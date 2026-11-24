El grupo Camela, en su concierto en el Coliseum de A Coruña. Concello de A Coruña.

Aplazado a 2027 el concierto de Camela previsto para este viernes en A Coruña

Camela no actuará finalmente este viernes en A Coruña. El dúo madrileño, que tenía previsto subirse al escenario del Coliseum el 27 de noviembre, ha aplazado su concierto hasta 2027 por motivos de organización, según ha comunicado la promotora del evento a través de sus redes sociales.

A tan solo cuatro días de la actuación, la organización ha comunicado el cambio de fecha alegando motivos de organización, aunque por el momento no ha concretado cuándo tendrá lugar el espectáculo.

"Su celebración se retrasa a 2027. En las próximas semanas te comunicaremos la nueva fecha", señala la promotora en el comunicado difundido este lunes.

¿Qué pasa con las entradas?

Las personas que ya hayan adquirido sus entradas podrán conservarlas, puesto que seguirán siendo válidas para la nueva fecha del concierto, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

No obstante, quienes prefieran recuperar el importe de sus localidades podrán solicitar el reembolso desde este martes, 24 de noviembre, hasta el próximo 10 de diciembre, ambos días incluidos.

La devolución deberá tramitarse a través del mismo canal de venta por el que fueron adquiridas las entradas.

Además, una vez anunciada la nueva fecha del concierto, la organización habilitará un segundo plazo de 15 días para solicitar la devolución, en caso de que los asistentes no puedan o no deseen acudir a la nueva cita.

La promotora ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas por este cambio de última hora y ha agradecido la comprensión del público.