Los gallegos mayores de 18 años pueden participar en el ensayo clínico para vacunarse de gripe

La Consellería de Sanidade ha abierto el ensayo clínico Sincigal a toda la población mayor de 18 años con el objetivo de evaluar la reducción de ingresos hospitalarios en la población gallega mediante la vacunación frente al virus respiratorio sincitial, VRS.

Según ha informado la Xunta en un comunicado que recoge Europa Press, el estudio, que en su primera fase estaba destinado a personas mayores de 60 años, se amplía ahora a la población mayor de edad dando prioridad a los grupos de riesgo, entre los que se incluyen los profesionales de los centros sanitarios a causa de su mayor nivel de exposición a este virus.

De esta forma, hasta el próximo 31 de enero estarán activas las unidades de participación en todos los centros de salud participantes. Además, siguen activas las unidades en todos los centros de salud participantes, con una amplia cobertura territorial.

La vacuna que se está estudiando (Abrysvo) está autorizada y comercializada, y el ensayo permite evaluar su eficacia en la vida real para prevenir hospitalizaciones por infección por VRS y complicaciones asociadas.

Por ello, la Dirección Xeral de Saúde Pública invita a toda la población mayor de edad a participar en esta iniciativa que están desarrollando la Consellería de Sanidade y la Fundación Pública Gallega Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS).

En el caso de aceptar participar, tendrá un 50% de posibilidades de recibir la vacuna objeto de estudio o no, esto vendrá determinado por el azar a través de una plataforma informática.

De esta forma, podrá comprobarse las diferencias entre las personas vacunadas y no vacunadas frente a un virus que, en la mayoría de los casos, provoca síntomas leves similares a un resfriado pero que en adultos de edad avanzada o personas con patologías crónicas puede causar problemas pulmonares graves.

En el caso de ser asignado al grupo de vacunación se procederá a la administración de la vacuna durante esa misma asistencia sanitaria o en un turno posterior, como prefiera el participante. Como acontece con todas las demás vacunas, se verificará que no existan contraindicaciones para la vacunación.

Si por el contrario, se asigna al grupo que no recibe la vacuna, no se realizará ningún procedimiento adicional asociado a la participación en el estudio.

El estudio no implica acudir a ningún seguimiento clínico, ya que se obtendrá la información necesaria de la historia clínica de cada paciente para realizar el seguimiento de eficacia y seguridad, por lo que no será necesario contactar de nuevo con el participante.

Vacunación extraordinaria de la gripe

Asimismo, durante este fin de semana la Xunta convocó a más de 73.600 personas mayores de 60 años para que puedan inmunizarse frente a la gripe en los recintos hospitalarios públicos, en unas nuevas jornadas extraordinarias de vacunación organizadas por la Consellería de Sanidade para incrementar los niveles de protección de la población y en la que estas personas también podrán aprovechar para participar, si así lo desean, en el ensayo clínico Sincigal.

Estas jornadas extraordinarias de vacunación se realizarán el sábado en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas en los hospitales comarcales y principales de las siete áreas sanitarias.

En el caso de los hospitales principales, la vacunación se prolongará durante la jornada del domingo, en el mismo horario de mañana y de tarde.