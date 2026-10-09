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A Coruña llenará el cielo de cometas este domingo por la salud mental
La Fundación Salma organiza este domingo 11 de octubre una jornada junto a la Torre de Hércules para concienciar sobre la importancia de la salud mental
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El cielo de A Coruña se llenará de color este fin de semana con una iniciativa que busca dar visibilidad a la salud mental. Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra este sábado 10 de octubre, la Fundación Salma ha organizado una nueva jornada de vuelo de cometas junto a la Torre de Hércules.
La cita tendrá lugar el domingo 11 de octubre, a partir de las 12:00 horas, bajo el lema "Enchamos o ceo de papaventos pola saúde mental".
La propuesta pretende reunir a la ciudadanía en torno a una actividad al aire libre para recordar la importancia de cuidar el bienestar emocional y dar visibilidad a la salud mental.
Además, no será necesario llevar una cometa para participar. La organización ha anunciado que facilitará cometas a las personas que acudan sin una, con el objetivo de que todo aquel que lo desee pueda sumarse a la iniciativa.
Una jornada para visibilizar la salud mental
La actividad se enmarca en la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, una fecha que busca sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la prevención, la atención y el acompañamiento a las personas que atraviesan dificultades relacionadas con su bienestar psicológico.
Así, este domingo, las cometas volverán a convertirse en protagonistas de una convocatoria que une una actividad al aire libre con un mensaje de concienciación: la importancia de hablar de salud mental y darle visibilidad.