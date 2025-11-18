La gripe llega antes de tiempo a A Coruña: el CHUAC registra más casos que en el pico de enero

La gripe empieza a incidir con fuerza en el área de A Coruña. Prueba de ello es que este martes 18 de noviembre el Complexo Hospitalario de A Coruña (CHUAC) ha alcanzado el número de 63 pacientes ingresados por este virus. Esta cifra supone alcanzar un mes y medio antes de lo previsto el pico de gripe, que en la campaña pasada se alcanzó en la primera semana de enero.

Fuentes del CHUAC confirman a Quincemil que a día de ayer había 58 pacientes ingresados por gripe en la Unidad de Neumología, cifra que hoy ha aumentado a 63. De ellos, uno permanece en la UCI. "Estamos a mediados de noviembre y estamos prácticamente en el pico que el año pasado se consideró más alto en la primera semana de enero", señalan. El adelanto de la gripe plantea interrogantes sobre cómo evolucionará el virus en las próximas semanas: "Por años anteriores, a estas alturas del año no debería haber este número de casos", dicen.

Asimismo, desde el hospital coruñés destacan que este número de ingresos corresponde a los casos graves, lo que significa que en Atención Primaria se está atendiendo a una cifra importante de pacientes con gripe que se recuperan en casa: "Aquí nos llegan pacientes de alto riesgo con enfermedades que no les permiten pasarla en casa".

El tipo de gripe que más está afectando a la población en A Coruña es la estacional, cuya virulencia es más agresiva que el de la gripe de tipo A. Además, el número de afectados por gripe supera con creces al de Covid, que se sitúa en seis pacientes este martes.

Precisamente, ante el inicio precoz de la ola epidémica de gripe en Galicia, la Xunta activó el pasado domingo el Plan sanitario de invierno 2025/2026. La medida pretende prevenir, planificar y gestionar los recursos necesarios para responder a los picos de demanda por infecciones respiratorias agudas y garantizar la asistencia sanitaria en los diferentes dispositivos de las siete áreas del Servicio Gallego de Salud, tomando como base la información epidemiológica que proporciona la Dirección General de Salud Pública y que permite la anticipación.

Recomendado el uso de mascarilla

Una de las primeras medidas previstas en el plan, en el nivel de riesgo bajo por infecciones respiratorias agudas, en el que se encuentra Galicia en este momento, es la recomendación del uso de la mascarilla en determinadas situaciones, aunque no se tengan síntomas. Además, se aconseja utilizarla para acudir a los centros médicos y hospitales.

En concreto, tanto para pacientes y acompañantes como para profesionales de los centros de salud es recomendable utilizar mascarilla. También en los puntos de atención continuada y en los servicios de urgencias hospitalarias.

En cuanto al resto de estancias de los hospitales, la Consellería de Sanidad indica la recomendación del uso de la mascarilla en los servicios que atiendan a pacientes vulnerables, como son las unidades de cuidados intensivos y pacientes críticos, unidades de reanimación, de pacientes trasplantados, oncológicos y hematológicos, unidades de diálisis y hospitales de día.

Campaña de vacunación

En cuanto a la campaña de vacunación y de prevención de la gripe, está siendo innovadora la ampliación a las personas de 70 a 79 años de la inmunización con la vacuna antigripal de alta carga, una vez demostrado en Galicia que reduce el número de ingresos en este grupo de edad.

La Consellería de Sanidad ha incrementado también las medidas preventivas con la extensión hasta los 11 años de la vacunación infantil frente a la gripe. Para aumentar las tasas de cobertura y facilitar la conciliación familiar, se ha puesto en marcha de forma piloto la vacunación en 55 centros educativos.

El Plan sanitario de invierno mantiene la red de 70 farmacias centinela que colaboran con la Dirección General de Salud Pública en la recopilación de información sobre la venta de antigripales y test de gripe y COVID. De esta forma, el sistema sanitario gallego se adelanta a los aumentos de contagios.

Huelga de Atención Primaria

La próxima semana los médicos de Atención Primaria irán a la huelga antes los avances "mínimos" ofrecidos por la Consellería de Sanidade. Así lo informaron este lunes los sindicatos CIG-Saúde, CSIF, CCOO y UGT, tras una reunión mantenida con representantes del Sergas.

Consideran que la propuesta sobre las plazas de FEAP sigue siendo "inaceptable", puesto que no aseguran la retirada de la categoría ni la reconversión de las plazas actuales.

Avanzan algunas de las propuestas, como la consolidación del transporte para la atención domiciliaria, la retribución al personal de los PAC que realiza prolongaciones de jornada en atención ordinaria en función del modelo de prolongación realizada, la reducción del tramo incentivado de jornada complementaria de 160 a 140 horas en el PAC, la equiparación del valor de la jornada complementaria de los enfermeros de PAC con el de los enfermeros de atención ordinaria, y el incremento del complemento de manutención de los PAC.

Con todo, consideran que estas medidas son "insuficientes", dado que los puntos clave que llevaron a la convocatoria de huelga "siguen sin una propuesta encima de la mesa". Y por ello, mantienen la convocatoria de la huelga para la próxima semana en medio del pico de gripe.