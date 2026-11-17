Los Secretos vuelven a A Coruña el 6 de marzo con su nuevo disco Nada es como antes

La banda madrileña regresa a A Coruña con una gira muy especial que combina nuevas canciones y el legado de una de las formaciones imprescindibles de la música española. Los Secretos no se encontraban en La calle del olvido, sino que siguen muy vigentes.

Seis años después de su último álbum de estudio, Los Secretos vuelven con Nada es como antes, un nuevo trabajo discográfico que abre una etapa en la trayectoria de una banda que ha sabido convertir sus canciones en parte de la memoria sentimental de varias generaciones.

La publicación del disco llega después de un año de composición alejado de los escenarios y da paso a una gira por los principales teatros del país. Un formato especialmente pensado para disfrutar de la música de cerca, escuchar las nuevas composiciones y reencontrarse con un repertorio que forma parte de la historia del pop español.

Concierto en A Coruña

Sus fans coruñeses estaban deseando volver a disfrutar de la mítica banda en directo. No tendrán que esperar mucho, el próximo 6 de marzo en el Palacio de la Ópera tendrá lugar el nuevo concierto de Los Secretos en A Coruña.

Los seguidores del grupo se cuentan por miles en la ciudad y de diferentes generaciones. Desde los que ya en sus inicios los escuchaban, que con este concierto podrán volver a ser un niño. Hasta generaciones más jóvenes que quieren disfrutar del mejor pop español.

Para todos ellos, vuelven Los Secretos y a partir de este jueves 19 de noviembre se podrán comprar las entradas para su concierto en A Coruña a las 12:00h en artmusicagency.es.

Al día siguiente actuarán en la sede de Afundación en Vigo.