Pacientes de paliativos del hospital de A Coruña, reunidos con sus perros: "Son de la familia"

Los pacientes de la unidad de Cuidados Paliativos del Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC) pueden pasar tiempo con sus mascotas gracias a un programa de la Fundación María José Jove (FMJJ) y el área sanitaria de A Coruña e Cee. Ambas son las responsables de Coa túa mascota, que realizan desde hace unos meses en colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios de A Coruña.

La iniciativa facilita que los pacientes puedan pasar tiempo con sus perros, manteniendo así el vínculo emocional que les une como un miembro más de la familia y dándoles la oportunidad de disfrutar de ellas durante su hospitalización. El programa marca un importante hito en el sector de la salud tanto a nivel autonómico como nacional, según la FMJJ.

Así, las mascotas pasan tiempo con sus dueños, ingresados en el Hospital Marítimo de Oza en fase final de vida o como paso previo a ser trasladados a una residencia sociosanitaria sin volver previamente a su domicilio, disminuyendo la ansiedad por no despedirse de quien ha compartido su vida.

Coa túa mascota se desarrolla de lunes a viernes, aunque el personal sanitario puede analizar casos excepcionales, tanto por situaciones particulares del paciente como por una situación asistencial determinada. En este sentido, si bien el programa está contemplado para una visita semanal, dependiendo de las circunstancias se puede ampliar.

Profesionales del servicio de Cuidados Paliativos y del Servicio de Medicina Preventiva son los encargados de que el programa se desarrolle de la forma más confortable y segura, tanto para el paciente y su familia como para el resto pacientes y los profesionales, así como para el propio animal.

Así, se intenta que la visita se realice en el jardín del hospital, pero cuando no es posible, se facilita que se lleve a cabo en la habitación. En cualquier caso, los perros deben pasar una revisión veterinaria o estar al corriente de vacunas y desparasitaciones, gastos asumidos por la FMJJ para los pacientes que no tengan recursos suficientes.

"Los animales de compañía son un miembro más de la familia y con una capacidad para sentir que nadie pone en duda, por lo que no pueden estar al margen del proceso necesario de cierre de ciclo de una vida. Es de agradecer, una vez más, el compromiso del equipo de profesionales del CHUAC, que está colaborando con nuestra fundación en esta iniciativa y hace que sean una realidad programas como éste que van mucho más allá de la práctica médica", explica la responsable del área de Salud de la Fundación María José Jove, Emma Justo.

Una paciente reunida con su perro gracias al programa 'Coa tua mascota'. Cedida

Leticia Hermida, médica del HADO y de la Unidad de Cuidados Paliativos, destaca que se trata de un proyecto que ha llevado cerca de un año ponerlo en marcha: "Intentamos que participaran todos los miembros implicados: Medicina Preventiva, Veterinaria y Enfermería, con la colaboración de la Fundación María José Jove y con los criterios recomendados por el Colegio de Veterinarios. Nuestro objetivo era que, de una manera muy coordinada y precisa, pudiéramos traer a las mascotas —en este caso, los perros— a la Unidad de Paliativos, para ofrecer apoyo anímico y emocional a los pacientes".

Ingrid Mariño, también médica del HADO y de la Unidad de Cuidados Paliativos, asegura que la presencia de las mascotas genera "un cambio profundo" cuando se produce "sufrimiento espiritual o emocional": "Saber que tal vez no podrán reencontrarse con sus mascotas en sus domicilios, porque las altas son complejas, puede resultar muy duro. El hecho de que ahora pueden venir ha supuesto un cambio anímico y una ilusión maravillosa para ellos como ya lo hemos comprobado".

Experiencia de TAA en hospitales

La Fundación María José Jove es un referente a nivel nacional en programas de terapias con perros, tanto en el ámbito hospitalario como de menores víctimas de violencia de género, jóvenes en situación vulnerable o para menores con necesidades educativas especiales. Actualmente, gracias a la apuesta del CHUAC por los beneficios de las terapias asistidas con perros, la FMJJ desarrolla otros programas:

Programa en el que perros de terapia prestan apoyo a usuarios adultos del Servicio de Psiquiatría del Hospital Marítimo de Oza

Programa en el que perros de terapia prestan apoyo a usuarios del hospital de día de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital Materno Infantil

Programa en el que perros de terapia forman parte del ensayo clínico piloto comparativo sobre los efectos de dos enfoques de intervención asistida en la

Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención Temprana del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Programa de ocio para menores hospitalizados: Uniendo Pisadas, que forma parte de su compromiso para minimizar los efectos que la hospitalización produce en los menores

La Fundación María José Jove, además, financió el año pasado el nuevo espacio para familiares de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Marítimo de Oza; una estancia de 70 metros cuadrados donde los familiares pueden descansar, comer o compartir tiempo lúdico. También se reformó la sala de "descompresión", en donde se busca un espacio para que los facultativos puedan informar en un entorno más íntimo, lo que permite que las familias se sientan acompañadas respetando sus tiempos.