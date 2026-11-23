Take That y el tributo a Pink Floyd de Harry Waters actuarán en A Coruña en 2027

El Coliseum de A Coruña continúa ampliando su programación musical para 2027 con dos nuevas incorporaciones internacionales. La banda británica Take That actuará el próximo 15 de julio, mientras que el espectáculo "Roger Waters Legacy - A Pink Floyd Show" by Harry Waters Band llegará a la ciudad el 4 de diciembre.

Ambas citas se suman a un calendario que ya cuenta con artistas nacionales e internacionales como Scorpions, David Bisbal, Dani Martín o Sergio Dalma, consolidando el recinto coruñés como uno de los principales escenarios musicales del noroeste peninsular.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha destacado la importancia de estas nuevas incorporaciones para la oferta cultural de la ciudad. "Seguimos incorporando a nuestra programación artistas y espectáculos de referencia internacional, consolidando el Coliseum como uno de los grandes recintos musicales del norte de España", ha señalado.

La regidora también ha puesto en valor el impacto de estos eventos: "A Coruña es cada vez más una parada obligada de las grandes giras y eso se traduce en actividad económica, atracción de visitantes y una oferta cultural de primer nivel para la ciudadanía".

Take That, el 15 de julio

El primero de los conciertos anunciados será el de Take That, que actuará en el Coliseum el 15 de julio dentro de la programación de O Gozo Fest.

El grupo británico, integrado actualmente por Gary Barlow, Mark Owen y Howard Donald, ha incluido A Coruña entre las nuevas fechas de su gira Dreamers Tour, con la que regresará a los grandes escenarios europeos tras décadas de éxitos internacionales.

La actuación supondrá una nueva oportunidad para disfrutar en directo de una de las bandas más reconocidas del pop británico.

Las entradas saldrán a la venta el viernes 27 de noviembre, a las 10:00 horas, a través de Live Nation, Ticketmaster, Ataquilla y El Corte Inglés.

El legado de Pink Floyd

La segunda incorporación internacional llegará el 4 de diciembre de 2027 con Roger Waters Legacy - A Pink Floyd Show by Harry Waters Band.

Se trata de una producción creada bajo la dirección de Roger Waters y liderada por su hijo, Harry Waters, que permitirá al público revivir la música de la legendaria banda británica Pink Floyd.

El espectáculo contará con una escenografía original vinculada a las producciones del grupo y ofrecerá un recorrido por algunas de sus canciones más emblemáticas, como Money, Another Brick in the Wall, Welcome to the Machine o In The Flesh.

Las entradas para esta actuación se pondrán a la venta el miércoles 25 de noviembre, a las 12:00 horas.

La alcaldesa ha destacado que ambas propuestas permitirán atraer a públicos de distintas edades y gustos musicales.

"Estamos hablando de dos propuestas capaces de atraer públicos muy diversos y de distintas generaciones. Tanto Take That como Roger Waters forman parte de la memoria musical colectiva de millones de personas y refuerzan una programación que sitúa a A Coruña entre las ciudades más dinámicas del panorama musical estatal", ha afirmado.

Conciertos para 2027

Con estos dos nuevos anuncios, el Coliseum de A Coruña cuenta ya con nueve actuaciones confirmadas para el próximo año.

La programación arrancará el 16 de enero con Kase.O, al que seguirá Sergio Dalma el 23 de enero. El 29 de ese mismo mes será el turno de Abraham Cupeiro, que actuará junto a la Orquesta Sinfónica de Galicia.

En primavera llegará una de las grandes citas internacionales del calendario, con Scorpions el 2 de mayo, mientras que Cano actuará el 29 de mayo.

El mes de junio reunirá a otros dos nombres destacados de la música española: David Bisbal, el día 4, y Dani Martín, el 26.