructura el plan?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recoge que una cuarta parte de la carga mundial de la enfermedad y la mortalidad está asociada a factores ambientales modificables. Esto supone que alrededor de 12 millones de personas pierden la vida cada año debido a factores que pueden reducirse o evitarse, algo en lo que trabaja el Gobierno gallego a través de este plan.

El documento establece una planificación para los próximos cinco años orientada a la prevención de enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental, el cambio climático y otros factores físicos, químicos y biológicos presentes en el entorno.

El Plan gallego de salud ambiental se estructura en siete grandes líneas de actuación. La vigilancia de los factores de riesgo ambiental, la epidemiología ambiental, la evaluación sanitaria de planes y proyectos, los mecanismos de coordinación interdepartalmental frente a riesgos ambientales, la vigilancia de la salud laboral, la formación y la educación sanitaria y el impulso de la investigación y de la innovación son los ejes alrededor de los que se articula una iniciativa que busca proteger a la ciudadanía.

Más allá de las líneas de actuación, la Xunta ya ha definido acciones concretas orientadas a conseguir el ambicioso objetivo. Así, está previsto reforzar los programas de vigilancia sanitaria de las aguas de consumo, de las zonas de baño, de las piscinas, de los productos químicos, de los vectores transmisores de enfermedades o de la sanidad mortuoria, así como evaluar los efectos de la contaminación atmosférica, del radón, del polen o de las temperaturas extremas sobre la salud.

A este respecto, juegan un papel fundamental iniciativas que han sido un auténtico éxito en Galicia. Es el caso del Programa de vigilancia sanitaria de las zonas de baño, que cada año aumenta el número de playas, lagos o ríos analizados. Precisamente, este 2026 se alcanzó el máximo histórico con 506 zonas inscritas en 120 ayuntamientos.

Además del incremento de la cantidad de zonas de baño analizadas, destaca también el mantenimiento de una alta calidad de las aguas, tanto continentales como marítimas, ya que en 2025 el 97,7% de las aguas de las zonas de baño gallegas contaban con una calidad excelente o buena, por encima del promedio nacional (95,2%) y de la Unión Europea (93,9%).

Una Sola Salud

La Xunta sigue el enfoque One Health (Una Sola Salud), que reconoce la interdependencia entre la salud humana, la animal y los ecosistemas. La OMS señala respecto a este planteamiento que permite establecer nuevos métodos de vigilancia y control de las enfermedades, algo a lo que va dirigido el plan aprobado en verano por el Ejecutivo autonómico.

La Consellería de Sanidade, además, tiene a disposición de la ciudadanía la web Aire Saúde, en la que es posible encontrar información sobre la calidad del aire, la posible presencia de polen o la predicción de episodios de calor que afecten a la salud, entre otros aspectos. Una forma de ayudar a la ciudadanía a comprender el avance del cambio climático y sus efectos sobre la salud y la vida diaria de las personas.

El mosquito tigre. GVA iStock

La aprobación del plan, por otro lado, consolida el trabajo desarrollado en materia de salud ambiental. El documento reserva una inversión para mantener el convenio con la Universidade de Santiago de Compostela para la Cátedra de Saúde Ambiental; con la Universidade de Vigo para la Rede Galega de Aerobioloxía; o con ambas universidades, con las que la Xunta coordina la Rede Galega de Vixilancia de Vectores (Regavivec).

A este respecto, el Gobierno gallego destaca la implicación vecinal y municipal en la Regavivec desde que se detectó por primera vez, en 2023, la presencia del mosquito tigre en Galicia. Actualmente, 31 concellos se han adherido a la red para colaborar en la prevención y detección de este insecto que, de estar infectado, puede actuar como vector transmisor de enfermedades como son el dengue, chikungunya o Zika.

Además de las trampas instaladas por la Rede Galega de Vixilancia de Vectores para detectar ejemplares de mosquito tigre, la ciudadanía también puede colaborar a través de la aplicación móvil Mosquito Alert, en la que especialistas en entomología confirmarán si se trata de la especie que puede transmitir enfermedades.

La Consellería de Sanidade, por otro lado, dirige acciones hacia la reducción de la incidencia del cáncer de pulmón asociada al gas radón a través de la Estratexia Galega Reduce Radón 2025-2030. La Xunta busca reducir el nivel de exposición de la ciudadanía a este gas incoloro, inodoro y insípido, especialmente abundante en la comunidad debido, entre otras cosas, al alto contenido en granito del subsuelo.

El Plan gallego de salud ambiental 2026-2030 condensa todos los aspectos de este ámbito que tienen repercusión en la salud de la población y estructura las acciones a desarrollar, de forma que establece una guía para proteger a la ciudadanía de Galicia y para informarla de cómo los factores ambientales pueden afectar a su bienestar.