Los Pecos han anunciado que darán un concierto en A Coruña dentro de su gira de despedida, Concierto Para Una Despedida. La cita musical será el 2 de julio de 2027 en el Coliseum y tiene lugar en el marco de una gira con la que Pedro y Javier Herrero pondrán fin a su trayectoria sobre los escenarios. Tras el regreso que protagonizaron en 2025 con Dos Voces Y Una Historia, los hermanos emprenderán un último recorrido por España para despedirse del público que los ha acompañado durante casi cinco décadas de carrera.

La decisión llega después de una gira de reencuentro que superó las 200.000 entradas vendidas y obligó a ampliar las actuaciones previstas en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia colgando el cartel de sold out en todos los shows. Una respuesta que ha marcado especialmente este regreso y que ahora da paso a una despedida que ambos artistas afrontan desde el agradecimiento. "Llegó la hora de decir adiós a las giras", ha expresado Pedro Herrero en un emotivo comunicado, quien reconoce vivir este momento "con nostalgia, pero sin tristeza", después de tantos años compartidos con su público.

Para Javier Herrero, este adiós supone el final de una etapa que comenzó cuando ambos eran apenas unos jóvenes con la ilusión de dedicarse a la música. "Ha llegado el momento de cerrar nuestra etapa profesional de las giras en directo", señala el artista, que recuerda los años de trabajo, los escenarios compartidos y las canciones que terminaron formando parte de la vida de su público. Una despedida que resume en una frase: "Se apagan los focos de este ciclo, pero las canciones quedan para siempre".

Coincidiendo con el anuncio de su despedida, Los Pecos presenta también Dos Voces Y Una Historia en Directo, un álbum que reúne once canciones grabadas durante la gira de reencuentro de 2025. El disco recupera sobre el escenario algunos de los temas que han definido la trayectoria del dúo y recoge el testimonio musical de un regreso que volvió a reunir a Pedro y Javier Herrero con miles de seguidores.

Las entradas de Concierto Para Una Despedida estarán disponibles en El Corte Inglés desde el 27 de noviembre. El álbum Dos Voces Y Una Historia en directo estará disponible a partir de la misma fecha en plataformas digitales y puntos de venta habitual. En A Coruña, el concierto será el 2 de julio en el Coliseum.