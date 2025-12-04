El colegio de farmacéuticos de A Coruña lanza una campaña sobre el sesgo de género en la salud Colegio de farmacéuticos de A Coruña

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña (COFC) ha lanzado una campaña para concienciar sobre el sesgo de género en cuestiones de salud. Con el mensaje "¿Sabías que los síntomas de un infarto en hombres y mujeres son diferentes?" la entidad señala que solo el 39% de mujeres reconoce los síntomas de un infarto.

Por este motivo, el colegio busca sensibilizar en materia sanitaria, poniendo el foco en las enfermedades cardiovasculares.

En el caso de infartos, señalan que a los habituales síntomas de dolor en el pecho o brazo izquierdo, náuseas o dificultad para respirar en hombres, se unen en las mujeres fatiga, dolor de estómago, presión en el pecho o malestar en la garganta.

Este tipo de enfermedades son, además, la principal causa de muerte entre mujeres en España.

En la presentación de la campaña, la doctora Ana Álvarez del HM Modelo-Cardiomodelo indicó que "la mujer tarda 90 minutos más de media en pedir ayuda que el hombre" y, en caso de infarto, "el tiempo es tejido salvado". Otros factores de riesgo, como el tabaco o la diabetes, son diferentes según el género. En las mujeres, debido a los ciclos entre otras cuestiones, estos problemas se presentan por lo general diez años más tarde que en los hombres.

Además, según los datos de la Fundación para la Investigación en Salud, en España las enfermedades cardiovasculares superan al cáncer en número de fallecimientos en las mujeres, que además, están infradiagnosticadas, tanto por acudir tarde a los centros sanitarios como por una menor conciencia del cuidado de la salud.

Sara Catrain, presidenta del COFC, citó estos datos para reivindicar una campaña informativa importante, recordando el sesgo de género en la investigación experimental, basada tradicionalmente en animales macho, y la escasa representación femenina en los ensayos clínicos.

Por su parte, Ángel Concheiro Nine, presidente de la Real Academia Gallega de Farmacia, hizo un repaso por las últimas décadas en materia de ensayos y estudios clínicos, explicando causas tradicionales de no incluir experimentación en mujeres como un modo de protegerlas, sobre todo en caso de embarazo, de los efectos nocivos de estos ensayos.

Sin embargo, el farmacéutico señaló medidas posteriores que han ido logrando que la participación actual se acerque al 50% en los últimos años.