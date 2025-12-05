Sanidade hace un "llamamiento masivo" para vacunarse ante la ola de gripe y la huelga de médicos Moncho Fuentes

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha hecho un "llamamiento masivo" para la vacunación, en especial en menores de entre 6 meses y 11 años, ante la "mayor presión en la ola epidémica de la gripe" y la huelga contra la reforma del Estatuto Marco del Gobierno central convocada del 9 al 12 de diciembre.

"Es un acto de generosidad, protege su salud y también la de las personas que están a su alrededor", ha señalado, acompañado del gerente del área sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde, y de la directora del Centro Gallego de Control y Prevención de Enfermedades (Cegace), Marta Piñeiro.

Ha sido antes de una reunión con el personal de enfermería del Hospital Materno Infantil Teresa Herrera de A Coruña para abordar la vacunación extraordinaria de niños programada para este viernes por la tarde y para la jornada del sábado en los hospitales del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

"La campaña de vacunación avanza de manera adecuada, con 750.000 gallegos y gallegas vacunados", ha especificado el conselleiro para recalcar una cobertura "muy buena en mayores de 80 años, que está por encima del 80%".

No obstante, ha expuesto que la de los menores de entre seis meses y 11 años está "un poco más baja, en el 50%".

Por ello, la Xunta ha querido incrementar la vacunación con estas jornadas extraordinarias dirigidas a la población infantil. "Están citados a vacunarse 33.340 niños" de esta franja de edad, ha detallado.

Huelga de médicos

Gómez Caamaño ha explicado que la inmunización es "muy importante en este momento" debido a que la ola de gripe está "en un nivel bajo, pero la próxima semana pasará a nivel medio" y porque la huelga médica convocada "paralizará cuatro días en muchos sitios la atención primaria y hospitalaria".

"Los hospitales van a tener más dificultades para dar altas con lo cual se puede generar un círculo verdaderamente perverso que es mucha presión en Urgencias y poca salida de pacientes de hospitales", ha advertido.

Cuestionado también sobre el grado de Medicina, el conselleiro ha reiterado que la Xunta "apuesta por la descentralización de la Facultad tanto en A Coruña como en Vigo". "Creemos que es la mejor manera de atender las necesidades de los estudiantes de Medicina en Galicia", ha aseverado.