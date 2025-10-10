Lidia Folgar visita A Coruña: "Ya no es raro decir que vas a la nutricionista igual que al médico"

Vegalsa-Eroski celebra este 14 de octubre la V Jornada de Alimentación Saludable en Palexco, en A Coruña. Un evento gratuito para el que es posible inscribirse previamente a través de este enlace y que contará, entre otras, con la intervención de la dietista-nutricionista especializada en nutrición pediátrica y psiconutrición Lidia Folgar.

La divulgadora hablará de las principales barreras para el consumo del pescado en la infancia y dará a conocer algunas formas para hacer que los más pequeños disfruten este producto. Algo sobre lo que ha hablado con Quincemil unos días antes de su ponencia en la ciudad herculina.

Aprovechamos, además, para tratar los errores principales a la hora de establecer buenos hábitos alimentarios, como dejar que los más pequeños cenen solos en vez de hacerlo en familia, y para conocer algunos trucos que favorezcan que lleguen a ser adultos con una buena relación con la comida.

El martes 14 de octubre participas en la V Jornada de Alimentación Saludable organizada por Vegalsa-Eroski. ¿En qué vas a centrar tu intervención?

Hablaré de las principales barreras que limitan el consumo de pescado en la infancia y realizar propuestas de intervención.

¿Es importante realizar este tipo de actividades abiertas al público?

La divulgación es importante en cualquiera de sus modalidades.

En tu caso, haces una gran labor de divulgación de la nutrición pediátrica y la psiconutrición. ¿Ha aumentado el interés de la ciudadanía por saber más sobre la alimentación?

Sí, cada vez hay más interés y concienciación en lo que refiere a los hábitos alimentarios y hábitos de vida relacionados con la salud en general. Ya no es raro decir que vas a la nutricionista, al igual que vas al fisio o que vas al médico.

¿Nos preocupamos más por cómo comer mejor?

En general hay más concienciación, sí, aunque el problema es que con las redes sociales hay sobreinformación, no siempre de fuentes fiables, los mitos campan a sus anchas y muchas personas están confusas.

¿Cuáles son los principales errores que cometemos a la hora de comer y nutrirnos?

Diría que comer con desconexión de lo que estamos haciendo: en automático, rápido, con distracciones (móvil, televisión, delante del ordenador) pensando en otras cosas y una comida que improvisamos en el momento (que puede no ser satisfactoria) y no atendiendo a nuestras señales de hambre y saciedad.

Y en el caso de los niños, ¿cuáles son los errores que más se cometen en casa o incluso en los colegios?

Intentar educar desde la prohibición de comer ciertos alimentos en un entorno de hiperaccesibilidad de estos, hacer comidas diferentes y dejar que coman o cenen solos en lugar de hacerlo en familia.

¿Comen mejor los niños ahora que hace 20 o 30 años?

En general, la alimentación a nivel nutricional no es mejor que hace 20 o 30 años porque el entorno alimentario y las condiciones de vida no son mejores.

La relación que mantenemos con nuestro cuerpo y la comida comienza ya en la infancia. ¿Cuáles son las principales pautas a tener en cuenta para favorecer que lleguen a ser adultos con una relación sana con la comida?

Lo primero es que sus adultos de referencia tengan una buena relación con la comida y con el cuerpo; lo segundo, que la alimentación en la infancia no depende solo de lo que hagamos (soltar el control); y por otro lado, que la educación alimentaria no se consigue con coacciones, premios, castigos ni con prohibiciones.

¿Cómo sería una día de comidas equilibradas para un niño pequeño? ¿Qué alimentos deben estar siempre presentes?

Depende de la edad y del contexto, pero a grandes rasgos aquella en la que haya una buena representación de alimentos de origen vegetal diaria (frutas, verduras, legumbres, frutos secos, integrales…) y donde haya prioridad de alimentos de alta densidad nutricional, sin prohibiciones.

No hay ningún alimento imprescindible (salvo la leche materna o de fórmula en bebés menores de 6 meses), hay niños/as con características particulares, lo que es imprescindible es cubrir los requerimientos nutricionales, sea con un alimento u otro, de una forma u otra.

Uno de los productos que más "problemas" suele generar en casa con los más pequeños es el pescado. ¿Cuándo debe comenzar a incluirse en la dieta de un niño?

Se puede incorporar desde el inicio de la alimentación complementaria, es decir, cuando los bebés empiezan a comer alimentos distintos de la leche, teniendo mucho cuidado con retirar todas las espinas, tanto en el pescado blanco como en el azul.

¿Por qué los niños y niñas rechazan el consumo de pescado?

Hay diferentes motivos: uno, el miedo a las espinas, otro es el olor, hay niños/as más sensibles a eso, otro es si tienen entre 3 y 6 años y están atravesando la etapa de la alimentación selectiva, si han visto a sus iguales rechazarlo…

¿Cómo podemos hacer recetas sanas y atractivas para que los más pequeños coman pescado contentos?

No tenemos el control absoluto sobre esto y dependerá de las condiciones de cada niño/a, pero a rasgos generales, combinado en recetas que incluyan otros alimentos que son bien aceptados, adaptando la textura, color u olor: habrá quien tolere el pescado a la plancha o cocido, quien lo tolere horneado o guisado, en brochetas, en formato hamburguesa o albóndiga, en empanadilla o quien lo tolere en conserva o en paté, dependiendo del motivo del rechazo.