A Coruña insta a la Xunta a presentar un nuevo calendario sobre los plazos de la obra del CHUAC

El pleno de A Coruña ha instado a la Xunta a presentar un nuevo calendario sobre los plazos de ejecución del nuevo CHUAC ante los retrasos en las obras de ampliación del complejo hospitalario universitario coruñés, tal y como recoge Europa Press.

Ha sido en una moción presentada por el BNG y que ha contado con el apoyo de socialistas y populares, aunque con defensa de estos últimos sobre los motivos de los citados retrasos frente a las críticas de los anteriores por los compromisos respecto a los plazos cuando se anunció la obra.

En el texto, en el que los nacionalistas rechazaron incorporar un texto enmendado del PP, se pide también la presentación de un plan de contingencia con el objetivo de minimizar el impacto de las obras "y el gran retraso acumulado".

"Va a llevar más tiempo que la muralla china", ha sentenciado el portavoz del grupo municipal del BNG, Francisco Jorquera, quien ha alertado de que los retrasos pueden afectar a la "asistencia" sanitaria. "Y el conselleiro, en referencia al de Sanidade, dice que empiezan a arrancar cuando tenían que estar prácticamente terminadas", ha criticado.

"Es verdad que hay retrasos y que no se están cumpliendo los plazos establecidos, pero es cierto que es una obra compleja que surgen problemas de ingeniería", ha replicado el portavoz del grupo municipal del PP, Miguel Lorenzo.

"Se anunció que estaría el 100% en 2027", ha recordado el portavoz del gobierno local, el socialista José Manuel Lage, quien ha cuestionado la "credibilidad" del entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. También ha demandado un calendario sobre los plazos "de verdad, el real".