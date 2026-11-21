Raphael no actuará finalmente este sábado 21 de noviembre en A Coruña debido a una indisposición. El artista tenía previsto ofrecer un concierto en el Coliseum a partir de las 20:30 horas, en una cita para la que las puertas del recinto abrieron pasadas las 19:00 horas. El espectáculo formaba parte de su gira 'Raphaelísimo Tour 2026', con la que el cantante está recorriendo diferentes ciudades españolas. Fue evacuado minutos antes del anuncio de su cancelación, tras sufrir taquicardias y una subida de tensión, y trasladado en ambulancia al hospital Quirón donde permacene en observación.

La actuación coruñesa estaba organizada por Cávea Producciones y suponía una nueva oportunidad para disfrutar en directo de uno de los artistas más reconocidos de la música española. El repertorio previsto incluía algunos de los grandes éxitos de su trayectoria, como "Yo soy aquel", "Mi gran noche" y "Escándalo", además de canciones de su último trabajo discográfico, 'Ayer... aún', en el que rinde homenaje a grandes figuras de la canción francesa como Edith Piaf y Charles Aznavour. Las entradas para el concierto tenían precios de entre 60 y 90 euros, en función de la ubicación elegida.

La organización ha garantizado la devolución de las entradas y no hay previsión de una fecha a corto plazo en la ciudad.

La cancelación afecta a una de las citas musicales previstas este fin de semana en la ciudad, donde el público esperaba reencontrarse con Raphael, que acumula más de seis décadas de carrera sobre los escenarios.