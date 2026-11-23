La devolución de las entradas del concierto de Raphael en A Coruña se hará en los próximos 10 días

Este pasado fin de semana Raphael tenía una cita en el Coliseum de A Coruña. A causa de una indisposición se vio obligado a cancelar, para disgusto de sus fans que estaban deseando poder verle en directo y disfrutar de sus canciones. Se trataba, además, de la única cita del cantante en Galicia en su gira RAPHAELísimo.

A raíz de esta cancelación, Cavea Producciones ya ha anunciado que devolverá el importe de las entradas a todas las personas afectadas. Se hará en los próximos diez días, según manifiesta la compañía en un comunicado.

Todos aquellos fans de Raphael que hubiesen adquirido sus entradas a través de la web de Ataquilla recibirán el reembolso por el mismo medio de pago por el que adquirieron su localidad. En este caso, se hará de manera automática.

Si, por el contrario, los tickets fueron comprados bien en la taquilla del Coliseum o bien en la taquilla de la plaza de Ourense, las personas afectadas deberán dirigirse al mismo punto donde lo adquirieron, presentar la entrada y solicitar la devolución. Tendrán de plazo entre el 26 de noviembre y el 11 de diciembre para hacer esta solicitud de reembolso.