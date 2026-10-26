Los médicos residentes de Galicia cobrarán 120 euros al mes más en 2029: la subida será progresiva

Los médicos residentes de Galicia cobrarán 120 euros más al mes en 2029, mientras que los enfermeros residentes ingresarán hasta 90 euros/mes ese mismo año. Así lo establece el acuerdo al que llegaron el pasado 19 de octubre la Consellería de Sanidade y las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial, que este lunes ha recibido el visto bueno del Consello da Xunta.

El Ejecutivo autonómico destinará 12.699.833 euros a impulsar las mejoras retributivas y de condiciones de trabajo de los profesionales del Servizo Galego de Saúde (Sergas) y del personal residente en formación sanitaria especializada.

El acuerdo, en concreto, prevé la creación progresiva de un nuevo concepto retributivo llamado "complemento de residencia" que tendrá efecto desde el 1 de enero del próximo año y se aplicará de forma progresiva: en 2027 el personal residente del grupo A1 (MIR, PIR...) cobrará 75 euros al mes más; en 2028, la cantidad subirá a 100 euros/mes más; y ya en 2029 llegarán a los 120 euros/mes establecidos.

Respecto al personal residente A2 (enfermero interno residente), el aumento se realizará también de forma progresiva: 56,25 euros/mes desde el 1 de enero de 2027; 75 euros/mes desde el 1 de enero de 2028; y 90 euros al mes desde el 1 de enero de 2029.

La Xunta explica que, desde el 1 de enero de 2030, las cantidades se incrementarán en el porcentaje de incremento general que establezcan las futuras leyes de presupuestos.

Mejoras en las guardias

El acuerdo también establece mejoras en la quinta guardia y sucesivas para el personal residente A1 con efectos retroactivos al 1 de junio de este año. De esta forma, el valor de la hora del personal residente de primer año será de 21,21 euros/hora; para los de segundo año será de 24,27 euros/hora; para los de tercero de 27,35 euros/hora; y para los cuarto y quinto año, de 30,26 euros/hora.

Los profesionales de las categorías con un régimen de guardias de presencia física de 17 y/ 24 horas en los servicios hospitalarios, por otro lado, disfrutarán de un descanso compensatorio de guardia del viernes en los 15 días siguientes a su realización.

Si la actividad asistencial se pudiese ver comprometida, la libranza se podría modificar según acuerden el profesional y la gerencia del área sanitaria. Esta medida se aplica a las guardias realizadas desde el pasado 4 de septiembre.

El personal residente en formación sanitaria especializada con un régimen de guardias de presencia física de 17 y/o 24 horas también disfrutará de un descanso compensatorio de guardia del viernes en los 15 días siguientes a su realización, preferiblemente en la primera jornada hábil siguiente.

La Xunta señala que, excepcionalmente, cuando las necesidades docentes o formativas lo requieran se podrá modificar la libranza según acuerden el profesional y la gerencia del área sanitaria. La medida, al igual que la anterior, se realizará desde el 4 de septiembre de este año.

El Gobierno gallego concreta que 8,81 millones de euros serán para las medidas que benefician a los residentes y 8,89 millones para la implantación del descanso compensatorio de las guardias presenciales de viernes del personal del Sergas.

"Con la aprobación de estas mejoras, el Gobierno gallego da cumplimiento al acuerdo de fin de huelga del 8 de mayo alcanzado por el Sergas con las organizaciones sindicales", añade la Xunta.