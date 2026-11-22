Así será el reembolso de las entradas del concierto de Raphael suspendido en A Coruña por indisposición

Las personas que habían comprado entradas para el concierto de Raphael previsto este sábado 21 de noviembre en el Coliseum de A Coruña recibirán automáticamente el importe de las localidades. La devolución se realizará a través de la ticketera en los próximos días, según ha informado Cavea Producciones en el comunicado con el que anunció la cancelación del espectáculo.

La promotora explicó que la suspensión se debió a una indisposición de salud del artista, que le impedía actuar en las condiciones adecuadas. "Lamentamos profundamente las molestias ocasionadas y agradecemos al público su comprensión y cariño", señaló la organización, que confirmó que no será necesario realizar ninguna gestión para recuperar el dinero de las entradas.

La cancelación se comunicó el mismo día de la actuación, cuando el público esperaba disfrutar del espectáculo en el Coliseum. Raphael tenía previsto ofrecer en A Coruña una de las citas de su gira 'Raphaelísimo Tour 2026', con la que recorre distintos escenarios para repasar los grandes éxitos de su trayectoria musical.

La indisposición del cantante se produjo después de que comenzase a encontrarse mal antes del inicio del concierto. Según la información trasladada tras el incidente, sufrió una subida de tensión y taquicardias, por lo que recibió asistencia sanitaria y fue trasladado en ambulancia al Hospital Quirón de A Coruña para permanecer en observación.

La situación de salud de Raphael había generado especial atención desde diciembre de 2024, cuando tuvo que interrumpir su actividad profesional tras sufrir un episodio médico durante la grabación del programa 'La Revuelta'. Posteriormente, se le diagnosticó un linfoma cerebral. El artista retomó los escenarios en junio de 2025 y desde entonces ha continuado con su actividad musical.

El espectáculo previsto en A Coruña estaba planteado como un recorrido por algunos de los temas más conocidos de sus más de seis décadas de carrera, entre ellos "Yo soy aquel", "Mi gran noche" y "Escándalo". La actuación formaba parte de una gira con la que el cantante mantiene su contacto con el público después de su regreso a los escenarios.

Por el momento, Cavea Producciones no ha anunciado una nueva fecha para celebrar el concierto en A Coruña. Los compradores deberán recibir el reembolso automáticamente en los próximos días, mediante el mismo canal de venta en el que adquirieron sus localidades.